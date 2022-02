Τα προ πανδημίας νούμερα επισκεψιμότητας αναμένεται να πετύχει το νησί της Σκύρου με αφορμή το τριήμερο της Αποκριάς, σύμφωνα με φορείς του νησιού, που κάνουν λόγο για την καθιέρωση του νησιού ως έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς. Μάλιστα ποντάρουν στο γεγονός ότι σε αντίθεση με άλλους προορισμούς, η παραδοσιακή Σκυριανή Αποκριά δεν περιλαμβάνει μεγάλες, οργανωμένες καρναβαλικές εκδηλώσεις αλλά μεμονωμένα πολιτιστικά δρώμενα τα οποία στηρίζονται στα έθιμα και τις παραδόσεις του νησιού και δεν παρατηρούνται φαινόμενα συνωστισμού.

«Είμαστε αισιόδοξοι ότι, μετά από το περσινό διάλειμμα λόγω των περιορισμών στις μετακινήσεις, το νησί μας θα προσελκύσει ξανά παραδοσιακούς και νέους επισκέπτες για να βιώσουν τη μοναδική εμπειρία της Σκυριανής Αποκριάς. Ήδη οι κρατήσεις στα καταλύματα του νησιού μας είναι ιδιαίτερα αυξημένες και ο δήμος Σκύρου, οι επαγγελματίες μας και όλοι οι κάτοικοι περιμένουμε να υποδεχθούμε και να φιλοξενήσουμε με ασφάλεια τους επισκέπτες μας», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Σκύρου Νίκος Μαυρίκος.