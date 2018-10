Τα 12 τοπ φρέσκα φρούτα και λαχανικά του φθινοπώρου

Το φθινόπωρο: για άλλους μελαγχολικό. Για άλλους η ιδανική εποχή για φρέσκο ξεκίνημα στη δουλειά, στην προσωπική ζωή ή στη διατροφή.

Το φθινόπωρο φέρνει φρέσκα πολλά φρούτα και λαχανικά που αποτελούν πραγματικά υπερ- όπλα στη φαρέτρα σου.

Δοκίμασε σήμερα τα φρέσκα του Σεπτέμβρη και βελτίωσε τη διατροφή και τη σιλουέτα σου.

1. Ρόδι το αντιοξειδωτικό. Κι αν δεν ξέρεις πώς να ανοίξεις το ρόδι, δες το βίντεο:

2. Ακτινίδιο

3. Μήλα πλούσια σε φυτικές ίνες

4. Αχλάδια πλούσια σε βιταμίνη C

5. Λαχανάκια Βρυξελλών για βιταμίνη Κ

6. Κολοκύθα πλούσια σε κάλιο

7. Γλυκοπατάτες για βιταμίνη Α

8. Μανταρίνια για βιταμίνη C και βήτα καροτίνη

9. Grapefruit φουλ σε βιταμίνη C και λυκοπένιο

10. Ρέβα ή γογγύλι για βιταμίνη Α

11. Κόκκινες πιπεριές για βιταμίνη C και A

12. Aγγούρια σούπερ πηγή μαγνησίου

