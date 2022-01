Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του Υπουργείου Παιδείας και Εσωτερικών να συμβάλλει η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού στην ασφαλή επανέναρξη της λειτουργίας των σχολείων όλης της χώρας, με την προμήθεια και διάθεση ποσότητας self test.Συγκεκριμένα, μετά τη δυσλειτουργία της τροφοδοσίας που παρατηρήθηκε την Παρασκευή, μέσω της Κ.Ε.Δ.Ε. ζητήθηκε από όλους τους Δήμους της χώρας να προχωρήσουν με κατεπείγουσες διαδικασίες στην προμήθεια ικανού αριθμού self test, τα οποία μέσω των σχολικών επιτροπών θα παραδίδονταν έγκαιρα σήμερα Δευτέρα πρωί στις σχολικές μονάδες μέσω των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η Κ.Ε.Δ.Ε ήρθε σε συνεννόηση με τους συλλόγους των φαρμακαποθηκών και απέστειλε στους Δήμους λίστα με τις ανοικτές το Σαββατοκύριακο φαρμακαποθήκες σε όλες τις περιοχές της χώρας, ζητώντας τους να

προχωρήσουν άμεσα -και στο μέτρο του εφικτού- τις διαδικασίες προμήθειας και παραλαβής των τεστ, καθώς και της έγκαιρης διανομής τους στα σχολικές μονάδες, κάτι που τελικά επετεύχθη.

Με αφορμή το γεγονός αυτό, ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και Δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου έκανε την παρακάτω δήλωση:

«Για τους Δήμους αποτελεί προτεραιότητα η ασφαλής λειτουργία των σχολείων μας και η διασφάλιση της υγείας μαθητών και εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα την περίοδο της πανδημίας. Για το λόγο αυτό και παρά το γεγονός ότι δεν αποτελεί ευθύνη κι αρμοδιότητά μας, ανταποκριθήκαμε άμεσα και με υπευθυνότητα στο αίτημα του Υπουργείου Παιδείας να προχωρήσουμε σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, στην προμήθεια ικανού αριθμού self test. Χάρη στα αποθέματα που ήδη υπήρχαν στα σχολεία αλλά και σε αυτά που προμηθευτήκαμε και διαθέσαμε εμείς, διαγνώστηκαν σήμερα 14.000 νέα κρούσματα, κάτι που δείχνει την αξία της κοινή πρωτοβουλίας Υπουργείου Παιδείας, Εσωτερικών και ΚΕΔΕ».

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους Δημάρχους και το προσωπικό των Δήμων που για μια ακόμη φορά υπερέβαλλαν εαυτόν και συνέβαλαν καθοριστικά, στην ασφαλή επανέναρξη της σχολικής χρονιάς καθώς και τις φαρμακαποθήκες που ανταποκρίθηκαν, παρά την αργία».