Τα πιο σημαντικά γεγονότα, γεννήσεις και θάνατοι που έγιναν σαν σήμερα 31 Οκτωβρίου

Γεγονότα σαν σήμερα

1517: Προτεσταντική Μεταρρύθμιση: Ο Μαρτίνος Λούθηρος θυροκολλεί τις «95 Θέσεις» του στον Καθεδρικό ναό της Βιτεμβέργης. Αποκηρύσσει τα συγχωροχάρτια, που χορηγούσε η παπική Εκκλησία με αποτέλεσμα το σχίσμα στην καθολική εκκλησία.

1892: Ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ δημοσιεύει τις «Περιπέτειες του Σέρλοκ Χολμς».

1908: Τελετή λήξης των 4ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Λονδίνο, που άρχισαν στις 27 Απριλίου. Η Ελλάδα κατέκτησε τρία αργυρά μετάλλια, δύο με τον Κωνσταντίνο Τσικλητήρα στο ύψος και μήκος άνευ φοράς και ένα με τον Δώριζα στον ακοντισμό.

1918: Η Αυστρία κηρύσσεται Δημοκρατία, καθώς με επανάσταση του λαού εγκαταλείπει το θρόνο ο Αυτοκράτορας Κάρολος των Αψβούργων.

1922: Στην Ελλάδα αρχίζει η Δίκη των «6». Με την ονομασία αυτή έμεινε στην ιστορία η δίκη των πρωταίτιων της Μικρασιατικής Καταστροφής από έκτακτο στρατοδικείο, που συγκρότησαν οι βενιζελικοί αξιωματικοί της Επανάστασης του 1922.

1922: Στην Ιταλία, σχηματίζεται φασιστική κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον 39χρονο Μπενίτο Μουσολίνι, ο οποίος γίνεται ο νεότερος πρωθυπουργός στην ιταλική ιστορία. Ο ίδιος αναλαμβάνει και τα υπουργεία Εσωτερικών και Εξωτερικών.

1940: Ο φυλακισμένος Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Νίκος Ζαχαριάδης, με επιστολή του καλεί τον ελληνικό λαό να δώσει όλες του τις δυνάμεις στον πόλεμο κατά των Ιταλών, που διευθύνει η κυβέρνηση του δικτάτορα Μεταξά. Θα αμφισβητηθεί η γνησιότητά της.

1948: Γίνεται η τελευταία εγγραφή στο ημερολόγιο του πλοίου – θρύλος «Αβέρωφ»: «Συνήθης εν όρμω υπηρεσία. Κινήσεις συμφώνως τω πίνακι. Έκτακτον ουδέν» γράφει και περνά στην ιστορία.

1954: Έναρξη της Επανάστασης των Αλγερινών κατά των Γάλλων.

1958: Ο ρώσος συγγραφέας, Μπόρις Πάστερνακ, εξαναγκάζεται να αρνηθεί το Νόμπελ Λογοτεχνίας.

1958: Ο πρώτος βηματοδότης καρδιάς εμφυτεύεται στον σουηδό Άρνε Λάρσον από τον πρωτοπόρο σουηδό καρδιοχειρουργό Άκε Σένινγκ στο ιατρικό ινστιτούτο «Καρολίνσκα» της Στοκχόλμης. Είναι μάρκας Siemens και κατασκευάστηκε από τον εφευρέτη – γιατρό Ρούνε Έλμκβιστ.

1960: Εγκαινιάζεται ο υδροηλεκτρικός σταθμός του Ταυρωπού, ισχύος 80.000 κιλοβάτ.

1961: Η σορός του Στάλιν απομακρύνεται από το μαυσωλείο του Λένιν, σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη από το Νικήτα Χρουστσόφ στο 22ο Συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος.

1985: Έκρηξη βόμβας, με 39 τραυματίες, σημειώνεται σε αστικό λεωφορείο, που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα – Αργυρούπολη και κινείται επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος της Δάφνης.

1992: Ο πάπας Ιωάννης Παύλος ΙΙ αποκαθιστά τη μνήμη του Γαλιλαίου, έπειτα από 359 χρόνια, ζητώντας δημόσια συγνώμη για τις διώξεις που υπέστη ο μεγάλος σοφός: «Η Ιερά Εξέταση», είπε, «ερμήνευσε τη Βίβλο λαθεμένα».

