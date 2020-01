Σε σχολείο των Τρικάλων δημιούργησαν αίθουσα-μουσείο και ξυπνούν μνήμες από τα παλιά

Μία αίθουσα-μουσείο δημιούργησαν εκπαιδευτικοί σε σχολείο στα Τρίκαλα φέρνοντας στο μυαλό μας μνήμες άλλων εποχών…

Ειδικότερα, ο διευθυντής Χρήστος Τρικάλης και οι εκπαιδευτικοί του Δημοτικού Σχολείου Ριζώματος, στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ «Learn from each other, with each other – Μαθαίνω από τους άλλους, για του άλλους» που συμμετέχει με άλλα πέντε Ευρωπαϊκά σχολεία από τις χώρες: Γαλλία, Σουηδία, Ιταλία, Ιρλανδία και Πολωνία, δημιούργησαν μία αίθουσα παλιού Δημοτικού Σχολείου με θρανία του παλιού Δημοτικού Σχολείου Ελληνοκάστρου, τα οποία βρέθηκαν στην κοινότητα Ελληνοκάστρου του Δήμου Τρικάλων.

Η αίθουσα – μουσείο ονομάστηκε «Δημοτικό Σχολείο Ελληνοκάστρου» και είναι επισκέψιμη σε μαθητές και εκπαιδευτικούς άλλων σχολείων, αλλά και σε οποιονδήποτε θελήσει να την επισκεφτεί.