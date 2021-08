Γεγονότα σαν σήμερα

1826: Ο Ελληνικός Στόλος, υπό τον Ναύαρχο Ανδρέα Μιαούλη, προξενεί σοβαρές ζημιές και απωθεί τον τουρκοαιγυπτιακό στόλο στον κόλπο της Σμύρνης.

1832: Υπογράφεται το Πρωτόκολλο του Λονδίνου, με το οποίο ορίζονται τα ελληνοτουρκικά σύνορα στη γραμμή Αμβρακικού – Παγασητικού κόλπου και απορρίπτονται τα αιτήματα των Κρητικών και των κατοίκων της Σάμου για ένωση με την Ελλάδα.

1894: Γεννιέται η ελληνική επιθεώρηση, με το ανέβασμα του έργου «Λίγο απ’ όλα» του Λάμπρου, στην Αθήνα.

1909: Tο επιβατηγό πλοίο «Μαυριτανία» φτάνει στο Λονδίνο από τη Νέα Υόρκη, μέσα σε πέντε μέρες, εννιά ώρες και 22 λεπτά.

1916: Η Τουρκία κηρύσσει τον πόλεμο κατά της Ρουμανίας.

1918: Ο σοβιετικός ηγέτης Βλαντιμίρ Λένιν πυροβολείται και τραυματίζεται κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε εργοστάσιο της Μόσχας. Στην δολοφονική απόπειρα πρωτοστατούν οι αδελφές Φάνια και Ντόρα Καπλάν, αμφότερες μέλη του Σοσιαλιστικού Επαναστατικού Κόμματος.

1922: Διεξάγεται η τελευταία μάχη της Μικρασιατικής Εκστρατείας στο Ντουμπλουπινάρ, κοντά στο Αφιόν Καραχισάρ, με ήττα των ελληνικών δυνάμεων. Η 30η Αυγούστου εορτάζεται στην Τουρκία ως Ημέρα της Νίκης.

1929: Η κυβέρνηση Βενιζέλου αναθέτει στο χημικό μηχανικό Αλκιβιάδη Κοκκινάκη, έλληνα πρόσφυγα από τη Ρωσία και πρώην Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Αγίας Πετρούπολης, τη μελέτη και οργάνωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Ελλάδα.

1932: Αποτυγχάνει απόπειρα πραξικοπήματος στον Ισημερινό, με απολογισμό 500 νεκρούς. Οι αντάρτες παραδίδονται έπειτα από σκληρές συγκρούσεις.

1933: Ιδρύεται η γαλλική αεροπορική εταιρεία Air France.

1941: Ξεκινά η πολιορκία του Λένινγκραντ, που θα διαρκέσει 17 μήνες.

1944: Οι Συμμαχικές Δυνάμεις εισέρχονται θριαμβευτικά στην απελευθερωμένη από τους Γερμανούς γαλλική πρωτεύουσα.Την ίδια εποχή ρωσικά στρατεύματα εισέρχονται στο Βουκουρέστι.

1952: Το Δυτικό Βερολίνο ανακοινώνει την είσοδο 16.000 προσφύγων από τον ανατολικό τομέα τον Αύγουστο.

1961: Αποχωρούν τα τελευταία ισπανικά στρατεύματα από το Μαρόκο.

1963: Λειτουργεί για πρώτη φορά η «κόκκινη γραμμή», η άμεση τηλεφωνική γραμμή ανάμεσα στους επικεφαλής των ΗΠΑ και της Σοβιετικής Ένωσης.

1967: Ο Θέργκουντ Μάρσαλ γίνεται ο πρώτος Αφροαμερικανός Δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ.

1969: Δύο εβδομάδες μετά το Woodstock, αρχίζει το δεύτερο ροκ φεστιβάλ στο Άιλ οφ Γουάιτ της Μ. Βρετανίας.

1973: Η Κένυα απαγορεύει το κυνήγι των ελεφάντων και το εμπόριο του ελεφαντόδοντου.

1974: Σιδηροδρομική τραγωδία στο Ζάγκρεμπ. Χάνουν τη ζωή τους 174 άνθρωποι.

1983: Απογειώνεται από τη Φλόριντα των ΗΠΑ το διαστημικό λεωφορείο «Τσάλεντζερ», στο οποίο ταξιδεύει στο διάστημα ο πρώτος Αφοραμερικανός, ο αντισυνταγματάρχης Γκίον Μπλούφορντ.

1990: Το Ταταρστάν ανακηρύσσει την ανεξαρτησία του από τη Ρωσική Σοβιετική Ομοσπονδιακή Σοσιαλιστική Δημοκρατία.

1991: Το Αζερμπαϊτζάν κηρύσσει την ανεξαρτησία του από τη Σοβιετική Ένωση.

1991: Ο αμερικανός αθλητής του μήκους Μάικλ Πάουελ υπερβαίνει τα 8,95 μ. σε αγώνα στο Τόκιο και καταρρίπτει το μυθικό ρεκόρ που κατείχε από το 1968 ο Μπομπ Μπίμον.