2002: Σεισμός 5,4 Ρίχτερ πλήττει την επαρχία Καμπομπάσο της Νότιας Ιταλίας, με 29 νεκρούς εκ των οποίων τα 26 παιδιά, όταν καταρρέει στέγη νηπιαγωγείου στην Απουλία και το Δημοτικό Σχολείο στο χωριό Σαν Τζουλιάνο. Η χώρα κηρύσσεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ενώ περίπου 3.000 άνθρωποι μένουν άστεγοι. Την ίδια μέρα, ο ιστορικός γαλλικός οίκος υψηλής ραπτικής Ιβ Σεν Λοράν κλείνει οριστικά έπειτα από 41 χρόνια λειτουργίας.

2004: Στο Βερολίνο, δεκαπέντε χρόνια μετά την πτώση του Τείχους, ένα ιδιωτικό μουσείο ανακατασκευάζει ένα τμήμα του Τείχους, μήκους 200 μέτρων κοντά στο σημείο ελέγχου Τσάρλι, όχι όμως πάνω στα ίχνη του αρχικού Τείχους. Για να τιμήσουν όσους πέθαναν προσπαθώντας να περάσουν στο Δυτικό Βερολίνο υψώνουν 1000 λευκούς σταυρούς. Το μνημείο θα διατηρηθεί μέχρι τον Ιούλιο του 2005.

Γεννήσεις σαν σήμερα

1705 – Κλήμης ΙΔ΄

1795 – Τζον Κητς, Βρετανός ποιητής.

1815 – Καρλ Βάιερστρας, Γερμανός μαθηματικός.

1860 – Τζούλιετ Λόου, ιδρύτρια του πρώτου σώματος κοριτσιών προσκόπων.

1887 – Τσιανγκ Κάι Σεκ, κινέζος εθνικιστής ηγέτης, που μετά την κατάληψη της χώρας του από τους κομουνιστές του Μάο Τσε Τουνγκ έφυγε στην Ταϊβάν, όπου δημιούργησε ανεξάρτητο κράτος. (Θαν. 5/4/1975)

1888 – Ναπολέων Λαπαθιώτης, έλληνας συγγραφέας και ποιητής. (Θαν. 7/1/1944)

1892 – Αλεξάντερ Αλιέχιν, παγκόσμιος πρωταθλητής του σκακιού.

1920 – Φριτς Βάλτερ, Γερμανός ποδοσφαιριστής.

1922 – Νοροντόμ Σιχανούκ, βασιλιάς της Καμπότζης (1941-55, 1975-76, 1993-2004).

1925 – Τζον Πόουπλ, Νομπελίστας χημικός.

1927 – Νάριντερ Σινγκ Καπάνι, Ινδοαμερικανός φυσικός, που θεωρείται ο πατέρας των οπτικών ινών.

1929 – Μπαντ Σπένσερ, Ιταλός ηθοποιός.

1930 – Μάικλ Κόλινς Αμερικανός αστροναύτης, μέλος του πληρώματος «Απόλλων 11», που συμμετείχε στην πρώτη αποστολή στη Σελήνη (1969).

1931 – Νταν Ράδερ, Αμερικανός δημοσιογράφος του CBS.

1937 – Τομ Πάξτον, Αμερικανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός της φολκ.

1944 – Κίνκι Φράιντμαν, μουσικός και συγγραφέας.

1946 – Κάρλος Μονζόν, Αργεντινός παγκόσμιος πρωταθλητής στην πυγμαχία (μέσων βαρών, 1970-77).

1946 – Σπήλιος Σπηλιωτόπουλος, πολιτικός, Υπουργός Άμυνας και Εθνικής Παιδείας (2004-06).

1947 – Φρανκ Σόρτερ, Αμερικανός ολυμπιονίκης (χρυσό μετάλλιο 1972, αργυρό μετάλλιο 1976) μαραθωνοδρόμος.

1947 – Γιάννης Καλαμίτσης, στιχουργός, συγγραφέας, ραδιοφωνικός παραγωγός.

1949 – Μπομπ Σίμπενμπεργκ, Άγγλος μουσικός του συγκροτήματος Supertramp.

1949 – Στίβεν Ρία, Ιρλανδός ηθοποιός, αγαπημένος πρωταγωνιστής του σκηνοθέτη Νιλ Τζόρνταν.

1958 – Ζανί Λονγκό, Γαλλίδα ολυμπιονίκης (1992, 1996) και παγκόσμια πρωταθλήτρια της ποδηλασίας.

1961 – Πίτερ Τζάκσον, Νεοζηλανδός σκηνοθέτης («Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών»).

1961 – Λάρι Μάλεν, Ιρλανδός ντραμίστας του συγκροτήματος U2.

1961 – Αλόνσο Μπέιμπερς, Αμερικανός ολυμπιονίκης (1984, 2 χρυσά μετάλλια σε 400μ. και 4Χ400 μ.) δρομέας.

1963 – Ντούνγκα, Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής.

