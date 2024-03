Το Μουσείο Τσιτσάνη μετατράπηκε για τρεις ημέρες σε έναν κόσμο φαντασίας και δημιουργικότητας, φιλοξενώντας την πρώτη έκθεση μοντελισμού του νεοσύστατου Συλλόγου «Ομάδα Μοντελιστών Τρικάλων». Από τις 22 έως τις 24 Μαρτίου 2024, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν δεκάδες εκθέματα που κάλυπταν μια ευρεία γκάμα από μοντέλα: από αεροπλάνα και πλοία μέχρι φορτηγά, αυτοκίνητα, και φαντασιακά διοράματα.

Η έμφαση στη λεπτομέρεια και στην αναπαράσταση, καθώς και στη δημιουργική φαντασία σε σχέση με την πραγματικότητα, ήταν εμφανής σε κάθε έκθεμα, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία στους επισκέπτες. Πολλοί από αυτούς, περιλαμβάνοντας και οικογένειες με μικρά παιδιά, ενθουσιάστηκαν με την ποικιλία και την ποιότητα των εκθεμάτων, καθώς και με τη δυνατότητα να ψηφίσουν για τα τρία καλύτερα μοντέλα.

Ένα ιδιαίτερα δημοφιλές στοιχείο της έκθεσης ήταν η δραστηριότητα «Make it and Take it», η οποία προσέφερε στα παιδιά άνω των 10 ετών την ευκαιρία να κατασκευάσουν το δικό τους μοντέλο υπό την επίβλεψη των γονιών τους και να το πάρουν σπίτι τους.