Σχολικά βιβλία: Τρόποι ντυσίματος για προστασία

Μια αγαπημένη ανάμνηση των παιδικών μου χρόνων είναι που καθόμασταν με τη μαμά μου στο τραπέζι της κουζίνας και ντύναμε τα σχολικά βιβλία με διαφανές αυτοκόλλητο. Τα πρώτα χρόνια το κάναμε μαζί και όταν άρχισα να πηγαίνω σε μεγαλύτερες τάξεις, μόνη μου.

Όταν η Εβελίνα πήγε Πρώτη Δημοτικού περίμενα με μεγάλη ανυπομονησία τη στιγμή που θα καθίσουμε να ντύσουμε μαζί τα βιβλία της γιατί ήθελα να ξαναζήσω αυτές τις αναμνήσεις… Και τις ξανάζησα. Βέβαια, μετά από τα 2-3 πρώτα βιβλία, πολύ θα ήθελα να κουνήσω ένα μαβικό ραβδί και να τα ντύσω αυτόματα. Είχα ξεχάσει πόσο χρονοβόρο είναι. Αλλά έπρεπε να γίνει, δεν μπορούσαμε να αφήσουμε τα βιβλία άντυτα και σε ένα μήνα να είναι λερωμένα και σκισμένα!

Οι επιλογές για τo ντύσιμο των βιβλίων είναι οι εξείς:

Διαφανές Αυτοκόλλητο Πλαστικό σε Ρολό

Αγοράζεις το πλαστικό σε ρολό, το κόβεις στα μέτρα που επιθυμείς και ντύνεις το κάθε βιβλίο ξεχωριστά. Υπάρχει βέβαια τεχνική! Πόσο μεγάλο θα κόψεις το αυτοκόλλητο, από ποια πλευρά θα αρχίσεις να κολλάς, ακόμα και τι κάνεις με τις φουσκάλες που δημιουργούνται. Θα μπορούσα να κάνω ένα step-by-step tutorial, αλλά υπάρχουν ήδη αρκετά: Δείτε ένα από τα βίντεο Wrapping books with contact and no bubbles και με λίγη εξάσκηση θα τα καταφέρετε!

Πλεονεκτήματα: Η πιο οικονομική λύση: Το ρολό κοστίζει από 1-1,5 ευρώ και ένα ή δύο ρολά αρκούν για το σύνολο σχεδόν των βιβλίων του παιδιού.

Μειονεκτήματα: Χρονοβόρο και απαιτείται όπως είπαμε τεχνική. Ο βαθμός δυσκολίας αυξάνεται ανάλογα με το πόσο λεπτό είναι το εξώφυλλο του βιβλίου. (Και στην περίπτωση των σχολικών βιβλίων, τα εξώφυλλα είναι αρκετά λεπτά.)

Διαφανές Αυτοκόλλητο Πλαστικό σε Τεμάχια

Πωλείται σε πακέτο των 10 τεμαχίων στα μεγάλα πολυκαταστήματα και σούπερ μάρκετ. Είναι κομμάτια αυτοκόλλητου πλαστικού έτοιμα κομμένα που τοποθετούνται όπως το αυτοκόλλητο πλαστικό για το οποίο έγραψα πιο πάνω. Απλά γλυτώνει δηλαδή κανείς το κόψιμο. Στη μέση του πλαστικού, εκεί που μπαίνει η ράχη του βιβλίου, το χαρτί (όχι το πλαστικό) είναι ήδη κομμένο.

Πλεονεκτήματα: Αρκετά οικονομικό (από 3 ευρώ το πακέτο των 10 τεμαχίων), σε γλυτώνει από τη διαδικασία του κοψίματος, εύκολη αποθήκευση των κομματιών που θα περισσέψουν.

Μειονεκτήματα: Ό,τι ισχύει και για το αυτοκόλλητο σε ρολό.

