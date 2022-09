Τα πιο σημαντικά γεγονότα, γεννήσεις και θάνατοι που έγιναν σαν σήμερα 8 Σεπτεμβρίου

Γεγονότα σαν σήμερα

1570: Με την κυρίευση της Λευκωσίας, ολοκληρώνεται η κατάληψη της Κύπρου από τους Τούρκους.



1636: Ιδρύεται το πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, το πρώτο κολέγιο στην αμερικανική ήπειρο.

1822: Ναυμαχία των Σπετσών: Ο ελληνικός στόλος καταναυμαχεί τον οθωμανικό και εμποδίζεται έτσι ο ανεφοδιασμός του Ναυπλίου που πολιορκούσαν οι Έλληνες επαναστάτες.

1888: Διεξάγονται οι πρώτοι αγώνες της νεοσύστατης football league στην Αγγλία.



1900: Περίπου 6.000 άνθρωποι στο Τέξας χάνουν τη ζωή τους από το φονικό πέρασμα του τυφώνα Γκάλβεστον.

1901: Ανάστατη η Αθήνα μετά τη μετάφραση του Ευαγγελίου στη δημοτική γλώσσα από τον Αλέξανδρο Πάλλη, ηγετικό στέλεχος του δημοτικισμού.

1903: Ο Σπυρίδων Μερκούρης κερδίζει τις δημοτικές εκλογές στην Αθήνα.

1905: Έκλειψη ηλίου γίνεται ορατή σε όλη τη γη.

1905: Στην Ιταλία, περίπου 5.000 άνθρωποι σκοτώνονται από σεισμό που πλήττει την περιοχή της Καλαβρίας. Εξαφανίζονται από το χάρτη 25 χωριά.



1907: Αρχίζουν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης της οδού Πανεπιστημίου.

1919: Αμερικανοί πεζοναύτες εισβάλουν στην Ονδούρα για να προστατέψουν τα συμφέροντα των εταιρειών μπανάνας.

1920: Η επιτροπή του Εθνικού Ινδικού Κογκρέσου υιοθετεί το πρόγραμμα του Μαχάτμα Γκάντι, το οποίο υποστηρίζει τον χωρίς βία αγώνα υπέρ της ανεξαρτησίας και την πολιτική της ανυπακοής.

1935: Ο Φρανκ Σινάτρα, σε ηλικία 19 ετών, αποκαλύπτει το ταλέντο του, τραγουδώντας με το συγκρότημα «The Hoboken Four» σε τηλεοπτική εκπομπή ταλέντων.



1939: Απαγορεύεται η αναχώρηση από την Ελλάδα για το εξωτερικό των στρατευσίμων από 20 μέχρι 50 ετών.

1943: Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος: Η Ιταλία, επίσημα πλέον, «παραδίδει τα όπλα». Στην Αθήνα και άλλες πόλεις, οι έλληνες μόλις πληροφορούνται την είδηση αρχίζουν να πανηγυρίζουν. Μαζί τους και πολλοί Ιταλοί που είναι αντίθετοι στο Μουσολίνι και στο φασιστικό καθεστώς της χώρας τους.



1952: Κυκλοφορεί το μυθιστόρημα του Έρνεστ Χέμινγουεϊ «Ο γέρος και η θάλασσα».



1960: Η Ανατολική Γερμανία παρεμποδίζει την ελεύθερη διακίνηση Δυτικογερμανών στο ανατολικό Βερολίνο.



1960: Ο διάδοχος του θρόνου Κωνσταντίνος κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στην ιστιοπλοΐα, με σκάφος τύπου Dragon, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Ρώμης.

1961: Η ΑΕΚ σημειώνει τη, μέχρι τώρα, μεγαλύτερη εντός έδρας νίκη της στο ελληνικό πρωτάθλημα επί του Αιγάλεω με 8-0.