1964 – Μάρκο βαν Μπάστεν, σπουδαίος Ολλανδός ποδοσφαιριστής και προπονητής (εθνική Ολλανδίας).

1965 – Αναμπέλα Λουίν, Βρετανίδα τραγουδίστρια, μέλος του συγκροτήματος Bow Wow Wow.

1966 – Άνταμ Χόροβιτς, τραγουδιστής (μέλος του συγκροτήματος “The Beastie Boys”).

1967 – Πέτρος Γαϊτάνος, τραγουδιστής, στη Δράμα (Κοκκινώγεια).

1968 – Αντόνιο Ντέιβις, Αμερικανός μπασκετμπολίστας των New York Knicks και Πρόεδρος (από το 2005) της National Basketball Players Association ή NBPA.

1968 – Βανίλα Άις, τραγουδιστής της ραπ

1970 – Ρότζερς Στίβενς, Αμερικανός κιθαρίστας (μέλος του συγκροτήματος Blind Melon).

1970 – Λιν Μπέργκρεν, Σουηδή τραγουδίστρια, μέλος του συγκροτήματος «Ace of Base» («All That She Wants»).

1971 – Αλφόνσο Φορντ, μπασκετμπολίστας της Ευρωλίγκας, που διακρίθηκε και σε ελληνικές ομάδες.

1973 – Γρηγόρης Γεωργάτος, ποδοσφαιριστής (Παναχαϊκή, ΑΕΚ , Ολυμπιακός).

1981 – Φρανκ Ιέρο, Αμερικανός κιθαρίστας (μέλος του συγκροτήματος My Chemical Romance).

1986 – Κριστίν Χέιζ, Αυστραλέζα ηθοποιός , γνωστή από τη σειρά Home and Away.

2005 – Λεονόρ, κόρη του Φελίπε και της Λετίθια Ορτίθ, διάδοχος του ισπανικού θρόνου, δεύτερη στη σειρά διαδοχής μετά τον πατέρα της.

Θάνατοι σαν σήμερα

1147 – Ροβέρτος, πρώτος κόμης του Γκλούσεστερ

1214 – Ελεονώρα της Αγγλίας, βασίλισσα της Καστίλης

1448 – Ιωάννης Η’ Παλαιολόγος, Βυζαντινός αυτοκράτορας

1517 – Φρα Μπαρτολομέο Ιταλός ζωγράφος της Αναγεννήσεως.

1666 – Τζον Μπράντσοου Άγγλος δικαστής, που δίκασε το Βασιλέα Κάρολο Α΄.

1723 – Κόσιμος Γ΄ των Μεδίκων μονάρχης της Φλωρεντίας (1690-1723)

1732 – Βίκτωρ Αμεδαίος Β΄ δούκας της Σαβοΐας (1675-17*20, 1730-1732).

1733 – Έμπερχαρτ Δ΄ Λουδοβίκος Δούκας της Βιρτεμβέργης (1676-1733)

1754 – Νικόλαος ο εν Χίω, νεομάρτυρας, εκτελείται από τους Τούρκους

1793 – Κλοντ Φοσέ Γιρονδίνος πολιτικός, γνωστός ως «ωραίος Φοσέ», καρατομείται

1793 – Πιερ Βερνιό Γιρονδίνος πολιτικός, αποκεφαλίζεται

1833 – Γιόχαν Φρίντριχ Μέκελ Γερμανός ανατόμος που πρώτος περιέγραψε τον αμνιακό σάκο του εμβρύου στα ψάρια, στα αμφίβια και στα πτηνά

1860 – Τόμας Κόχραν Άγγλος φιλέλληνας ναύαρχος και πολιτικός. (Γεν. 14/12/1775)

1867 – Λόρδος Ουίλιαμ Ρος Ιρλανδός αστρονόμος, που κατασκεύασε το μεγαλύτερο κατοπτρικό τηλεσκόπιο της εποχής του

1916 – Κάρολος Ρόσσελ Προτεστάντης διάκονος, ευρύτερα γνωστός ως Πάστορας Ρόσελ, ιδρυτής των Μαρτύρων του Ιεχωβά

1918 – Στέφεν Τίσα, Ούγγρος Πρωθυπουργός, εκτελείται από στρατιώτες

1926 – Χάρι Χουντίνι Αμερικανός μάγος, δεξιοτέχνης των αποδράσεων, από περιτονίτιδα, έπειτα από ρήξη σκωληκοειδίτιδας

1939 – Ότο Ρανκ Αυστριακός ψυχολόγος

1943 – Μαξ Ράινχαρτ Γερμανός σκηνοθέτης του θεάτρου («Ο θάνατος του Δαντών»)

