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Σημαντικό “όπλο” στην πρόληψη των καρκίνων – Εγκαινιάστηκε το νέο ενδοσκοπικό τμήμα της Γαστρεντερολογικής Κλινικής του ΠΓΝΛ (ΕΙΚΟΝΕΣ)

Ιούλ 4, 2025
in Θεσσαλία
Σημαντικό “όπλο” στην πρόληψη των καρκίνων – Εγκαινιάστηκε το νέο ενδοσκοπικό τμήμα της Γαστρεντερολογικής Κλινικής του ΠΓΝΛ (ΕΙΚΟΝΕΣ)
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Τα εγκαίνια του νέου ενδοσκοπικού τμήματος της Γαστρεντερολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας πραγματοποιήθηκαν σήμερα, το απόγευμα της Παρασκευής, παρουσία επισήμων, της Διοίκησης του νοσοκομείου,  καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, γιατρών, νοσηλευτών και του προσωπικού της Κλινικής.

 

Τον αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ.κ. Ιερώνυμος, ενώ ακολούθησε στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου σύντομη εκδήλωση απότισης τιμής στους ιδιώτες δωρητές της Κλινικής.

Στην εκδήλωση των εγκαινίων παρέστησαν, μεταξύ άλλων οι βουλευτές Λάρισας, κ. Χρήστος Κέλλαςκα. Ευαγγελία Λιακούλη και κ. Βασίλης Κόκκαλης, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας, η αντιπεριφερειάρχης κα. Μαρία Γαλλιού, o αντιπεριφερειάρχης Υγείας κ. Βαγγέλης Αποστόλου, ο πρώην δήμαρχος Λαρισαίων κ. Απόστολος Καλογιάννης, ο αντιδήμαρχος Πολεοδομίας κ. Ανδρέας Ανδριτσόπουλος κ.ά.

Ο κ. Κέλλας στη δήλωσή του αναφέρθηκε στο ποσό των 400 εκατ. ευρώ από το ταμείο Ανάκαμψης, για την ανακαίνιση και αναβάθμιση 150 κέντρων Υγείας και 80 νοσοκομείων, καθώς επίσης και στους δωρητές που συνέβαλαν ώστε να λειτουργήσει το ενδοσκοπικό τμήμα, τονίζοντας πως η συνεργασία του ΕΣΥ με τον ιδιωτικό τομέα θα συνεχιστεί και θα στηριχθεί από την κυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα.

Σε δήλωσή της η κα. Λιακούλη ανέφερε πως από τη Λάρισα εκπέμπεται ένα μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας με το άνοιγμα της κλινικής, “την ώρα που το εμβληματικό έργο του ΠΑΣΟΚ, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, παρουσιάζει προβλήματα και υπονομεύεται από την κυβέρνηση”.

Ευχαριστίες στου δωρητές “που κατάφεραν αυτό που δε μπόρεσε το επίσημο κράτος” εξέφρασε ο κ. Κόκκαλης, χαρακτηρίζοντας “κόσμημα” το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας και τονίζοντας ότι θα συνεχίσει να μάχεται για δημόσια και αξιοπρεπή περίθαλψη των πολιτών.

Για μια πολύ σημαντική εξέλιξη έκανε λόγο ο κ. Κουρέτας, καθώς όπως είπε, οι καρκίνοι μαστού, πνεύμονα, εντέρου και προστάτη είναι οι τέσσερις από τους πιο σημαντικούς καρκίνους στον άνθρωπο, εστιάζοντας στη σημασία της πρόληψης, που ενισχύεται με τη λειτουργία του ενδοσκοπικού τμήματος  και τονίζοντας πως η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει θέσει ως προτεραιότητα τη δημόσια υγεία.Δείτε φωτογραφίες:

 

 

 

 

           

Γιάννης Μυλωνάς   φωτο/βίντεο: onlarissa.gr

 

 

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Goodys

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