1962: Ξεσπούν αγροτικές ταραχές στο Ξηρόμερο , με 1 διαδηλωτή νεκρό και 1 παιδί τραυματία από αδέσποτη σφαίρα.

1964: Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, ο αριθμός των Ελλήνων μεταναστών στη Δυτική Γερμανία φθάνει τους 144.000, έναντι ισάριθμων Ισπανών, 289.000 Ιταλών και 69.000 Τούρκων.

1966: Προβάλλεται το πρώτο επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς επιστημονικής φαντασίας «Star Trek» στις ΗΠΑ.



1972: Ο Ηλίας Χατζηπαυλής κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην ιστιοπλοΐα στην κλάση FINN με 71 βαθμούς ποινή έναντι 58 του πρώτου νικητή Γάλλου Σερζ Μορί και 74.7 του τρίτου Ρώσου Βίκτωρ Ποταπόβ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου.



1974: Συντριβή αεροσκάφους Μπόινγκ 707 της TWA στο Ιόνιο Πέλαγος, με απολογισμό 88 νεκρούς.



1975: Στην Ελλάδα, η τριετής φοίτηση στο Γυμνάσιο γίνεται υποχρεωτική.

1982: Η Μαρία Κοχ και η Ούλρικ Μέιφαρθ καταρρίπτουν αντίστοιχα τα παγκόσμια ρεκόρ στα 400μ (48.16) και στο ύψος (2.02) κατά τη διάρκεια του 13ου Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο ΟΑΚΑ.



1984: Ο Στίβι Γουόντερ φτάνει για πρώτη φορά στο Νο1 του αγγλικού πίνακα επιτυχιών με το τραγούδι «I just called to say I love you».



1991: Η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ψηφίζει με συντριπτικό ποσοστό την ανεξαρτησία της από τη Γιουγκοσλαβική Ομοσπονδία.

1993: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη στηρίζεται στην οριακή πλειοψηφία ενός βουλευτή, μετά την ανεξαρτητοποίηση του Στέφανου Στεφανόπουλου, ο οποίος, κατόπιν παρότρυνσης του Αντώνη Σαμαρά, αποφασίζει να διαχωρίσει τη θέση του από τη Νέα Δημοκρατία.

1994: Ένα Μπόινγκ 747 της USAir συντρίβεται κοντά στο αεροδρόμιο του Πίτσμπουργκ, παρασύροντας στο θάνατο και τους 131 επιβαίνοντες.



1995: Ξεκινάει στον Πειραιά και την Πάτρα το Eurovolley. Η Ελλάδα θα τερματίσει στην έβδομη θέση.

2001: Για πρώτη φορά από το 1884, στο Αμερικανικό Όπεν γίνεται τελικός με αντίπαλες αδερφές. Η Αμερικανίδα Βένους Γουίλιαμς κερδίζει τον τελικό με νίκη επί της αδερφής της, Σερένα Ουίλιαμς, με 6-2, 6-4 σετ.

2002: Η Γιουγκοσλαβία κατακτά την πρώτη θέση στο Μουντομπάσκετ της Ιντιανάπολης νικώντας την Αργεντινή 84-77 σε έναν συγκλονιστικό τελικό που κρίθηκε στην παράταση. Είναι ο πέμπτος τίτλος και δεύτερος συνεχόμενος για τους πλάβι.



2002: Στον Κορυδαλλό μεταφέρεται ο «Λουκάς» της 17 Νοέμβρη κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, μετά την απόφαση προφυλάκισής του. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας βαρύνεται με 73 κακουργηματικές πράξεις, τις οποίες αρνείται, ωστόσο αποδέχεται τη συμμετοχή του στην Οργάνωση. O Κουφοντίνας στο απολογητικό του υπόμνημα αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη της δράσης της «17Ν», ενώ χαρακτηρίζει τις πράξεις του ανιδιοτελείς, πράγμα που «αποδεικνύει και η εκούσια παράδοσή του».



