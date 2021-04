Με το self test, το οποίο στην Ελλάδα παρέχεται δωρεάν στους πολίτες, ο έλεγχος για τον ιό γίνεται ευκολότερος και συχνότερος. Ο εφοδιασμός των φαρμακείων έχει ξεκινήσει και έως το τέλος της εβδομάδας τα 11.000 φαρμακεία όλης της χώρας θα έχουν επαρκείς ποσότητες για να τις διαθέσουν σε πρώτη φάση στους μαθητές Λυκείου και τους εκπαιδευτικούς. Στη συνέχεια θα τα διαθέτουν στους πολίτες των παραγωγικών ηλικιών 18 – 67 ετών και τέλος, στους άνω των 67 ετών.

H πλατφόρμα καταχώρησης και ενημέρωσης για την χορήγηση των self test έχει τεθεί σε λειτουργία από το απόγευμα της Τετάρτης 7 Απριλίου 2021. Η διάθεση των self test αποκλειστικά για μαθητές Λυκείου 16-18 ετών και εκπαιδευτικούς της μέσης εκπαίδευσης ξεκινά από σήμερα, Πέμπτη 8 Απριλίου 2021 σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη και από την Παρασκευή 9 Απριλίου στην υπόλοιπη χώρα.

Ο κάθε πολίτης δικαιούται ένα δωρεάν self test την εβδομάδα, δηλαδή τέσσερα το μήνα, για διάστημα δύο μηνών. Τα δωρεάν self test θα διατίθεται από το φαρμακείο με την επίδειξη του ΑΜΚΑ και της αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερόμενου. Τα κιτ για τα ανήλικα τέκνα, θα τα παραλαμβάνουν οι γονείς ή οι νόμιμοι κηδεμόνες τους. Μαζί με το κιτ του self test, θα παραλαμβάνουν από τον φαρμακοποιό και τις γραπτές οδηγίες για τη σωστή λήψη του δείγματος.