Η Ελλάδα είναι η τιμώμενη χώρα στην διεθνή έκθεση τέχνης στο Hainan Ocean Flower Island στην Κίνα. Η έκθεση με τίτλο «Θέσις-Αντίθεσις-Σύνθεσις. Στην τροχιά των Αλλαγών» σχεδιάστηκε για να είναι μια εμβυθιστική εμπειρία για το κοινό το οποίο καλείται να φανταστεί ιστορίες και εκδοχές του μέλλοντος, υπογραμμίζοντας τις έννοιες της διάδρασης του διαλόγου αλλά και της ροής.

Το Ocean Flower Island, το μεγαλύτερο κατασκευασμένο νησί της Ασίας, βρίσκεται στο Hainan, στο νοτιότερο άκρο της Κίνας. Έχει σχήμα λουλουδιού, και είναι μιάμιση φορά μεγαλύτερο από το Palm Island στο Ντουμπάι. Το επιβλητικό και σύνθετο αρχιτεκτόνημα αποτελείται από 8 μνημειώδη κτίρια μουσείων τα οποία κοσμούν αυτόν το νέο φάρο για τον κόσμο του πολιτιστικού τουρισμού. Η διεθνής διοργάνωση “Tides of the Century” εγκαινιάζει αυτό το σύμπλεγμα μουσείων στο νησί και επιδιώκει να δει την τέχνη σαν μια κοινή γλώσσα για την ανθρωπότητα, σαν μια απάντηση στα ερωτήματα και τις προκλήσεις του αιώνα. Κινέζοι αλλά και διεθνείς καλλιτέχνες από 24 χώρες του κόσμου συμμετέχουν σε αυτό το εκπληκτικό δρώμενο.

Η έκθεση “Thesis-Antithesis-Synthesis – in the Belt of Change” συμμετέχει στον εορτασμό για το έτος Ελλάδα – Κίνα για τον πολιτισμό και τον τουρισμό και παρουσιάζεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών – Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας και Αποδήμου Ελληνισμού, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ και του Δήμου Αθηναίων. Το περιεχόμενο της έκθεσης σε σύλληψη & επιμέλεια της Κατερίνας Κοσκινά, φέρνει μια εκλεκτή επιλογή έργων (γλυπτών, εγκαταστάσεων, βίντεο, πολυμεσικών έργων και ψηφιακής τέχνης) από πρωτοπόρους Έλληνες καλλιτέχνες ή καλλιτέχνες ελληνικής καταγωγής.

Στην Είσοδο της έκθεσης αφού ο επισκέπτης πάρει μια γεύση της ελληνικής κουλτούρας, στη συνέχεια θα απολαύσει το Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνων της Ελλαδας, Athens Digital Arts Festival το προσκεκλημένο φεστιβάλ της έκθεσης, το οποίο εκπροσωπείται από 21 καλλιτέχνες που εξερευνούν την ψηφιακή κουλτούρα και τις προεκτάσεις της. Στην έκθεση αυτή συμμετέχει με το εικαστικό της έργο “Ichnos” η Τρικαλινή Εικαστικός Ίρις Μπουρνάζου, επιδιώκοντας να διερευνήσει την έννοια του ίχνους ως ένα αχανές τοπίο ερμηνειών.

Η Ίρις Μπουρνάζου είναι καλλιτέχνης Νέων Μέσων (New & Visual Media) και απόφοιτος του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας καθώς επίσης και από το Ινστιτούτο Καλών Τεχνών (SART) στη Σιένα της Ιταλίας. Ειδικεύεται στο ψηφιακό βίντεο, τα νέα μέσα (εικόνα, ήχος) αλλά και στη ζωγραφική. Ο πυρήνας της δουλείας της, παρουσιάζεται συνήθως μέσα από εγκαταστάσεις (installations) και προβολές. Το έργο της έχει παρουσιασθεί σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις.

*Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021 και όλα συνηγορούν πως θα συζητηθεί πολύ, μιας και θα παρουσιάσει πάνω από 140 έργα καλλιτεχνών από 24 χώρες απ’ όλο τον κόσμο. Η ζωή προσπαθεί να ξαναβρεί τον παλιό σφυγμό της, ενόσω αναμένουμε και τα διεθνή εγκαίνια.