Γεννήσεις σαν σήμερα

828 – Αλί αλ-Χαντί, Σιίτης ιμάμης

1157 – Ριχάρδος Α’ ο Λεοντόκαρδος

1474 – Λοντοβίκο Αριόστο, Ιταλός ποιητής

1588 – Μαρέν Μερσέν, μαθηματικός

1830 – Φρεντερίκ Μιστράλ, Γάλλος ποιητής, τιμημένος με βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1904

1841 – Αντονίν Ντβόρζακ, Τσέχος συνθέτης. (Θαν. 1/5/1904)

1914 – Δημήτριος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

1925 – Πίτερ Σέλερς, βρετανός κωμικός ηθοποιός. («Δρ Παράξενη Αγάπη», «Ροζ Πάνθηρας») (Θαν. 24/7/1980)

1931 – Σεβάς Χανούμ (Σεβαστή Παπαδοπούλου), τραγουδίστρια, η «Ωραία του Πέραν», στα Κοκκινοχώρια Δράμας (υπήρξε σύζυγος του Στέλιου Καζαντζίδη)

1932 – Πάτσι Κλάιν, Αμερικανίδα τραγουδίστρια

1937 – Βίρνα Λίζι, Ιταλίδα ηθοποιός

1945 – Ρον Πίγκπεν Μακ Κέρναν, μουσικός, μέλος του συγκροτήματος Grateful Dead

1946 – Ευγένιος Τριβιζάς, συγγραφέας και στιχουργός («Φρουτοπία»)

1947 – Χάλντορ Άσγκριμσον, Πρωθυπουργός της Ισλανδίας (2004-06)

1951 – Νίκος Καρβέλας, Έλληνας τραγουδιστής, συνθέτης και στιχουργός

1962 – Σέρχιο Κασάλ, Ισπανός ολυμπιονίκης (ασημένιο μετάλλιο στο διπλό το 1988) και κάτοχος 3 Γκραν Σλαμ στην αντισφαίριση

1963 – Λι Νινγκ, Κινέζος ολυμπιονίκης (1984, τρία χρυσά μετάλλια) της γυμναστικής

1966 – Κάρολα, Σουηδέζα τραγουδίστρια και νικήτρια του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision (1991)

1971 – Ντανιέλ Πετρόβ, Βούλγαρος ολυμπιονίκης (1992, 1996) της πυγμαχίας

1971 – Ντέιβιντ Αρκέτ, Αμερικανός ηθοποιός

1972 – Παναγιώτης Στρουμπάκος, Έλληνας δρομέας

1973 – Λορέιν Φέντον, ολυμπιονίκης (2000, αργυρά στα 400μ. και 4Χ400μ.) από την Τζαμάικα

1975 – Έλενα Λιχόφτσεβα, Ρωσίδα τενίστρια, πρωταθλήτρια στο διπλό μικτό (Ουίμπλεντον 2002, Αυστραλιανό Όπεν, 2007)

1975 – Ρίτσαρντ Χιουζ, Άγγλος μουσικός, του συγκροτήματος Keane

1979 – Πινκ , Αμερικανίδα τραγουδίστρια, ψευδώνυμο της Αλέσια Μουρ

1980 – Slim Thug, Αμερικανός ράπερ

1984 – Βιτάλι Πετρόφ, Ρώσος οδηγός της Φόρμουλα 1

Θάνατοι σαν σήμερα

701 – Πάπας Σέργιος Α΄

780 – Λέων Δ΄, Βυζαντινός Αυτοκράτορας

1100- Αντίπαπας Κλήμης Γ΄, πρώτος αντίπαπας (1080-1100)

1425- Κάρολος Γ΄ της Ναβάρας, 54, Βασιλιάς της Ναβάρας (1387–1425)

