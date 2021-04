Σε μαθητές και εκπαιδευτικούς θα δοθούν τα πρώτα self test, τα οποία από σήμερα, Τετάρτη 7 Απριλίου, θα διατίθενται στα φαρμακεία. Η διαδικασία για την παραλαβή και όσα πρέπει να γνωρίζουμε, για τη σωστή χρήση τους. Τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος.

Από σήμερα τα πρώτα self test θα είναι διαθέσιμα στα φαρμακεία και σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ως το τέλος της εβδομάδας, όλα τα φαρμακεία της χώρας θα έχουν επαρκή ποσότητα, για να διαθέσουν στους πολίτες, κατά σειρά προτεραιότητας.

Σύμφωνα με το σχέδιο της κυβέρνησης, πρώτοι θα το παραλάβουν οι μαθητές Λυκείου 16-18 ετών και οι εκπαιδευτικοί. Αμέσως μετά, θα διατεθούν σε πολίτες 18-67 ετών και τέλος στους άνω των 67, που έχουν ήδη εμβολιαστεί.

Με κάθε τεστ, κάθε πολίτης θα λαμβάνει ενημερωτικό φυλλάδιο. Τα self test θα γίνονται αποκλειστικά κατ’ οίκον και όχι στα φαρμακεία που απλώς θα παραδίδουν την συσκευασία του self test μέσα στην οποία θα υπάρχουν σαφείς έντυπες οδηγίες στα ελληνικά για τη σωστή λήψη του δείγματος και εκτέλεση του διαγνωστικού ελέγχου.

Με νομοθετική ρύθμιση τα Υπουργεία Εργασίας, Παιδείας και Υγείας όρισαν τον τρόπο με τον οποίο θα δηλώνεται η διενέργεια των υποχρεωτικών ανά εβδομάδα self test από μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Καταρχάς, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα πρέπει, να κάνουν την αυτοεξέταση από 24 έως 48 ώρες πριν την έναρξη των μαθημάτων.

Σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, ο γονέας ή κηδεμόνας θα εκτυπώνει και θα υπογράφει τη βεβαίωση, που θα παραδίδεται στην τάξη, στον υπεύθυνο για το παρουσιολόγιο. Όσοι δεν φέρουν μαζί τους τη βεβαίωση, δεν θα μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους, ενώ δεν θα μπορούν να κάνουν ούτε τηλεκπαίδευση. Όσοι μαθητές είναι θετικοί, θα πρέπει να κάνουν άμεσα ένα δεύτερο τεστ, δωρεάν σε δημόσια δομή, ώστε να δικαιολογηθεί η απουσία από το σχολείο.

Η πλατφόρμα στην οποία θα δηλώνεται το θετικό κρούσμα είναι η self-testing.gov.gr και ανάλογα με την ιδιότητα του πολίτη (π.χ. εργαζόμενος, μαθητής) θα εκδίδεται βεβαίωση ή θα αποστέλλεται sms για τη διενέργεια επαναληπτικού τεστ από επαγγελματία υγείας είτε σε δημόσια δομή (οπότε θα είναι δωρεάν) είτε σε ιδιωτική δομή.

Όσοι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν self test και εφόσον είναι αρνητικό θα δηλώνουν ότι το διενήργησαν με υπεύθυνη δήλωση. Οι μεν εργαζόμενοι -και οι εκπαιδευτικοί- για λογαριασμό τους, οι δε γονείς και κηδεμόνες για λογαριασμό των μαθητών-παιδιών τους.

Το νέο «όπλο στη μάχη κατά του κορονοϊού

Στην αξία των ατομικών τεστ, αναφέρθηκε προ ολίγων ημερών, κατά την επίσημη ενημέρωση για την πανδημία, η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας, Βάνα Παπαευαγγέλου, χαρακτηρίζοντάς τα ως το νέο όπλο για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Ωστόσο, όπως τόνισε κυρίαρχο όπλο παραμένει η ευλαβική τήρηση των μέτρων προστασίας. «Τα self test», όπως είπε, «είναι σημαντικά για τη μείωση της διασποράς από τους ασυμπτωματικούς φορείς», ενώ κάλεσε τους πολίτες να μην αποτρέπονται από τον φόβο ενός πιθανού θετικού αποτελέσματος.

«Η συστηματική διενέργειά τους θα περιορίσει τη διασπορά, κατά την κυρία Παπαευαγγέλου, που επεσήμανε πως η διάγνωση θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση απομόνωση του φορέα και την ιχνηλάτηση των επαφών του», είπε.