1992: Αλλάζει η βαθμολογία στο ποδόσφαιρο (από 2-1-0 γίνεται 3-1-0). Το σύστημα έχει δοκιμαστεί στην Αγγλία με επιτυχία για μια ολόκληρη δεκαετία όταν γίνεται δεκτή το 1981 η επαναστατική αυτή πρόταση του Τζίμι Χιλ, του γνωστού σχολιαστή της αγγλικής τηλεόρασης που υπήρξε παίκτης αλλά και πρόεδρος της Κόβεντρι.

1996: Στην Ολλανδία, η στρατιωτική θητεία γίνεται προαιρετική.

2001: Διεξάγονται οι πρώτες εκλογές στο Ανατολικό Τιμόρ. Το Επαναστατικό Μέτωπο για ένα Ανεξάρτητο Ανατολικό Τιμόρ (FRETILIN) κερδίζει 57% των ψήφων και 55 από τις 88 έδρες στο Κοινοβούλιο, ακολουθούμενο από το Δημοκρατικό Κόμμα με 9% και 7 έδρες. Η συμμετοχή είναι πολύ μεγάλη και φθάνει το 91,3%.

2003: Ακριβώς τρία χρόνια μετά την τραγωδία του Κουρσκ, άλλο ένα ρωσικό πυρηνικό υποβρύχιο βυθίστηκε με πλήρωμα 10 ανδρών, στη Θάλασσα Μπάρεντς, εκ των οποίων μόνο ένας σώθηκε.

2008: Η Λιβύη υπογράφει συμφωνία με την Ιταλία με βάση την οποία η δεύτερη θα προβεί σε επενδύσεις και θα καταβάλει αποζημιώσεις εκατομμυρίων ευρώ στην αφρικανική χώρα για την περίοδο της αποικιοκρατίας.

2010: Απαισιοδοξία των πολιτών για την πορεία της χώρας και ιστορικά χαμηλά για το δικομματισμό καταγράφει δημοσκόπηση της εταιρείας GPO για το Mega. Στην πρόθεση ψήφου λαμβάνουν: ΠΑΣΟΚ 28,6%, ΝΔ 21,1%, ΚΚΕ 9%, ΛΑΟΣ 6,8%, ΣΥΡΙΖΑ 2,8%, Οικολόγοι Πράσινοι 2,8%, Δημοκρατική Αριστερά 1,7%.

Γεννήσεις σαν σήμερα

1748 – Ζακ Λουί Νταβίντ, Γάλλος ζωγράφος

1797 – Μαίρη Σέλεϊ, αγγλίδα συγγραφέας, που διακρίθηκε στη συγγραφή γοτθικών μυθιστορημάτων. («Φράνκενσταϊν») (Θαν. 1/2/1851)

1871 – Έρνεστ Ράδερφορντ, Νεοζηλανδός φυσικός, από τους «πατέρες» της Πυρηνικής Φυσικής

1884 – Τέοντορ Σβέντμπεργκ, Σουηδός χημικός, τιμημένος με βραβείο Νόμπελ

1898 – Σίρλεϊ Μπουθ, Αμερικανίδα ηθοποιός

1912 – Έντουαρντ Πάρσελ, Αμερικανός φυσικός, βραβευμένος με Νόμπελ

1951 – Γκεντίμινας Κιρκίλας, πρωθυπουργός της Λιθουανίας (2006-08)

1951- Ντάνα, Ιρλανδή τραγουδίστρια και πολιτικός , νικήτρια του διαγωνισμού τραγουδιού της Γιουροβίζιον (1970)

1954 – Αλεξάντερ Λουκασένκο, πρόεδρος της Λευκορωσίας από το 1994

1958 – Άννα Πολιτκόφσκαγια, ρωσίδα δημοσιογράφος, δεινή επικρίτρια του Βλαντιμίρ Πούτιν, η οποία δολοφονήθηκε. (Θαν. 7/10/2006)

1960 -Μπάκο Σαχακιάν, Πρόεδρος του Ναγκόρνο-Καραμπάχ από το 2007

1964 – Ρόμπερτ Κλιβιγιέ, δισκογραφικός παραγωγός, του συγκροτήματος C+C Music Factory, μαζί με τον Ντέιβιντ Κολ

1969 – Δημήτρης Σγούρος, Έλληνας πιανίστας

1970 – Πάολο Σόουζα, Πορτογάλος ποδοσφαιριστής

1972 – Κάμερον Ντίαζ, Αμερικανίδα ηθοποιός

1972 – Πάβελ Νέτβεντ, Τσέχος ποδοσφαιριστής

1982 – Άντι Ρόντικ, Αμερικανός αντισφαιριστής, κάτοχος του Αμερικανικού Όπεν του 2003

Θάνατοι σαν σήμερα

30 – Πτολεμαίος ΙΕ’ Φιλοπάτωρ Φιλομήτωρ Καίσαρ, Καισαρίων, ο τελευταίος της δυναστείας των Πτολεμαίων στην Αίγυπτο. (Γεν. 23/6/47 π.Χ.)