1555-Τόμας Βιλανόβα, άγιος της Ισπανίας , αρχιεπίσκοπος της Βαλένθια

1603- Τζορτζ Κάρεϊ, δεύτερος βαρόνος του Χάντσον, 56, Άγγλος πολιτικός, από δηλητηρίαση με υδράργυρο

1613- Κάρλο Τζεζουάλντο, 47, Ιταλός συνθέτης και διαβόητος δολοφόνος

1637- Ρόμπερτ Φλαντ, 73, Άγγλος φυσικός, μυστικιστής και αστρολόγος, γνωστός και ως Robertus de Fluctibus, ο πρώτος που έκανε λόγο για την κυκλοφορία του αίματος

1645 – Φρανθίσκο ντε Κεβέδο, 65, Ισπανός συγγραφέας

1761- Μπερνάρ Φόρετ ντε Μπελιντόρ, 63, Γάλλος μηχανικός, που ασχολήθηκε με την υδραυλική

1774- Αθανάσιος, νεομάρτυρας, απαγχονίζεται από τους Τούρκους στη Θεσσαλονίκη

1780- Ίνοκ Πουρ, 44, Αμερικανός στρατηγός, από τα τραύματά του

1784- Άννα Λι, Αμερικανίδα ηγέτιδα των Κουάκερων

1792- Σαρλ ντ’ Αμπανκούρ, 34, Γάλλος πολιτικός , δολοφονείται άγρια στη φυλακή

1811- Πέτερ Σίμον Πάλας, 70, Γερμανός ζωολόγος, που διατύπωσε μία προχωρημένη για την εποχή του θεωρία για τη δημιουργία των βουνών

1860 – Ανδρέας Π. Μεταξάς, 70, Έλληνας πολιτικός και αγωνιστής

1882 – Ζοζέφ Λιουβίλ, 73, Γάλλος μαθηματικός

1894 – Χέρμαν φον Χέλμχολτς, 73, Γερμανός ιατρός και φυσικός, ο οποίος εφηύρε το οφθαλμοσκόπιο

1895- Άνταμ Όπελ, 58, Γερμανός κατασκευαστής αυτοκινήτων

1933- Φαϊζάλ Α΄, 48, ο πρώτος βασιλιάς της Συρίας (1920-20) και του Ιράκ (1921-33), πρωθυπουργός της Συρίας (1918-20)

1935- Χιούι Λονγκ, γερουσιαστής από τη Λουιζιάνα των ΗΠΑ, σκοτώνεται από πυροβολισμούς

1943- Γιούλιους Φούτσικ, Τσέχος κομμουνιστής και δημοσιογράφος, εκτελείται από τους Ναζί

1944 – Λέλα Καραγιάννη, Ελληνίδα αρχηγός της αντιστασιακής οργάνωσης «Μπουμπουλίνα», εκτελείται από τους Ναζί στο Δαφνί, μαζί με άλλους 71 πατριώτες

1949 – Ρίχαρντ Στράους, 85, Γερμανός συνθέτης

1951 – Γιούργκεν Στρουπ, διοικητής του Γκέτο της Βαρσοβίας, Ναζί, εκτελείται

1962 – Χέρμαν Στάντιγκερ, 84, βραβευμένος με Νόμπελ (1953) Γερμανός χημικός, που απέδειξε ότι τα πολυμερή είναι μόρια με μεγάλες αλυσίδες

1965 – Ντόροθι Ντάντριτζ, 41 ή 42, Αμερικανίδα ηθοποιός, η πρώτη Αφροαμερικανή που προτάθηκε για Όσκαρ α΄ γυναικείου ρόλου, για την ερμηνεία της στην ταινία «Κάρμεν Τζόουνς», αυτοκτονεί με αντικαταθλιπτικά

1969 – Αλεξάντρα Νταβίντ Νεέλ, Γαλλίδα εξερευνήτρια και συγγραφέας

1970 – Πέρσι Σπένσερ, 76, Αμερικανός μηχανικός, που εφηύρε τον φούρνο μικροκυμάτων

