Είναι πολλά τα κορίτσια που φορούν γυαλιά οράσεως, είτε επειδή πραγματικά τα χρειάζονται και δεν βολεύονται με τους φακούς επαφής, είτε διότι θέλουν να δημιουργήσουν ένα πιο σοφιστικέ look χωρίς να έχουν θέμα με τα μάτια τους. Συχνά, όμως, όλες σκέφτονται ότι… καλά είναι τα γυαλιά, αλλά κάπως υποβιβάζουν το μακιγιάζ, όποιο κι αν είναι αυτό. Το βάζουν, δηλαδή, σε δεύτερη μοίρα.

Και πράγματι μπορεί να συμβαίνει αυτό ορισμένες φορές, αλλά με το beauty look που έκανε η Κλέλια Ανδριολάτου, πραγματικά δεν θα βιώσεις ξανά κάτι τέτοιο. Η πρωταγωνίστρια της νέας σειράς του MEGA, Maestro, κατάφερε με πολύ απλές κινήσεις και items να δημιουργήσει ένα τέλειο look, που σίγουρα κι εσύ μπορείς να αντιγράψεις.

Όπως θα δεις και στις παρακάτω φωτογραφίες, το κόκκινο κραγιόν ξεχωρίζει αμέσως στο beauty look της Κλέλιας Ανδριολάτου. Η ηθοποιός έχει διατηρήσει άβαφο το υπόλοιπο πρόσωπο αφήνοντας τα κόκκινα χείλη της να κλέψουν την παράσταση. Όχι μόνο, όμως.

Η 25χρονη φρόντισε να τονίσει τα φρύδια της και να τα κάνει fluffy απλώς χτενίζοντάς τα με ανοδική φορά, αλλά και να κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρον το look φορώντας αξεσουάρ μαλλιών σε έντονα χρώματα: hair clips και scrunchie σε ροζ, κίτρινο και τιρκουάζ.