Έτοιμα Καλύμματα

Τα βιβλιοπωλεία διαθέτουν διαφανή καλύμματα σε 2-3 διαφορετικές διαστάσεις που ταιριάζουν απόλυτα στα σχολικά βιβλία.

Πλεονεκτήματα: Τοποθετούνται εύκολα. Χρειάζονται λίγα μόλις δευτερόλεπτα!

Μειονεκτήματα: Ανεβαίνει λίγο το κόστος (κοστίζουν 0,40 – 0,70 περίπου το ένα). Μπορεί κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά να σκιστούν και να χρειαστούν αντικατάσταση. Δεν κολλάνε τόσο σταθερά πάνω στο εξώφυλλο όσο το αυτοκόλλητο, οπότε η προστασία είναι μικρότερη.

Ντύσιμο με μηχάνημα σε βιβλιοχαρτοπωλεία

Ορισμένα βιβλιοχαρτοπωλεία έχουν μηχάνημα τοποθέτησης καλυμμάτων βιβλίων. Μπορείς να αφήσεις τα βιβλία τη μία μέρα και να τα πάρεις ντυμένα την επόμενη. Δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ κι έτσι δεν μπορώ να εκφράσω γνώμη για το αποτέλεσμα, θα το δοκιμάσω όμως .

Πλεονεκτήματα: Ευκολία!

Μειονεκτήματα: Κόστος: Στο κοντινό μας βιβλιοπωλείο κοστίζει ένα ευρώ ανά βιβλίο.

Έτοιμα Καλύμματα με αυτοκόλλητη λωρίδα

Η Λένα που είναι αναγνώστρια του blog, άφησε σχόλιο κάτω από αυτό εδώ το post, ότι εντόπισε έναν ακόμα τύπο καλυμμάτων στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς της: Πρόκειται για έτοιμα καλύμματα που έχουν στην άκρη μία αυτοκόλλητη λωρίδα έτσι ώστε να εφαρμόζουν ακριβώς στο μέγεθος του βιβλίου και να κολλάνε σταθερά. Ενθουσιάστηκα με την ιδέα και πήγα να τα ζητήσω στο δικό μας βιβλιοπωλείο, όπου με κοίταξαν σαν… να είχα κατέβει από άλλο πλανήτη (δεν είχαν ιδέα τι τους έλεγα). Έλα όμως που ήθελα να τα δοκιμάσω για να ενημερώσω και το post… Τι να κάνω λοιπόν, ρώτησα τη Λένα πού τα είχε βρει, ώστε πεταχτώ να πάρω κι εγώ. Και τότε διαπίστωσα ότι μένει στη Θεσσαλονίκη… Ευτυχώς με γλύτωσε από τα έξοδα του ταξιδιού για να αγοράσω καλύμματα (αν και πολύ μου έχει λείψει ένα ταξίδι στη Θεσσαλονίκη) και μου έστειλε εκείνη! Πραγματικά είναι πολύ εύκολο να τοποθετηθούν και χαίρομαι πολύ που μου τα σύστησε η Λένα! Το κόστος τους είναι 3,80 ανά 5 τεμάχια, που σημαίνει ότι δεν είναι ούτε η πιο οικονομική λύση, ούτε η πιο ακριβή.

Πλεονεκτήματα: Ευκολία στην τοποθέτηση. Ακόμα και ένα παιδί μπορεί να τα τοποθετήσει.

Μειονεκτήματα: Από ό,τι φαίνεται δεν είναι ακόμα ιδιαίτερα διαδεδομένα και μπορεί να δυσκολευτείτε να τα βρείτε.

Άλλες επιλογές

Χάρτινες σακούλες, χαρτί περιτυλίγματος, σελίδες περιοδικών, κολλάζ από φωτογραφίες! Επιλογές που θέλουν λίγο περισσότερο μεράκι και φαντασία. Κάποια παιδιά μεγαλώνοντας θα τις προτιμήσουν, γιατί έτσι εκφράζουν και την προσωπικότητά τους.

