Συνεργασίες και ευχαριστίες για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2019

Με το σύνθημα «Ασφαλές Περπάτημα – Ασφαλής Ποδηλασία» ο Δήμος Τρικκαίων υλοποίησε και το 2019 τις δράσεις για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Με φαντασία, κέφι και μεράκι, με στόχευση και μέριμνα για τον πεζό και τον ποδηλάτη, οι δράσεις κέρδισαν και την πανελλήνια αναγνώριση, ειδικά με τα όσα μαθητές και μαθήτριες έπρατταν στην οδό Αμαλίας και στο «λιμανάκι» του Ληθαίο. Η δε 1η Πανελλήνια Συνάντηση Διδύμων ήταν μια πρωτότυπη διοργάνωση που θα συνεχιστεί, για να καταστεί θεσμός στα Τρίκαλα. Ολες οι δράσεις υλοποιήθηκαν από τις υπηρεσίες του Δήμου Τρικκαίων που συνεργάστηκαν και το 2019 για την επιτυχία των εκδηλώσεων της Εβδομάδας. Η πρωτοβουλία και συμμετοχή της εθελοντικής ομάδας Lifewalkers και η συνδρομή του κέντρου «Αποκατάσταση» ήταν σημαντική για την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων.

