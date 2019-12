Συνάντηση στα Τρίκαλα για το Let’s do it Greece 2020

Τα Τρίκαλα και ο Μύλος των Ξωτικών είναι το επίκεντρο της συνάντησης των τρικαλινών

εθελοντικών ομάδων με τους υπεύθυνους του οργανισμού Let’s do it Greece. Το Σάββατο 7

Δεκεμβρίου 2019 στις 12:00 μ. στην αίθουσα Δημοτικού Κινηματογράφου ο Δήμος

Τρικκαίων, η Ομάδα Εθελοντών του Δήμου και οι υπεύθυνοι της Let’s do it Greece καλούν

σε συνάντηση πολίτες, ομάδες και φορείς, που συμμετέχουν κάθε χρόνο στις εκδηλώσεις

του οργανισμού στα Τρίκαλα.

Η συνάντηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πανελλήνιας εκστρατείας ενημέρωσης με

κεντρικό σύνθημα «Ρίζες που μας Ενώνουν» και στόχο την οργάνωση της Μεγαλύτερης

Ταυτόχρονης Εθελοντικής Δράσης που έχει γίνει ποτέ στην χώρα μας, το Let’s do it Greece

2020 στις 10 Μαΐου. Παρόντες θα είναι ο εμπνευστής της δράσης κ. Νίκος Κιούσης και η

ομάδα του. Η διαδρομή ξεκίνησε στις 31 Οκτωβρίου από το Καλλιμάρμαρο Στάδιο και θα

ολοκληρωθεί λίγους μήνες μετά στην Αρχαία Ολυμπία. Τα Τρίκαλα, εν μέσω του 9 ου Μύλου

των Ξωτικών, θέτουν τις βάσεις για τη μέγιστη δυνατή συνεργασία για τον εθελοντισμό και

τις δράσεις των πολιτών.

