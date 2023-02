αφεντικά»),Αλέκος Σακελλάριος («Ο Αλέκος βγήκε απ’τον Παράδεισο»), Fox («Τώρα που Γυρίζει»), Τόνυ Νικολάου («Πριν το Χάραμα»), Mr.Love (“Ο Μυστήριος Mr.Love”), Aφηγητής («Ο Μάγος του Οζ»), Αφηγητής («Τα Ψηλά Βουνά»), Bill Austin («Μάμμα Μια»), Μουλινό («Ράφτης Κυριών»), Ταγματάρχης Άρνολντ («Προσωπική Συμφωνία»),Κράτος («Προμηθέας Δεσμώτης»), Οliver Warbucks («Αnnie»). Φέτος συνεργάζεται ξανά μετά από χρόνια με το Μέγαρο Μουσικής όπου πρωταγωνιστεί στην «Αυλή των Θαυμάτων» στο ρόλο του Μπάμπη σε σκηνοθεσία Χρήστου Σουγάρη.

Έχει λάβει μέρος σε πολλές κινηματογραφικές ταινίες όπως «Η διακριτική γοητεία των αρσενικών», «Τρεις Ευχές», «Dream Hotel» «Des Jours et des nuits», «Ο Θησαυρός» , «Adults In The Room» (σε σκηνοθεσία Κώστα Γαβρά που παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ της Βενετίας) και τηλεοπτικές σειρές όπως «Η Συκοφαντία του Αίματος», «Μυστικές Διαδρομές», «10η Εντολή»,«Κόκκινος Κύκλος»,»Σε είδα», «Ιστορίες του Αστυνόμου Μπέκα», «7 Θανάσιμες Πεθερές» ενώ οι σειρές που τον έκαναν γνωστό στο ευρύ κοινό ήταν η «Λούφα και Παραλλαγή», «Βέρα στο Δεξί», «Εχω ένα Μυστικό», «Η Ζωή της Άλλης», «Κλεμμένα Όνειρα», «Το Σοϊ σου», «Αν Ήμουν Πλούσιος», «Χαιρέτα μου τον Πλάτανο». Φέτος πρωταγωνιστεί στη σειρά του Open «Σ’αγαπάω μεν…Αλλά» στο ρόλο του Παύλου.