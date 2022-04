Στην όμορφη χώρα της Πορτογαλίας και στο ακόμη πιο όμορφο σύμπλεγμα των νήσων Αζορών , που αποτελεί το δυτικότερο άκρο της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης , επισκέφτηκε ομάδα εκπαιδευτικών και μαθητών του σχολείου μας , μέσα στα πλαίσια υλοποίησης προγράμματος ERASMUS με θέμα : Literature : a framework for social and Emotional Learning” Topics: Social and Civic Values in Folk Literature. Drama in class.

To πρόγραμμα υλοποιήθηκε μεταξύ 28 Μαρτίου – 01 Απριλίου 2022 και οργανισμός υποδοχής ήταν το πολύ καλά οργανωμένο σχολείο με την επωνυμία ¨Escola Secundaria Manuel de Arriaga, σε ένα εκ των πολλών νήσων των Αζορών και ειδικότερα στο νησί Faial στην πόλη Horta.

Στο καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα , εκτός από τη χώρα μας την Ελλάδα , που είχε την τιμή να εκπροσωπήσει το σχολείο μας , συμμετείχαν επίσης και αντίστοιχα σχολεία των χωρών της Πορτογαλίας , της Ρουμανίας , της Ισπανίας και Ιταλίας.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Είχαμε την μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουμε τον πολιτισμό των νήσων Αζορών που συνδέεται αναπόφευκτα με τη θάλασσα, όχι μόνο λόγω της ομορφιάς της, αλλά και επειδή είναι η κύρια πηγή επιβίωσης για αιώνες. Μέσα από τις ιστορίες αγάπης, μέχρι τη βιομηχανία της φαλαινοθηρίας και τον μυστικιστικό συμβολισμό που σχετίζεται με τη θάλασσα, κάναμε ένα νοερό λογοτεχνικό ταξίδι μέσα από λαϊκές ιστορίες καθώς και σε διάσημες αφηγήσεις που σχετίζονται με τη θάλασσα και τη γενναιότητα και την ανθεκτικότητα του λαού των Αζορών . Επισκεφτήκαμε πολλά μέρη στο νησί και απολαύσαμε στιγμές ανάγνωσης διάσημων αποσπασμάτων από το Moby Dick του Hermann Melville (στο οποίο μερικά από τα μέλη του πληρώματος του καπετάνιου Ahab ήταν Αζοραίοι) και το The Woman of Porto Pim του Antonio Tabucchi (μία από τις πιο διάσημες παραλίες της Horta). ).

Η η λαϊκή λογοτεχνία είναι γεμάτη ιστορίες που μας διδάσκουν για την ανθεκτικότητα, την ελπίδα, την πίστη, που καθορίζουν έναν λαό που μέσα από την ιστορία του είχε να αντιμετωπίσει ηφαίστεια, καταιγίδες και κοινωνικές αδικίες. Το πρόγραμμα περιελάμβανε την πρώτη μέρα Επίσκεψη στο σχολείο φιλοξενίας Escola Secundaria Manuel de Arriaga, και συμμετοχή σε εργασία πάνω στους πορτογαλικούς μύθους, αλλά και στην συνέχεια περιήγηση στη πόλη Horta . Τη δεύτερη μέρα έλαβε χώρα εκδρομή μελέτης στο εργοστάσιο- μουσείο των φαλαινών , ενώ το απόγευμα καθηγητές και μαθητές συμμετείχαν σε διαφορετικά εργαστήρια . Οι μεν καθηγητές σε εργαστήριο με θέμα ¨Τα πλεονεκτήματα του θεάτρου στη διδασκαλία και πως ο δάσκαλος μπορεί να τραβήξει την προσοχή των μαθητών » , οι δε μαθητές συμμετείχαν σε εργαστήριο με θέμα : «Προετοιμασία σκίτσων με σημαντικές έννοιες όπως ομαδική εργασία, αυτοεκτίμηση, σεβασμός , αλληλεγγύη.» . Η τρίτη μέρα κύλησε με δράσεις όπως την επίσκεψη στο κέντρο Ερμηνείας capelinhos και στη συνέχεια με εργαστήριο με θέμα πως να μιλήσετε σε ένα κοινό – προετοιμασία της δραστηριότητας SEL TALKS. Την τέταρτη μέρα οι μαθητές από όλα τα σχολεία , παρουσίασαν με κάθε επισημότητα την δική τους εκδοχή , πάνω στη λαϊκή λογοτεχνία , μέσα από τοπικούς μύθους με σκίτσα και με θεατρικότητα , ενώπιον κοινού , στο θέατρο Faialense Την Πέμπτη μέρα επισκεφτήκαμε το μουσείο Scrimshaw και το αντίστοιχο Peter’s café sport (graphic Novel Café and Volcano), όπου και παρευρεθήκαμε στο αποχαιρετιστήριο γεύμα .



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τα συνεργαζόμενα σχολεία εμβάθυναν με αυτόν τον τρόπο στον πολιτισμό των νήσων Αζορών , αλλά ταυτόχρονα κάθε χώρα , δια μέσου του σχολείου της και εμείς με τη σειρά μας , αποδώσαμε τη δική μας λαϊκή λογοτεχνία μέσα από τοπικούς μύθους της περιφέρειας που ζούμε και αυτή η ανταλλαγή εμπλούτισε την παγκόσμια προοπτική γνώσης και ανταλλαγής πολιτιστικών δεδομένων των μαθητών μας , ανακαλύπτοντας ευχάριστες ομοιότητες αλλά και διαφορές στη λαϊκή λογοτεχνία μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Πέρα όμως από την απλή ανταλλαγή γνώσεων και ακουσμάτων λαϊκής λογοτεχνίας , το σημαντικότερο ήταν ότι οι μαθητές , ασκήθηκαν στην απόδοση των λαικών μύθων μέσα από τη θεατρικότητα , δια μέσου ρόλων που πρωταγωνίστησαν. Απέδωσαν με μεγάλη επιτυχία και θεατρικότητα τις Ομιλίες SEL(Social and Emotional Talks), αφού ανέβηκαν στη σκηνή του θεάτρου Faialense και έκλεψαν τις εντυπώσεις με την ευρηματικότητά τους , μεταφέροντας με σπουδή το πραγματικό νόημα των τοπικών μας μύθων στα πέρατα της Ευρώπης και καταχειροκροτήθηκαν , από το κοινό του κατάμεστου θεάτρου.

Οι συνοδοί καθηγητές

Πατέρα Αναστασία

Μπετσιμέας Ζήσης

Μαγειρίας Δημήτριος