Στέλλα Ντούβλη: «Το Ιατρείο Πόνου είναι ιδιαίτερο Ιατρείο κι απαιτητικό στις ψυχικές αντοχές. Είναι κατάθεση ψυχής»

Η αντιμετώπιση του Πόνου είναι ένα από τα πιο δύσκολα στην επίλυσή τους προβλήματα στην ιατρική. Τα Ιατρεία Πόνου δημιουργήθηκαν για να καλύψουν αυτήν ακριβώς την ανάγκη, την ανακούφιση των ασθενών, τόσο από χρόνιο καλοήθη πόνο, όσο και από καρκινικό πόνο, καθώς και την παρηγορητική φροντίδα των ασθενών που βρίσκονται στο τελικό στάδιο του καρκίνου. Τα Ιατρεία Πόνου αποτελούν συνήθως τμήμα του Αναισθησιολογικού Τμήματος των Νοσοκομείων. Στην Ελλάδα, στα Δημόσια Νοσοκομεία, λειτουργούν σήμερα 45 Ιατρεία Πόνου, κάποια από τα οποία συνεργάζονται με ιατρούς άλλων ειδικοτήτων ή άλλους επιστήμονες, όπως φυσιοθεραπευτές, ψυχολόγους και άλλους για την όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των ασθενών.

Συνέντευξη στην Βιβή Μαργαρίτη

Το Ιατρείο Πόνου του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων λειτουργεί από το 1996. Στόχος του είναι η αντιμετώπιση του οξέος αλλά κυρίως του Χρόνιου Πόνου, δηλαδή του πόνου που διαρκεί πάνω από 3-6 μήνες. Υπεύθυνες είναι η Αναισθησιολόγος (Υπεύθυνη κι Αναισθησιολογικού Τμήματος) Στέλλα Ντούβλη και (επί της απουσίας της) η επίσης Αναισθησιολόγος Ευαγγελία Μάστορα οι οποίες είναι εξειδικευμένες στον Πόνο δηλαδή και Αλγολόγοι. Με την κ. Ντούβλη είχαμε μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά με τη λειτουργία του Ιατρείου Πόνου του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, τις υπηρεσίες που παρέχει, τους στόχους του, τις ιδιαιτερότητές του… «Το Ιατρείο Πόνου είναι ιδιαίτερο Ιατρείο και απαιτητικό στις ψυχικές αντοχές. Είναι κατάθεση ψυχής» θα μας πει μεταξύ άλλων.

Σε έρευνα σε 16 χώρες της Ευρώπης, σε 46.394 ασθενείς, αποδείχτηκε ότι ένας στους πέντε (19%) Ευρωπαίους πολίτες υποφέρουν από χρόνιο πόνο, 1/3 των πασχόντων αναφέρει ότι βιώνει τον πόνο συνέχεια, ενώ οι υπόλοιποι μία φορά καθημερινά ή πολλές φορές την εβδομάδα.

-Ιατρείο Πόνου… Υπάρχει τέτοιο Τμήμα στο Νοσοκομείο Τρικάλων κ. Ντούβλη;

-Βεβαίως υπάρχει Εξωτερικό Ιατρείο Πόνου.

-Από πότε λειτουργεί;

-Το Ιατρείο Πόνου του Γ.Ν.Τρικάλων άρχισε να λειτουργεί από το 1996.

-Ποιος είναι ο στόχος του;

-Στόχος του Ιατρείου Πόνου είναι η αντιμετώπιση του οξέος αλλά κυρίως του Χρόνιου Πόνου, δηλαδή του πόνου που διαρκεί πάνω από 3-6 μήνες . Έτσι στόχος είναι,

–Η εξασφάλιση μέγιστης ανακούφισης από τον πόνο

–Η πρόληψη μετεξέλιξης του οξέος πόνου σε χρόνιο

–Η εκπαίδευση και υποστήριξη των ασθενών στην αυτοφροντίδα τους

–Η ψυχολογική υποστήριξη

–Ηεκπαίδευση του οικογενειακού περιβάλλοντος για την φροντίδα, την υποστήριξη και την συνέχιση της χορηγούμενης φαρμακευτικής αγωγής στο σπίτι

–Ηεπανένταξη των ασθενών στο εργασιακό τους περιβάλλον.