1977- Ζιρό Μόστελ, 62, Αμερικανός φιλέλληνας ηθοποιός

1978 – Σόλων Γκίκας, 80, Έλληνας στρατιωτικός, πρώην Αρχηγός ΓΕΣ και πολιτικός

1979 – Τζιν Σίμπεργκ, 40, ηθοποιός του Χόλιγουντ, βρίσκεται νεκρή (αυτοκτονεί) (το FBI φέρεται αναμειγμένο στη δολοφονία της)

1980 – Μορίς Ζενεβουά, 90, Ισπανός συγγραφέας , βιογράφος του Καραμανλή

1980 – Γουίλαρντ Λίμπι, 71, Αμερικανός βραβευμένος με Νόμπελ (1960) χημικός

1981 – Χιντέκι Γιουκάβα, 74, βραβευμένος με Νόμπελ (1949) Ιάπωνας φυσικός

1983 -Αντονίν Μαν, Γάλλος ποδηλάτης (νικητής του Γύρου της Γαλλίας, 1931, 1934)

1984 – Ρίτα Μπούμη-Παππά, 79, Ελληνίδα ποιήτρια

1985 – Τζον Φράνκλιν Έντερς, 88, βραβευμένος με Νόμπελ (1954) Αμερικανός ιολόγος και μικροβιολόγος

1989 – Μπάρι Σάντλερ, 48, Αμερικανός τραγουδιστής, γνωστός από την «Μπαλάντα των Πράσινων Μπερέ» (1966)

1989 – Πολ ΄Αλφρεντ Βάις, 91, Αμερικανός ερευνητής και βιολόγος, αυστριακής καταγωγής, ο οποίος μελέτησε τα νευρικά κύτταρα

1991 – Άλεξ Νορθ, 80, Αμερικανός συνθέτης , βραβευμένος με Όσκαρ για το σύνολο του έργου του, που συνέθεσε μαζί με τον Χάι Ζάρετ το “Unchained melody”, δημιούργησε την πρώτη ταινία με μουσική τζαζ (A Streetcar Named Desire) και την πρώτη ταινία με πραγματικά μοντερνιστική μουσική (Viva Zapata)

1991 – Μπραντ Ντέιβις, 41, Αμερικανός ηθοποιός του Χόλιγουντ, από ναρκωτικά και AIDS (έμεινε αξέχαστος στο ρόλο του Αμερικανού φοιτητή Μπίλι Χέιζ στην ταινία Το Εξπρές του Μεσονυχτίου)

1996 – Παντελής Ευθυμίου, 72, ποιητής της Ρόδου

1998 – Άννα Βιχ, Γερμανίδα φωτογράφος (εργαζόταν στην Ελλάδα από το 1975)

2000 – Βασίλης Ραφαηλίδης Έλληνας δημοσιογράφος και συγγραφέας. (Γεν. 1/1/1934)

2001 – Αμπντουλραχίμ Ραχίμοφ, Υπουργός Πολιτισμού στο Τατζικιστάν, δολοφονείται

2002 – Ζορζ Αντρέ Σεβαλάζ, 87, Πρόεδρος της Ελβετίας (1980-80) και Υπουργός Άμυνας (1980-83)

2003 – Λένι Ρίφενσταλ, 101, Γερμανίδα αμφιλεγόμενη σκηνοθέτης του Χίτλερ

2004 – Φρανκ Τόμας, 91, Αμερικανός ανιματέρ

2006 – Πίτερ Μπροκ, 61, Αυστραλός οδηγός αγωνιστικών αυτοκινήτων

2012 – Γουίλιαμ Μόγκριτζ, άγγλος σχεδιαστής, συγγραφέας και πανεπιστημιακός δάσκαλος, που σχεδίασε τον πρώτο φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή (laptop). (Γεν. 25/6/1943)