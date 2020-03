Σαν Σήμερα 7 Μαρτίου

Γεγονότα

1530: Ο βασιλιάς της Αγγλίας, Ερρίκος Η’, ζητά από τον Πάπα να του επιτρέψει να πάρει διαζύγιο. Ο Πάπας αρνείται και ο βασιλιάς κηρύσσει ότι, ο Πάπας δεν είναι ο επικεφαλής της Εκκλησίας της Αγγλίας. Από τότε η Αγγλικανική Εκκλησία αυτονομείται από την καθολική και έχει κεφαλή της τον εκάστοτε βασιλιά.

1876: Ο Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ παίρνει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το τηλέφωνο.

1912: Ο Γάλλος αεροπόρος, Αντί Σεϊμέ, καλύπτει σε πτήση, χωρίς ενδιάμεσο σταθμό, την απόσταση Λονδίνο-Παρίσι σε 3 ώρες.

1918: Οι Μπολσεβίκοι αλλάζουν το όνομα τους σε «Ρωσικό Κομμουνιστικό Κόμμα».1926: Πραγματοποιείται η πρώτη επιτυχημένη υπερατλαντική τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Νέας Υόρκης και Λονδίνο.

1933: Ο Τσαρλς Ντάροου λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το παιχνίδι «Monopoly».

1936: Τα γερμανικά στρατεύματα υπό τον Χίτλερ εισβάλουν στην αποστρατικοποιημένη ζώνη της Ρηνανίας, παραβιάζοντας τη Συνθήκη των Βερσαλλιών και το Σύμφωνο του Λοκάρνο. Οι Κυβερνήσεις Αγγλίας και Γαλλίας δεν αντιδρούν στην παραβίαση του διεθνούς δικαίου πέρα από μια σειρά έντονων διπλωματικών διαβημάτων προς την Χιτλερική Γερμανία.

1948: Τα Δωδεκάνησα ενσωματώνονται κι επισήμως στην Ελλάδα.1989: To Iράν και η Μεγάλη Βρετανία διακόπτουν τις διπλωματικές τους σχέσεις μετά από διαμάχη για το βιβλίο του Salman Rushdie «Σατανικοί Στίχο».

2004: Περίπου 7,6 εκατομμύρια Έλληνες ψηφοφόροι προσέρχονται στις κάλπες για να εκλέξουν τη νέα Κυβέρνηση της χώρας. Μετά από μία ομαλή προεκλογική περίοδο, που σημαδεύτηκε από την αλλαγή φρουράς στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, νικητής των εκλογών αναδεικνύεται η Νέα Δημοκρατία με 45,36%. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 40,55%, το ΚΚΕ με 5,90% και ο ΣΥΝ με 3,26%.

2010: H Κάθριν Μπίγκελοου γίνεται η πρώτη γυναίκα που κερδίζει το Όσκαρ σκηνοθεσίας για την ταινία της «The Hurt Locker,» η οποία κέρδισε συνολικά έξι βραβεία.

2011: O Μπάρακ Ομπάμα άρει το διετές πάγωμα της εκδίκασης υποθέσεων στο Γκουαντάναμο.

2011: Ο Τσάρλι Σιν απολύεται από την τηλεοπτική σειρά «Two and a Half Men» της Warner Bros για την επικίνδυνη αυτοκαταστροφική συμπεριφορά του, τη δυσκολία του στην εργασία και τα εμπρηστικά σχόλιά του για τους παραγωγούς της σειράς.

Γεννήσεις

1875: Μορίς Ραβέλ, Γάλλος συνθέτης («Μπολερό»)

1908: Άνα Μανιάνι, Ιταλίδα ηθοποιός (Ρώμη, Ανοχύρωτη Πόλη)

1914: Λι Γιανγκ, Aμερικανός μουσικός και παραγωγός της jazz

1936: Ζορζ Περέκ, Γάλλος συγγραφέας (Ζωή, οδηγίες χρήσεως)

1938: Ντέιβιντ Μπάλτιμορ, Αμερικανός νομπελίστας βιολόγος

1945: Άρθουρ Λι, Aμερικανός μουσικός, ιδρυτής των Love

1964: Μπρετ Ίστον Έλις, Aμερικανός συγγραφέας (Less Than Zero)

1970: Ρέιτσελ Βάις, Βρετανίδα ηθοποιός (Όσκαρ ερμηνείας για τον Επίμονο Κηπουρό)

Θάνατοι

322 π.Χ.: Αριστοτέλης, αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος.

1274: Άγιος Θωμάς Ακινάτης, Ιταλός φιλόσοφος και θεολόγος.

1968: Γιούρι Γκαγκάριν, ο πρώτος άνθρωπος που τέθηκε σε τροχιά γύρω από τη Γη.

1975: Mιχαήλ Μπαχτίν, Ρώσος γλωσσολόγος

1999: Στάνλεϊ Κιούμπρικ, Aμερικανός σκηνοθέτης, δημιουργός ταινιών όπως Λολίτα, 2001: Η Οδύσσεια του Διαστήματος, Το Κουρδιστό Πορτοκάλι (φωτό), Η Λάμψη, Full Metal Jacket, Mάτια Ερμητικά Κλειστά

1988: Divine, καλτ περσόνα του Αμερικανού ηθοποιού Harris Milstead, στενού συνεργάτη του John Waters.

2012: Σμαρούλα Γιούλη, Ελληνίδα ηθοποιός