-Είσαστε Υπεύθυνη;

-Ναι είμαι Υπεύθυνη αυτού και επι τη απουσία μου αντικαθίσταμαι από την συνάδελφο Αναισθησιολόγο κ.Ε.Μάστορα.Και οι δύο είμαστε Αναισθησιολόγοι εξειδικευμένοι στον Πόνο δηλαδή και Αλγολόγοι.

-Ποιοι απευθύνονται σε σας;

-Απευθύνονται ασθενείς με οξύ αλλά κυρίως χρόνιο πόνο, όπως είναι:

Καρκινικός πόνος

Οσφυαλγίες, πόνοι αυχένα και ώμου

Πόνοι από πολυαρθροπάθειες, οστεοπώρωση,…

Μια μεγάλη ομάδα πόνων με το όνομα νευροπαθητικός πόνος(π.χ. νευραλγία τριδύμου, έρπητας ζωστήρας..)

Πόνοι από ακρωτηριασμό…

Πόνοι από κακώσεις νεύρων….

-Ποιες υπηρεσίες παρέχετε;

-Ο Χρόνιος Πόνος είναι ο ίδιος μια νόσος και σαν νόσος πρέπει να αντιμετωπίζεται.Η θεραπεία που εφαρμόζεται είναι εξειδικευμένη φαρμακευτική αγωγή, επεμβατική θεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, είτε ο συνδυασμός τους μαζί με συμβουλευτική. Σκοπός πάντα η επανένταξη στο κοινωνικό σύνολο αφού μια σημαντική επίπτωση του χρόνιου πόνου είναι η κατάθλιψη.

-Να φανταστούμε ότι το Ιατρείο Πόνου βρίσκεται σε δυναμική διαρκή συνεργασία με όλα τα Τμήματα του Νοσοκομείου;

-Λογικά το θέτετε. Θα έπρεπε να ενημερώνονται οι ασθενείς και μάλιστα θα έπρεπε να ενημερωνόμαστε και εμείς προ της εξόδου των ασθενών από το Νοσοκομείο, δηλαδή τουλάχιστον την προηγούμενη ημέρα για την καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος. Έχουμε άριστη συνεργασία με τις Χειρουργικές Κλινικές (Χειρουργική, Ορθοπαιδική, Ουρολογική) με την Πνευμονολογική Κλινική και θα ήθελα καλύτερη συνεργασία με τις Παθολογικές Κλινικές που διακινούν και τον μεγαλύτερο αριθμό ογκολογικών ασθενών.

-Υπάρχει εξατομικευμένο θεραπευτικό πλάνο για κάθε ασθενή;

-Κάθε ασθενής είναι διαφορετικός ασθενής με τα ατομικά, οικογενειακά, κοινωνικά προβλήματα που συνυπάρχουν. Όλα συνυπολογίζονται για την καλύτερη διαχείριση του πόνου.

-Ο κόσμος το γνωρίζει; Απευθύνεται στο Ιατρείο Πόνου;

-Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλη προσέλευση ανθρώπων. Ενας λόγος είναι και η δική σας βοήθεια , των ΜΜΕ εννοώ, όπως και η δική μας προσπάθεια να ενημερώσουμε τους πολίτες. Κανονικά θα έπρεπε το ΕΣΥ να προβάλλει συνεχώς τις Υπηρεσίες Υγείας που παρέχει στους πολίτες και για τις οποίες έχει επενδύσει οικονομικά.

-Εκ των πραγμάτων κι εξ ορισμού είναι ένα Τμήμα του Νοσοκομείου που καλείται να διαχειρίζεται δυσάρεστες καταστάσεις και βαριά περιστατικά;

-Προφανώς αναφέρεστε κυρίως στον καρκινικό πόνο. Σίγουρα ναι.

