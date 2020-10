Την πρόνοια, να αποκτήσουν περισσότεροι/ες τη γνώση και την κατάρτιση για την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες, έχει ο Δήμος Τρικκαίων.

Σε συνεργασία με τον αμερικανικό κολοσσό τηλεπικοινωνιών ηλεκτρονικών προϊόντων και συσκευών δικτύωσης υπολογιστών Cisco, ο Δήμος Τρικκαίων καινοτομεί και στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, με την προοπτική της αλματώδους ανάπτυξης της πληροφορικής. Ετσι, από το 2019 λειτουργεί στα Τρίκαλα πρόγραμμα για την πιστοποίηση CCNA (Cisco Certified Network Associate).

Από την Ακαδημία Cisco στα Τρίκαλα έχουν ήδη αποφοιτήσει σπουδαστές/τριες, που το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 παρακολούθησαν μαθήματα διά ζώσης και εξ αποστάσεως. Τα μαθήματα αρχικώς ξεκίνησαν στον μύλο Ματσόπουλου και συνεχίστηκαν διαδικτυακά, λόγω του κορονοϊού. Με τον ίδιο τρόπο (διαδικτυακά), θα συνεχιστούν και τη φετινή χρονιά (2020-2021), καθώς συνεχίζονται τα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.

Τα μαθήματα στη Cisco Net Working Academy Τρικάλων εξάγονται από τον κ. Κωνσταντίνο Μαγκούφη, μηχανικό πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, πιστοποιημένος ο ίδιος εκπαιδευτής της Ακαδημίας Cisco.

Οι ενότητες της πιστοποίησης CCNAv7 Routing & Switching (ο ακριβής τίτλος της πιστοποίησης) είναι οι εξής τρεις:

1. Introduction to Networks (ITN)

2. Switching, Routing, and Wireless Essentials (SRWE)

3. Enterprise Networking, Security, and Automation (ENSA).

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 210 ωρών και χωρίζεται σε θεωρητικό μέρος και σε εργαστήρια. Πραγματοποιούνται τεστ μετά το τέλος κάθε ενότητας, ως προαπαιτούμενα για τη συνέχιση στην επόμενη και τελικό τεστ για την απόκτηση της πιστοποίησης.

Ο απόφοιτος αποκτά εξειδικευμένες και πιστοποιημένες από τη Cisco δεξιότητες ως χειριστής δικτύων, μηχανικός δικτύων κ.α., ενώ δεν είναι απαραίτητες οι εξειδικευμένες γνώσεις στην πληροφορική, για την παρακολούθηση της Ακαδημίας.

Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020. Τα μαθήματα θα διεξάγονται κάθε εβδομάδα, Πέμπτη και Παρασκευή, ώρες 18:00 – 21:00.

Το κόστος θα οριστικοποιηθεί από τον αριθμό των συμμετεχόντων και από τον τρόπο διεξαγωγής των μαθημάτων, ενώ θα υπάρχει ειδική μέριμνα για τους άνεργους.

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικώς, στη διεύθυνση https://forms.gle/aDzbcg5iE9Zw1Je77