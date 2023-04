Συναυλία με έργα για πιάνο, βιολί και τσέλο παρουσιάζει το Δημοτικό Ωδείο Τρικάλων. Η συναυλία θα δοθεί στο «Μουσείο Τσιτσάνη» την Κυριακή 23 Απριλίου στις 20:00, με ελεύθερη είσοδο.

Θα παρουσιαστούν έργα από μαθητές/τριες των τάξεων Μουσικής δωματίου (Χάρις Σαφάρη) και πιάνου (Ανδρέας Τσέγας).

Αναλυτικά τα έργα οι οι συντελεστές:

ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Σπουδή σε Σολ μείζονα Duvernoy

ΓΙΟΝΤΖΗ ΣΩΤΗΡΙΑ: Σονατίνα No. 1 Khachaturian

ΓΙΟΝΤΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ: Σονάτα K. 332, No 12, Τρίτο μέρος. W. A. Mozart

ΣΑΦΑΡΗ ΧΑΡΙΣ (τσέλο), ΛΥΡΑ ΜΑΡΙΑΝΤΑ (πιάνο): Sicilienne Op. 78 G. Faure

ΛΥΡΑ ΜΑΡΙΑΝΤΑ: Ραψωδία , Op. 79, No. 2 J. Brahms – Σπουδή Op. 740, No 24 C. Czerny

ΣΑΦΑΡΗ ΧΑΡΙΣ (τσέλο), ΜΠΡΙΑΖΗΣ ΓΙΑΝΗΣ (πιάνο): Ελεγεία G. Faure

ΜΠΡΙΑΖΗΣ ΓΙΑΝΗΣ : Σονάτα “Pathétique” Op.13 No.8, δεύτερο και τρίτο μέρος L. W. Beethoven

ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΆΓΓΕΛΟΣ (βιολί), ΙΩ ΚΑΛΑΝΤΖΗ (πιάνο): Σονάτα σε Λα Μείζονα για βιολί και πιάνο. C. Franck

ΙΩ ΚΑΛΑΝΤΖΗ 2 Σπουδές: Op. 10 No 3 και Op. 10, No 53 F. Chopin

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΑΝΗ: Σονάτα Op. 53, No 21 πρώτο μέρος. L. W. Beethoven

ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΆΓΓΕΛΟΣ (βιολί), ΣΑΦΑΡΗ ΧΑΡΙΣ (τσέλο), ΙΩ ΚΑΛΑΝΤΖΗ (πιάνο): Τρίο Op. 11 για Βιολί Τσέλο και Πιάνο πρώτο μέρος. L. W. Beethoven