1944 – Χουάνγκ Τσιν Βε Πρωθυπουργός της Κίνας (επί πολλά έτη, 1925-26) δολοφονείται

1956 – Πιέτρο Μπαντόλιο Ιταλός Πρωθυπουργός (1943-44)

1980 – Εντελμίρο Χ. Φαρέλ Πρόεδρος της Αργεντινής (1944-46)

1984 – Ίντιρα Γκάντι Πρωθυπουργός της Ινδίας (1966-77, 1980-84). (Γεν. 19/11/1917)

1984 – Εντουάρντο ντε Φιλίπο Ιταλός ηθοποιός και δραματουργός («Φιλουμένα Μαρτουράνο»)

1985 – Νίκος Εγγονόπουλος Έλληνας ζωγράφος, σκηνογράφος και ποιητής.

1985 – Αντώνης Χριστοφορίδης Έλληνας πυγμάχος, πρωταθλητής Ευρώπης και κόσμου (1942) στην κατηγορία ημιβαρέων βαρών.

1986 – Ρόμπερτ Μάλικεν Νομπελίστας (1966) Αμερικανός φυσικός και χημικός που τιμήθηκε για την έρευνά του στους χημικούς δεσμούς

1993 – Φεντερίκο Φελίνι κορυφαίος Ιταλός σκηνοθέτης, («Οκτώμισι» ), βραβευμένος με Όσκαρ.

1993 – Ρίβερ Φοίνιξ Αμερικανός ηθοποιός, παιδί θαύμα του κινηματογράφου, από ναρκωτικά (Στάσου Πλάι Μου «Stand by me», 1986).

1995 – Γουόλας Ρόουλινγκ Πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας (1974-75).

1996 – Βλαντιμίρ Λετσάι, υπεύθυνος επί των πυρηνικών θεμάτων στη Ρωσία, αυτοκτονεί.

1999 – Γκρεγκ Μουρ Καναδός ραλίστας του CART,ύστερα από θανατηφόρα σύγκρουση στο Πρωτάθλημα Marlboro 500 στη Φοντάνα της Καλιφόρνια.

1999 – Τζένη Καλύβα ηθοποιός του ΚΘΒΕ, από καρκίνο.

1999 – Ανδρέας Κέδρος συγγραφέας («Ο Άνθρωπος με το Γαρίφαλο»), αυτοκτονεί στο Παρίσι.

2000 – Ρινγκ Λάρντνερ Νεότερος Αμερικανός σεναριογράφος, βραβευμένος με Όσκαρ.

2001 – Ρεζίν Καβανιού στο Ίνσμπρουκ της Αυστρίας, Γαλλίδα παγκόσμια πρωταθλήτρια (2000) της χιονοδρομίας, δυο ημέρες μετά το ατύχημα που είχε κατά τη διάρκεια προπόνησης στις Αυστριακές Άλπεις.

2002 – Μιχαήλ Στασινόπουλος πρώτος (προσωρινός) Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά τη Μεταπολίτευση (1973-4) και ακαδημαϊκός, συγγραφέας

2002 – Ραφ Βαλόνε Ιταλός ηθοποιός,που έπαιξε στη “Φαίδρα” του Ντασέν, δίπλα στη Μελίνα Μερκούρη

2003 – Κλεομένης Γεωργαλάς αθλητικογράφος, εκδότης της εφημερίδας «Aθλητική Hχώ»

2003 – Γκόρντον Νταντ Γουέιρ πρωταθλητής του κρίκετ, ο μεγαλύτερος σε ηλικία Test cricketer.

2003 – Καμάτο Xόνγκο Γιαπωνέζα, ο γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο όταν πέθανε.

2004 – Κονσταντίν Ντεμέντιεφ, στρατηγός , αναπληρωτής γενικός διοικητής της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας, δολοφονείται στο Σμολένσκ της Ρωσίας.

2005 – Θανάσης Γιαννούσης δήμαρχος Θεσσαλονίκης.

2005 – Αλέκος Βερόπουλος επιχειρηματίας, συνιδρυτής με τον αδελφό του Κώστα της ομώνυμης αλυσίδας σούπερ μάρκετ.

2006 – Φάντα Κεϊτά πρωταθλήτρια του τζούντο, από τη Σενεγάλη, κατά τη διάρκεια προπόνησης στο διεθνές κέντρο της Ραμπάτ, στο Μαρόκο

2006 – Π. Γ. Μπότα πολιτικός της Ν. Αφρικής (Πρωθυπουργός 1979-84 και Πρόεδρος 1984-89).

πηγή:https://www.cretanmagazine.gr/san-simera-31-oktovriou-sto-cretanmagazine-gr/