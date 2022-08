Η Τζένιφερ Φλάβιν κατέθεσε αίτηση διαζυγίου απο τον Σιλβέστερ Σταλόνε, μετά απο 25 χρόνια γάμου. Το 54χρονο πρώην μοντέλο εθεάθη χθες (24/8) για πρώτη φορά μετά την είδηση-βόμβα να μπαίνει στο κτήμα του αποξενωμένου ζευγαριού στο Παλμ Μπιτς, συνοδευόμενη απο την 24χρονη κόρη τους Σιστίν.

Ζητά την αποκλειστική χρήση του συγκροτήματος επτά υπνοδωματίων και δέκα λουτρών, ενώ έχει ξεκινήσει η διαδικασία του διαζυγίου, αποκλείοντας ουσιαστικά τον Σταλόνε από την υπερπολυτελή έπαυλη που έχει τη δική της παραλία, αποβάθρα και ξενώνα.

Στα έγγραφα που κατατέθηκαν την περασμένη Παρασκευή στην κομητεία Παλμ Μπιτς, η πρώην κυρία Σταλόνε απαιτεί αποκλειστική χρήση του συγκροτήματος. Ζητά επίσης από το δικαστήριο να διαφυλάξει τα κοινά περιουσιακά στοιχεία του ζευγαριού, ισχυριζόμενη ότι ο ηθοποιός σύζυγός της «έχει εμπλακεί σε σκόπιμη διασπορά, εξάντληση ή/και σπατάλη συζυγικών περιουσιακών στοιχείων που είχε αρνητικό οικονομικό αντίκτυπο στην κοινή περιουσία».

«Επιπλέον, ο σύζυγος δεν θα μπορεί να πουλάει, να μεταβιβάζει, να εκχωρεί, να επιβαρύνει ή να διασπά οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας».

Η είδηση του διαζυγίου είδε το φως μια μέρα αφότου η DailyMail.com αποκάλυψε ότι ο Σταλόνε είχε καλύψει ένα τατουάζ της Φλάβιν στον δεξιό του δικέφαλο με τη φωτογραφία του Μπάτκους, του σκύλου απο τις ταινίες του «Ρόκι»

Η Φλάβιν, η οποία είναι 22 χρόνια νεότερη από τον 76χρονο σύζυγό της, άφησε να εννοηθεί επίσης ότι όλα έχουν τελειώσει σε μια φωτογραφία της στο Instagram, όπου αγκαλιάζει τις τρεις κόρες τους. «Αυτά τα κορίτσια είναι η προτεραιότητά μου», έγραψε στην ανάρτηση της στις 10 Αυγούστου. «Τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Οι 4 μας για πάντα».

Η Τζένιφερ η οποία πήρε το επίθετο του συζύγου της και επιδιώκει πλέον να αποκαταστήσει το πατρικό της όνομα, δεν ακολουθεί πλέον τον σύζυγό της στο Instagram. «Ο γάμος μεταξύ των μερών έχει διαλυθεί ανεπανόρθωτα» αναφέρει στα έγγραφα του διαζυγίου

«Αγαπώ την οικογένειά μου. Αντιμετωπίζουμε φιλικά και ιδιωτικά αυτά τα προσωπικά ζητήματα», είπε ο Σταλόνε στην DailyMail.com σε μια δήλωση μέσω του εκπροσώπου του. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, εκπρόσωπός του είχε επιμείνει οτι είναι όλα καλά και ο «Sly» ήθελε να ανανεώσει το τατουάζ με τη σύζυγό του, αλλά κάτι πήγε στραβά και…δεν διορθώθηκε.

Ο Σταλόνε, 76 ετών, έδειξε το τατουάζ της συζύγου του μόλις στις 7 Αυγούστου με μια φωτογραφία στη σελίδα του στο Instagram. Αλλά μόλις εννέα ημέρες αργότερα, στις 16 Αυγούστου, ο καλλιτέχνης τατουάζ Zach Perez «ανέβασε» τον εαυτό του να δουλεύει στο άνω μέρος του βραχίονα του σταρ. Δημοσίευσε επίσης μια φωτογραφία του έργου του, αλλά την κατέβασε όταν οι σχολιαστές άρχισαν να ρωτούν γιατί ο σταρ είχε καλύψει τη φωτογραφία της συζύγου του.

Ο τρίτος γάμος του Σταλόνε φαινόταν μέχρι σήμερα ως ένας από τους πιο σταθερούς στο Χόλιγουντ μέχρι τώρα, παρόλο που το ειδύλλιο του ζευγαριού είχε μια δύσκολη αρχή. Βγήκαν ραντεβού για πρώτη φορά το 1988, λίγο μετά τον σύντομο δεύτερο γάμο του με την Brigitte Nielsen.

Είχαν γνωριστεί σε ένα εστιατόριο του Μπέβερλι Χιλς όταν εκείνη ήταν ένα 20χρονο μοντέλο και εκείνος είχε πρόβλημα με την ταινία Ράμπο ΙΙΙ, χάρη στην οποία είχε λάβει το «Χρυσό Βατόμουρο» χειρότερου ηθοποιού. Αλλά στη συνέχεια άρχισε να βγαίνει με το μοντέλο Janice Dickinson που είπε ότι ήταν ο πατέρας του κοριτσιού της.Έληξε το ειδύλλιο με τη Φλάβιν, στέλνοντάς της ένα γράμμα με τη FedEx. Όταν χώρισε με τη Ντίκινσον, οι εξετάσεις DNA έδειξαν ότι δεν ήταν ο μπαμπάς.