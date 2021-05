Aπό τα ομορφότερα, αδιαμφισβήτητα, νησιά των Σποράδων, η Σκύρος εκτός από την εξαιρετική κουζίνα της, ξεχωρίζει, επίσης, στις επιλογές του κοινού και για τους κουκλίστικους οικισμούς που προσφέρουν πανέμορφες και γραφικές εικόνες στους επισκέπτες του νησιού.

Το σκηνικό ανείπωτης φυσικής ομορφιάς, ανέγγιχτης ακόμη από τον μαζικό τουρισμό, συμπληρώνεται με λίγες ψαροταβέρνες στην κυριολεξία πάνω στη θάλασσα, καθώς και με το γραφικό εκκλησάκι, του Αγίου Νικολάου, το οποίο είναι σκαλισμένο πάνω σε έναν βράχο. Οι εικόνες που θα αντικρίσεις αν βρεθείς εκεί, ή αυτές που βλέπεις από τις φωτογραφίες, σε αφήνουν με το στόμα ανοιχτό. Κι αυτό γιατί μοιάζει στη μέση του πουθενά να περιμένει τους πιστούς που τυχαία περνούν από εκεί, για να ανάψουν ένα κερί.

Είναι εξαιρετικός προορισμός για ήρεμες διακοπές κοντά στην ηπειρωτική Ελλάδα και την Εύβοια. Στη Σκύρο θα χαρείς τη θάλασσα και τις βόλτες στη φύση, θα φας πεντανόστιμο αστακό και θαλασσινά, θα βρεις πανέμορφα κεραμικά και θα διασκεδάσεις στα μαγαζιά της Χώρας.

Το βόρειο τμήμα του νησιού καλύπτεται από πευκοδάσος και πυκνή βλάστηση, όπως συνηθίζεται στα νησιά των Σποράδων, ενώ το νότιο τμήμα θυμίζει Κυκλάδες. Το σπάνιας ομορφιάς φυσικό τοπίο συμπληρώνουν οι πανέμορφες παραλίες. Η Σκύρος κατοικούνταν ήδη από τα ομηρικά χρόνια και έχει πολλούς αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, που μαρτυρούν την πλούσια ιστορία της.