Στα self test αναφέρθηκε και ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας, σημειώνοντας, πως εάν κάποιος έχει συμπτώματα και είναι αρνητικός, θα πρέπει να επαναλάβει τον έλεγχο. Ωστόσο, υποστήριξε ότι τα self test ακόμα κι αν μόνο σε ποσοστό 25% γίνουν σωστά, θα έχουν σημαντικό όφελος στον έλεγχο της πανδημίας.

Ως «όπλο» για τον έλεγχο της πανδημίας του κορονοϊού χαρακτήρισε τα self test και ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ Δημοσθένης Σαρηγιάννης. Σε δηλώσεις του το βράδυ της Τρίτης, σημείωσε, πως θα λειτουργήσει ευεργετικά για το άνοιγμα του λιανεμπορίου της Αθήνας αλλά και των υπόλοιπων περιοχών, καθώς θα πραγματοποιείται μαζικά.

Όπως ανέφερε ο καθηγητής μιλώντας στην δημόσια τηλεόραση, «είναι ένα άμεσο όπλο που σε συνδυασμό με καλή ιχνηλάτηση από τον ΕΟΔΥ και την καραντίνα των ανθρώπων που θα βγουν θετικοί, μπορούμε μέσα σε ένα διάστημα 3-4 ημερών, πραγματικά να βάλουμε σημαντικούς αριθμούς σε καραντίνα και να σταματήσουμε την διασπορά».

ΠΙΣ: Μην προσέρχεστε μαζικά στα φαρμακεία – Έκκληση για υπεύθυνη χρήση

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) διευκρίνισε, ενόψει της διάθεσης των self test, ότι τα άλλα ΑΜΚΑ θα είναι «κλειστά» και επομένως οι υπόλοιποι δικαιούχοι δεν θα πρέπει να προσέρχονται στα φαρμακεία για την προμήθειά των self tests. Επίσης, απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες-δικαιούχους να μην προσέρχονται στα εφημερεύοντα φαρμακεία για λόγους εύρυθμης λειτουργίας, για λόγους Δημόσιας Υγείας και για την αποφυγή ταλαιπωρίας τους, προγραμματίζοντας την προμήθεια των self tests σε ώρες που θα είναι όλα τα φαρμακεία ανοικτά.

Ο ΠΙΣ καλεί ακόμη τους πολίτες να κάνουν υπεύθυνη χρήση και στη συνέχεια να δηλώνουν το ακριβές αποτέλεσμα των self-test. Προς την κατεύθυνση αυτή, ο ιατρικός κόσμος της χώρας είναι πρόθυμος να βοηθήσει κάθε πολίτη ή ασθενή, σχετικά με το χρονικό παράθυρο της διάγνωσης, τις οδηγίες ιχνηλάτησης, αυτό-απομόνωσης και τις εξειδικευμένες θεραπευτικές οδηγίες.

Τα πιθανά προβλήματα

Τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από την ευρεία χρήση των self-test, σύμφωνα με τον ΠΙΣ, είναι τα εξής:

– Δεν εξασφαλίζεται η ορθή λήψη του δείγματος από τους πολίτες. Ως συνέπεια αυτού μπορεί να έχουμε ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα, που είναι πιθανό να οδηγήσουν σε εσφαλμένα συμπεράσματα και αύξηση της διασποράς του ιού.

– Η καταγραφή των αποτελεσμάτων από τους πολίτες θα πρέπει να είναι ειλικρινής, ώστε να μην προκύψει εσφαλμένη ή μη ενημέρωση του εθνικού μητρώου COVID-19, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τη διασπορά της νόσου.

– Η διαχείριση των μολυσματικών αποβλήτων από τη διαδικασία του αυτοελέγχου, θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Ε.Ε.

– Η διαχείριση και η επιτήρηση της νόσου COVID-19 μέσω των τεστ διάγνωσης, καθορίζεται από αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο, απαιτεί πιστοποιημένο προσωπικό (ιατρούς και νοσηλευτές) και σαφές πλαίσιο προδιαγραφών.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος τονίζει ότι η διαδικασία του αυτοελέγχου για να αποδώσει, προϋποθέτει σωστή δειγματοληψία και χρήση των αποτελεσμάτων και καλεί τους πολίτες να αναζητούν ιατρική συμβουλή.

πηγη :https://www.newsbomb.gr/ygeia/story/1183795/self-test-apo-simera-sti-faretra-to-neo-oplo-kata-toy-koronoioy-me-proteraiotita-i-paralavi-toys