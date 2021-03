Το 1ο ΓΕΛ Τρικάλων συμμετέχει για 2η χρονιά φέτος, με μαθητές του τμήματος Α1, στο πρόγραμμα Μαθητική Εικονική Επιχείρηση του Junior Achievement Greece.

H φετινή επιχείρηση λέγεται PE.DE.VA ( The Perfect Destination for Vacation in Greece ). “Η Εταιρεία PE.DE.VA προσφέρει μια πλήρη και ελκυστική γκάμα διαδικτυακών υπηρεσιών και προϊόντων που σχετίζονται με την αναψυχή και τον τουρισμό και διαθέτει μια πολύ σύγχρονη τεχνολογία στις κρατήσεις πακέτων διακοπών. Δίνουμε τη δυνατότητα σε ανθρώπους όλων των ηλικιών, της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού, να πραγματοποιήσουν ένα ταξίδι αναψυχής και διασκέδασης, επισκεπτόμενοι την πανέμορφη περιοχή μας. Η εταιρία μας έχει ως έδρα την πόλη των Τρικάλων και είναι διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα. Αυτό το οποίο μας κάνει να διαφέρουμε από άλλες παρόμοιες εταιρίες είναι η εμπειρία μας, η αγάπη για την πόλη μας αλλά και η διάθεση μας να αναδείξουμε τις ιδιαίτερες ομορφιές του τόπου ώστε να γίνει η περιοχή μας τουριστικός προορισμός” αναφέρει η ομάδα του 1ου ΓΕΛ Τρικάλων.

Για τις ανάγκες του προγράμματος όλα τα σχολεία, της Ελλάδας, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα έφτιαξαν ένα διαφημιστικό βιντεάκι, διάρκειας μέχρι 2 λεπτών.

Η επιχείρηση που θα έχει το καλύτερο βίντεο πηγαίνει κατ’ ευθείαν στον τελικό.

Στηρίζουμε την προσπάθεια των μαθητών του 1ου ΓΕΛ Τρικάλων ψηφίζοντας την εταιρεία PE.DE.VA

ΟΔΗΓΙΕΣ:

H ψηφοφορία για το βίντεο ξεκίνησε στις 26 Μαρτίου και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 9 Απριλίου.

Στο site https://jagreece.org/promovoting/ όπως θα δείτε,

υπάρχουν οι πληροφορίες όλων των ομάδων που έστειλαν συμμετοχή σε αυτό το στάδιο του προγράμματος.