-Υπάρχει κάποιο περιστατικό που έχει μείνει ανεξίτηλο στη μνήμη σας;

-Ασχολούμαι με τον Πόνο από το 1990. Σίγουρα υπάρχουν δυστυχώς πολλά περιστατικά! Αξέχαστα για μένα είναι τα υγρά μάτια του νέου ανθρώπου που γνωρίζοντας πολύ καλά τι θα ακολουθήσει, στηρίζονται σε σένα, σε κοιτάζουν, τα κοιτάζεις, δεν λέμε τίποτα…αλλά τα λέμε όλα… Μοναδικά συναισθήματα!Γιατί πρέπει να ξέρουμε πως στην ζωή προσπαθείς μόνος να διατηρήσεις την αξιοπρέπειά σου, αλλά στον θάνατο κάποιοι άλλοι το κάνουν αυτό για σένα…

-Υπάρχουν στατιστικά; Πόσους ασθενείς εξυπηρετεί κάθε χρόνο ;

-Περίπου 450 επισκέψεις με λειτουργία μόνον μια φορά την εβδομάδα, με μέσο χρόνο επίσκεψης κάθε ασθενούς τουλάχιστον 45 λεπτά.Είναι ιδιαίτερο Ιατρείο και απαιτητικό στις ψυχικές αντοχές. Είναι κατάθεση ψυχής.

Βιογραφικό Σημείωμα

Η Στέλλα Ντούβλη γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Τρίκαλα. Απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών (1980), Ειδικότητα Αναισθησιολογίας Θεραπευτήριο ‘’Ευαγγελισμός’’, Αθήνα. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών το 1989.

Εργάσθηκε σε Ιδιωτικές Κλινικές των Αθηνών, Τρικάλων και Καρδίτσας. Λάτρης του ΕΣΥ, το υπηρετεί πιστά από το 1987 σε θέσεις ΕΒ΄Γ.Ν.Τρικάλων(1986-1987), ΕΑ’ Γ.Ν.Καρδίτσας(1987-1997) και Γ.Ν.Τρικάλων (1997-1999), Αναπληρωτού Διευθυντού του Αναισθησιολογικού Τμήματος Γ.Ν.Τρικάλων(1999-2007), Υπευθύνου Διευθυντού του Τ.Ε.Π. (2008-2010), Υπευθύνου Διευθυντού του Αναισθησιολογικού Τμήματος και Ιατρείου Πόνου του Γ.Ν.Τρικάλων από το 2011 μέχρι σήμερα.

Εξειδικεύτηκε στην Αλγολογία με άδεια του ΚΕΣΥ-Υουργείου Υγείας ως HonoraryRegistrar στο HammersmithHospital, Πανεπιστήμιο Λονδίνου – Royal PostgraduateMedicalSchool, Νοσοκομεία St’ Thomas and Charing Cross , QueenCharlotte’s and Chelsea of London (1990-1991).

Έχει κάνει πληθώρα Μετεκπαιδεύσεων σε Πανεπιστήμια και Νοσοκομεία της Ελλάδας και του εξωτερικού. Διαθέτει μεγάλη Κλινική και Διοικητική Εμπειρία σε θέσεις ευθύνης πολλών χρόνων. Είναι μέλος της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής Ειδικότητας Αναισθησιολογίας με έδρα την Λάρισα, μέχρι και σήμερα.

Έχει στο ενεργητικό της Δημοσιεύσεις, Ανακοινώσεις Εργασιών, Προεδρεία σε Συνέδρια, Διαλέξεις, Ερευνητικά Προγράμματα, Οργανώσεις Συνεδρίων, Μέλος Επιστημονικών Επιτροπών, συμμετοχή σε περισσότερα από 140 Συνέδρια Ελληνικά και Διεθνή, Εκπαιδευτικό Έργο.