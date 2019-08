Summer detox smoothie για αποτοξίνωση και ενίσχυση του ανοσοποιητικού

Γεια σας και πάλι αγαπημένες μου και καλό μήνα να σας ευχηθώ!!

Ήρθε ο Αύγουστος με τις υψηλές θερμοκρασίες και μας έχει τρελάνει! Αφόρητη η ζέστη και ψάχνουμε λίγη δροσιά στις παραλίες! Στο αποκορύφωμα του καλοκαιριού πιστεύω ετοιμάζεστε για αποδράσεις, όσες δεν έχετε ακόμα φύγει να πάτε σε καλοκαιρινό προορισμό!

Επειδή συνέχεια μου ζητάτε τα ωραία detox smoothie που σας δείχνω, σας έχω σήμερα μια συνταγή που κάνω τις τελευταίες μέρες καθημερινά για να ενυδατώσω τον οργανισμό μου αλλά να του δώσω και ενέργεια γιατί με τη ζέστη και με την ενασχόληση με το μωρό καθημερινά τα έχω «παίξει» και εγώ!!

Τον τελευταίο έναν μήνα νιώθω συχνά ατονία με αποτέλεσμα να μην έχω αρκετή ενέργεια για να κάνω τις δραστηριότητες που θέλω! Αναζητούσα, λοιπόν, ένα smoothie να μου δίνει τα θρεπτικά συστατικά και μέταλλα που χρειάζομαι.

Βασικό συστατικό που χρησιμοποίησα, όπως έχω χρησιμοποιήσει και άλλες φορές στο παρελθόν, είναι η σπιρουλίνα , το γνωστό σε όλους φύκι με πολλές ευεργετικές ιδιότητες. Περιέχει σίδηρο , βιταμίνη c , είναι πρωτεϊνούχα και έχει κ βιταμίνες Β1, Β5,Β6, Ε, Α καθώς και πολλά αντιοξειδωτικά! Την έχω πάντα στο σπίτι σε σκόνη και κατά καιρούς τη χρησιμοποιώ σε διάφορους χυμούς.

Έφτιαξα λοιπόν ένα σούπερ αντιοξειδωτικό smoothie με πολύ απλά υλικά που είχα στο σπίτι μιας και λόγω του μικρού έχουμε πάντα φρούτα!

Πάμε για τη συνταγή:

μια μικρή μπανάνα παγωμένη

1 ακτινίδιο

Μια χούφτα baby σπανάκι

Μια κουταλιά φυστικοβούτυρο

1 κούπα γάλα καρύδας

Μισό κουταλάκι σπιρουλίνα σε σκόνη

Τα βάζουμε στο μίξερ και τα χτυπάμε πολύ καλά μέχρι να ομογενοποιηθούν. Σερβίρουμε και απολαμβάνουμε ! Εγώ το κάνω κάθε πρωί που σηκώνομαι να δώσω γάλα στον Ιασονάκο και πιο μετά τρώω το πρωινό μου! Εύκολη συνταγή που θα δείτε διαφορά στο σώμα και στο ανοσοποιητικό σας σύστημα!

Καλές διακοπές σας εύχομαι!

Σας φιλώ και τα λέμε στο επόμενο MLVLOG

Fit your life the easy way