Στέλλα Ντούβλη: Μία Τρικαλινή γιατρός από τους πρώτους επειγοντολόγους της Ελλάδας

Άλλη μία διάκριση για τα Τρίκαλα. Μία Τρικαλινή γιατρός είναι από τους πρώτους επειγοντολόγους της Ελλάδας. Η Στέλλα Ντούβλη πληρώντας τους όρους και τις προϋποθέσεις έλαβε την αντίστοιχη πιστοποίηση από το Υπουργείο Υγείας.

Βιογραφικό Σημείωμα

Η Στέλλα Ντούβλη γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Τρίκαλα. Απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών (1980), Ειδικότητα Αναισθησιολογίας Θεραπευτήριο ‘’Ευαγγελισμός’’, Αθήνα. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών το 1989.

Εργάσθηκε σε Ιδιωτικές Κλινικές των Αθηνών, Τρικάλων και Καρδίτσας. Λάτρης του ΕΣΥ, το υπηρετεί πιστά από το 1987 σε θέσεις ΕΒ΄Γ.Ν.Τρικάλων(1986-1987), ΕΑ’ Γ.Ν.Καρδίτσας(1987-1997) και Γ.Ν.Τρικάλων (1997-1999), Αναπληρωτού Διευθυντού του Αναισθησιολογικού Τμήματος Γ.Ν.Τρικάλων(1999-2007), Υπευθύνου Διευθυντού του Τ.Ε.Π. (2008-2010), Υπευθύνου Διευθυντού του Αναισθησιολογικού Τμήματος και Ιατρείου Πόνου του Γ.Ν.Τρικάλων από το 2011 μέχρι σήμερα.

Εξειδικεύτηκε στην Αλγολογία με άδεια του ΚΕΣΥ-Υουργείου Υγείας ως HonoraryRegistrar στο HammersmithHospital, Πανεπιστήμιο Λονδίνου – Royal PostgraduateMedicalSchool, Νοσοκομεία St’ Thomas and Charing Cross , QueenCharlotte’s and Chelsea of London (1990-1991).

Έχει κάνει πληθώρα Μετεκπαιδεύσεων σε Πανεπιστήμια και Νοσοκομεία της Ελλάδας και του εξωτερικού. Διαθέτει μεγάλη Κλινική και Διοικητική Εμπειρία σε θέσεις ευθύνης πολλών χρόνων. Είναι μέλος της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής Ειδικότητας Αναισθησιολογίας με έδρα την Λάρισα, μέχρι και σήμερα.

Έχει στο ενεργητικό της Δημοσιεύσεις, Ανακοινώσεις Εργασιών, Προεδρεία σε Συνέδρια, Διαλέξεις, Ερευνητικά Προγράμματα, Οργανώσεις Συνεδρίων, Μέλος Επιστημονικών Επιτροπών, συμμετοχή σε περισσότερα από 140 Συνέδρια Ελληνικά και Διεθνή, Εκπαιδευτικό Έργο.

Πλέον στο βιογραφικό της έχει προστεθεί κι ο τίτλος της επειγοντολόγου.

Της ευχόμαστε πάντα επιτυχίες