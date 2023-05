Τη Μαριλένα Ράδου απολαμβάνουμε τη φετινή σεζόν στη σειρά του ΑΝΤ1 «Παγιδευμένοι» και στον ρόλο της Κατερίνας Μαυρίδη. Η ηθοποιός υποδύεται την πρόεδρο δικαστηρίου και, όπως καταλαβαίνεις, τα looks της είναι πάντα πολύ αυστηρά με office διάθεση. Το ίδιο ισχύει και για το μακιγιάζ της. Είναι minimal και πολύ διακριτικό.

Στην καθημερινότητά της, ωστόσο, η Μαριλένα είναι πιο cool και πειραματίζεται δημιουργώντας ultra chic και πιο δυναμικά beauty looks. Όπως ένα από τα τελευταία που επέλεξε να κάνει φορώντας oversized γυαλιά οράσεως. Θα μου πεις… γυαλιά οράσεως και μακιγιάζ πάνε μαζί; Φυσικά, θα σου απαντήσω. Και, μάλιστα, το combo αυτό μπορεί να σου χαρίσει extra δόσεις sexiness και μυστηρίου. Είσαι έτοιμη να ανακαλύψεις τα 2 makeup tips της Μαριλένας Ράδου για να αναδείξεις το μακιγιάζ ακόμα και μέσα από τόσο μεγάλα γυαλιά μυωπίας;

Τα 2 genius makeup tips της Μαριλένας Ράδου για looks με γυαλιά οράσεως

Με άκρως ανοιξιάτικο look πόζαρε στον φωτογραφικό φακό η Μαριλένα Ράδου φορώντας λευκό top και παντελόνι και baby blue σακάκι. Δεν ήταν, όμως, το outfit της που τράβηξε τα βλέμματα, αλλά το φανταστικό μακιγιάζ πίσω… από τα γυαλιά οράσεως. Πώς το ανέδειξε η 40χρονη ηθοποιός;

Κατ’ αρχάς, επέλεξε γυαλιά με λεπτεπίλεπτο σκελετό τονίζοντας τα φρύδια της, ώστε να κάνουν έντονη αντίθεση και να ξεχωρίζουν πίσω από τα γυαλιά. Το δεύτερο trick της ήταν το κραγιόν. Η Μαριλένα επέλεξε ένα έντονο κερασί χρώμα στα χείλη, το οποίο -αν μη τι άλλο- έκλεψε την παράσταση. Και κάπως έτσι… μάς έδωσε την τέλεια ιδέα για το πώς να φοράμε τα γυαλιά οράσεως και να μην καταφεύγουμε πάντα στη λύση των φακών. Έχουν και τα γυαλιά τη γοητεία τους, άλλωστε.

Μήπως σου λείπει ένα κερασί κραγιόν;

Αν ναι, συνέχισε στην παρακάτω gallery για να βρεις 5 τέλεια και πολύ σταθερά κερασί κραγιόν, τα οποία θα κάνουν εντύπωση μαζί με τα γυαλιά οράσεώς σου. Ειδικά αν επιλέξεις ένα no makeup look, κάνεις κερασί χείλη και φορέσεις γυαλιά, θα έχεις πάει την εμφάνισή σου σε άλλο level. Trust us!