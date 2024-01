Ο θρύλος της Άρσεναλ και της Μπαρτσελόνα έγινε ακόμα ένα ποδοσφαιριστής που μίλησε ανοικτά για τα θέματα ψυχικής υγείας.

Ο Ανρί φιλοξενήθηκε στο podcast «The Diary of a CEO», όπου παραδέχθηκε ότι βίωσε την κατάθλιψη καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του.

Αρχικά, αποκάλυψε ότι: «Είχα κατάθλιψη σε όλη τη διάρκεια της καριέρας μου. Το ήξερα; Όχι. Έκανα κάτι για αυτό; Προφανώς και όχι. Είχα προσαρμοστεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Έλεγα ψέματα στον εαυτό μου και στους άλλους, επειδή η κοινωνία δεν ήταν έτοιμη να ακούσει όσα είχα να πω. Ήξερα ότι μού έλεγα ψέματα αλλά φρόντιζα αυτά τα συναισθήματα να μη βγαίνουν προς τα έξω, έβαζα την κάπα μου».

Στη συνέχεια, επεσήμανε: «Συνηθίζουμε να αποφεύγουμε και να μην αντιμετωπίζουμε τα προβλήματά μας, αυτό κάνουμε πάντα. Προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα για να μην τα σκεφτόμαστε. Αλλά κατά τη διάρκεια του Covid είπα: “Γιατί τα αποφεύγεις; Τι κάνεις; Ήμουν μόνος και δεν έβλεπα τα παιδιά μου. Έτσι διαπίστωσα τι σημαίνει να είσαι ευάλλωτος, ενσυναίθηση, κλάμα. Έκλαιγα κάθε μέρα χωρίς λόγο, απλά πλάνταζα στο κλάμα. Σου λένε από μικρός “Μην είσαι έτσι, μη δείχνεις ότι είσαι ευάλωτος. Αν κλάψεις τι θα νομίζουν οι άλλοι;»

Η σπουδαία μορφή του γαλλικού ποδοσφαίρου, μίλησε και για τη δύσκολη σχέση που είχε με τον πατέρα του, λέγοντας ότι: «Όταν ήμουν μικρός δεν ένιωσα αγάπη και στοργή. Την πρώτη φορά που ο πατέρας μου με πήρε αγκαλιά είπε: “Αυτό το παιδί θα γίνει σπουδαίος ποδοσφαιριστής”. Και από τότε η επιτυχία μου ήταν προγραμματισμένη. Ο πατέρας μου πήρε τον έλεγχο του σώματός μου και ήταν δύσκολο. Μια μέρα παίξαμε έναν αγώνα, ήμουν 13 και κερδίσαμε 6-0. Έβαλα όλα τα γκολ αλλά πάντα τον ένοιαζε αυτό που δεν έκανα: “Έχασες αυτό το κοντρόλ ή αυτή τη σέντρα”. Αυτό μπορεί είτε να σε διαλύσει, είτε να σε σφυρηλατήσει. Εγώ αποφάσισα να με σφυρηλατήσει, αλλά δεν ήταν εύκολο».

Ο Τιερί Ανρί πραγματοποίησε μια τεράστια καριέρα, κατέκτησε το Champions League με την Μπαρτσελόνα, ενώ έπαιξε στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και με την Άρσεναλ. Επίσης, στέφθηκε Παγκόσμιος Πρωταθλητής και Πρωταθλητής Ευρώπης με την εθνική Γαλλίας.

Δείτε στο παρακάτω video ολόκληρη τη συνέντευξη του: