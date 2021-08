Έχουν καλά – καλά προλάβει να περάσουν μερικές ημέρες από τότε που η Angelina Jolie άνοιξε λογαριασμό στο Instagram. Όλος ο πλανήτης ασχολείται ακόμη με τα απρόσμενα νέα που στόχο έχουν να προάγουν το έργο και την ευαισθητοποίηση της ηθοποιού προς τις φιλανθρωπίες.

Ξαφνικά, κυκλοφόρησαν στο Internet φωτογραφίες της σταρ έξω από νοσοκομείο της California, στις οποίες αγκαλιάζεται με τις κόρες της, Shiloh, Zahara και Viviene Jolie-Pitt.

Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν την Παρασκευή 20 Αυγούστου και οι πληροφορίες θέλουν την επιτυχημένη ηθοποιό να πέρασε σχεδόν 6 ώρες μέσα στο κτίριο μέχρι τελικά να βρεθεί με τις κόρες της.

Προς το παρόν, δεν έχει γίνει γνωστός ο λόγος της επίσκεψής της στο νοσοκομείο, ωστόσο, έναν μήνα πριν φήμες την ήθελαν ξανά στο νοσοκομείο λόγω υπερκόπωσης. Οπότε, δεν αποκλείεται αυτά τα δύο να συνδέονται.

Η Angelina Jolie στο σινεμά

Μην ξεχνάς ότι η Angelina Jolie βρίσκεται σε μία αρκετά ενεργή φάση της καριέρας της με δύο ταινίες να κυκλοφορούν μέσα στο 2021 –Those Who Wish Me Dead και The Eternals-και άλλη μία –Every Note Played– να βρίσκεται σε pre-production στάδιο.

Αν σε αυτό προσθέσεις τον ενεργό της ρόλο στις φιλανθρωπίες, τη μητρότητα -είναι μία διάσημη μανούλα που περνά πολύ χρόνο με τα παιδιά της- και οτιδήποτε υπάρχει στο πρόγραμμά της για το οποίο δεν έχουμε γνώση, το σενάριο της υπερκόπωσης δεν αποτελεί κάτι παράλογο.

Αναμένοντας νεότερα.