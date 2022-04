Στο τέλος Μαρτίου, οι κινεζικές αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους της Σανγκάης ότι σύντομα θα παγιδευτούν στα σπίτια τους. Τους δόθηκε ελάχιστος χρόνος για να ετοιμάσουν τις προμήθειες για μία καραντίνα που όπως περίμεναν τότε θα διαρκούσε μόλις λίγες ημέρες, με στόχο την καταπολέμηση της Covid-19.

Τρεις εβδομάδες αργότερα, η μεγαλύτερη πόλη της Κίνας παραμένει σε μεγάλο βαθμό σε lockdown. Οι αρχές ξεκίνησαν νέο γύρο μαζικών τεστ σε όλη την πόλη και προειδοποίησαν τους κατοίκους ότι το lockdown, θα αρθεί μόνο σταδιακά μόλις σταματήσει η μετάδοση .