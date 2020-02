Στο σφυρί οι «ελληνικές Μαλδίβες»-Τα άγνωστα νησάκια στον Ευβοϊκό (VIDEO)

Με πρώτη τιμή προσφοράς τα 25,74 εκατ. ευρώ βγαίνει στο σφυρί τον Μάρτιο το μερίδιο που κατέχει ο Μαρής Εμπειρίκος στο σύμπλεγμα των Πεταλιών ή τις ελληνικές Μαλδίβες, όπως είναι γνωστά τα 10 νησάκια στον νότιο Ευβοϊκό.

Πιο συγκεκριμένα θα βγει σε δημοπρασία το 50% των μετοχών της εταιρείας Πεταλιοί ΑΕ, που κατέχουν το σύνολο της ιδιοκτησίας της οικογένειας Εμπειρίκου στα 10 νησάκια προκειμένου να πληρωθεί χρέος σε τράπεζα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει εντύπωση, καθώς πρόκειται για έναν καλοκαιρινό προορισμό με εντυπωσιακή ομορφιά, μεγάλη ιστορία και επιφανείς επισκέπτες από τον χώρο της Τέχνης.

Πανέμορφο τοπίο

Οι Πεταλιοί είναι νησιωτικό σύμπλεγμα που βρίσκεται στον νότιο Ευβοϊκό κόλπο. Ανήκουν στον δήμο Καρύστου της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Το σύμπλεγμα περιλαμβάνει 10 νησιά τα οποία είναι όλα ακατοίκητα. Στο κοντινό παρελθόν όμως, διατηρούσαν έναν μικρό πληθυσμό η Μεγαλόνησος και το Χερσονήσι τα οποία είναι και τα μεγαλύτερα νησιά του συμπλέγματος. Τα υπόλοιπα νησιά του συμπλέγματος είναι τα Αβγό, Λαμπερούσα, Λουλούδι, Μακρονήσι, Ποντικόνησο, Πράσο, Τράγος και Φούντι.

Οι Πεταλιοί την εποχή της τουρκοκρατίας ανήκαν στον Ομέρ πασά της Καρύστου και φιλοξενούσαν το χαρέμι του. Το 1830 προσφέρθηκαν από το ελληνικό κράτος στον τσάρο Νικόλαο Α’ ως ευγνωμοσύνη για την αποτελεσματική του συνδρομή στην απελευθέρωση της Ελλάδας. Το 1867, ο τσάρος της Ρωσίας Αλέξανδρος Β τα έκανε δώρο στην ανιψιά του Όλγα Κωνσταντίνοβνα στο γάμο της με το βασιλιά των Ελλήνων Γεώργιο. Αργότερα ο πρίγκιπας Γεώργιος πούλησε τα νησάκια στον εφοπλιστή Εμπειρίκο.

Ένα τμήμα της έκτασης πουλήθηκε σε πλούσιους και διάσημους και σήμερα μέρος της ιδιοκτησίας ανήκει στον γιο του Ανδρέα Εμπειρίκου, Μαρή, την ανιψιά του και τον εφοπλιστή Σπύρο Καρνέση. Στο μεγαλύτερο νησί των Πεταλιών, την Μεγαλόνησο υπάρχουν τα αρχοντικά των Εμπειρίκων και του Καρνέση αλλά και μαρίνες για τα σκάφη.

Τα νησιά δεν είναι επισκέψιμα αλλά οι παραλίες είναι προσβάσιμες με σκάφος από την θάλασσα σε όλους.

Η κόρη του Πικάσο και οι διάσημοι

Με βραχώδεις ακτές και αμμουδερές χρυσές παραλίες, τιρκουάζ νερά και πλούσια βλάστηση δημιουργούν ένα ονειρικό σκηνικό. Η εντυπωσιακή ομορφιά των νησιών, η ηρεμία αλλά και η ιδιωτικότητα τους αποτέλεσε πόλο έλξης στην δεκαετία του 1960 και 1970 για τους πλούσιους και διάσημους της εποχής. Η Μαρία Κάλας διατηρούσε εξοχική κατοικία όπου έκανε καλοκαιρινές διακοπές με έναν από τους μεγάλους Ιταλούς σκηνοθέτες, Πιέρ Πάολο Παζολίνι. Στις ακτές των νησιών έχουν κάνει τα μπάνια τους ο Ρούντολφ Νουρέγιεφ, ο τότε πρωθυπουργός της Βρετανίας, Ουίνστον Τσόρτσιλ αλλά και η Χολιγουντιανή ηθοποιός, Γκρέτα Γκάρμπο.

Την δεκαετία του 1980 η κόρη του Πικάσο, Παλόμα αγόρασε μία μεγάλη έκταση στην Μεγαλόνησο και έφτιαξε την θερινή κατοικία της. Μαζί με τον αδερφό της Κλοντ ανακαίνισαν τους βασιλικούς στάβλους της βασίλισσας Όλγας και έφτιαξαν ένα θέρετρο με μακρόστενα χρωματιστά δωμάτια, τα οποία διακόσμησαν με διάσημους πίνακες του πατέρα τους.

Πριν από μερικά χρόνια πούλησαν την έκταση τους και τις θερινές κατοικίες στην κόρη του επιχειρηματία, Γιώργου Δαυίδ.