526 – Θεοδώριχος ο Μέγας, (Θευδέριχος), 72, Βασιλιάς των Οστρογότθων (493-526)

711- Κινίτς Καν Τζόι Τσιτάμ, Βασιλιάς του Παλένκε (Αμερική), εξαφανίζεται από την Ιστορία (πιθανολογείται ότι αιχμαλωτίστηκε και φονεύτηκε σε μάχη)

1158- Σάντσο Γ΄, 24, Βασιλιάς της Καστίλλης (1157-58)

1181-Πάπας Αλέξανδρος Γ΄, Πάπας Ρώμης (1159-81)

1428- Σόκο, 27, ο 101ός Αυτοκράτορας της Ιαπωνίας (1412-28)

1483- Λουδοβίκος ΙΑ΄, 60, βασιλιάς της Γαλλίας ( 1461-83)

1723 – Αντόν βαν Λέβενχεκ, Ολλανδός που βελτίωσε το μικροσκόπιο και έκανε έτσι πολλές βασικές ανακαλύψεις στη Μικροβιολογία.

1751- Κρίστοφερ Πόλχεμ , 89, Σουηδός επιστήμονας και εφευρέτης, ο “πατέρας” της σουηδικής μηχανικής

1844- Φράνσις Μπέιλι, 70, Βρετανός αστρονόμος, που εντόπισε το φαινόμενο που καλείται «Χάντρες του Μπέιλι»

1907- Ρίτσαρντ Μάνσφιλντ, 50, Αμερικανός ηθοποιός

1928-Βίλελμ Βιεν, 64, Γερμανός βραβευμένος με Νόμπελ (1911) φυσικός που μελέτησε τους νόμους της κινήσεως

1930-Γουίλιαμ Ταφτ, 73, Πρόεδρος των ΗΠΑ (1909-13)

1935- Ανρί Μπαρμπίς, 62, Γάλλος συγγραφέας

1938 – Μαξ Φάκτορ, Μαξ Φάιρσταϊν το πραγματικό όνομά του, ρωσοαμερικανός επιχειρηματίας, ιδρυτής της ομώνυμης εταιρείας καλλυντικών και εφευρέτης του «make up». (Γεν. 1877)

1940- Σερ Τζόζεφ Τζον Τόμσον, 84, βραβευμένος με Νόμπελ (1906) Βρετανός φυσικός

1945-Φλορένσιο Αρμόδιο Αροσεμένα, 73, Πρόεδρος του Παναμά (1928-31)

1961-Τσαρλς Κόμπερν, 84, βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός (1943, για την ταινία The More the Merrier)

1981- Μοχάμετ Αλί Ραντζάι , 48, Πρόεδρος του Ιράν (1981) και Πρωθυπουργός (1980-81), σκοτώνεται από έκρηξη βόμβας στο Προεδρικό Μέγαρο.

1981 – Μοχάμετ Μπαχονάρ, 48, Πρωθυπουργός του Ιράν (1981), σκοτώνεται από έκρηξη βόμβας στο Προεδρικό Μέγαρο

1981 – Βέρα Έλεν, 57, Αμερικανίδα ηθοποιός

1985 – Τέιλορ Κάλντγουελ, 85, Αμερικανός συγγραφέας ο οποίος συνέγραψε το “Δικηγόρο του Διαβόλου”, που έγινε και ταινία στο Χόλυγουντ

1991 – Ζαν Τινγκελί, 66, Ελβετός ζωγράφος και γλύπτης

1994 – Λίντσεϊ Άντερσον, 71, Βρετανίδα σκηνοθέτης

1996 -Χοσέ Τορίμπιο Μερίνο, 81, μέλος (1973-74) της χούντας στη Χιλή

1997-Βεσελίν Γιουράνοβιτς, 72, Πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου (1963-66), Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος (1968-77), αρχηγός του Προεδρείου (1982-83) στο Μαυροβούνιο και Πρόεδρος του Ομοσπονδιακού Εκτελεστικού συμβουλίου (1977-82) και του Προεδρείου (1984-85) της Γιουγκοσλαβίας

2001 -Γκόβαν Μπέκι, 91, αγωνιστής κατά του απαρτχάιντ και πατέρας του Θάμπο Μπέκι

2001- Αμπούλ Χασάν Τσοντουρί, 86, Πρόεδρος του Μπανγκλαντές (1982-83, διορισμένος από χούντα)

2002- Τζ. Λι Τόμσον, 88, Βρετανός σκηνοθέτης, δημιουργός της συνέχειας των ταινιών «Το ακρωτήρι του φόβου», «Τα κανόνια του Ναβαρόνε» και «Ο πλανήτης των πιθήκων»

2003 – Τσαρλς Μπρόνσον , 81, Αμερικανός ηθοποιός (ο σκληρός του Χόλιγουντ)

2003- Ευδόκιμος, 81, Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως Καβάλας (1984-2003)

2004 – Φρεντ Χουίπλ, Αμερικανός αστρονόμος

2005 – Χέντρικε βαν Αντελ-Σίπερ, 115, «γηραιότερος άνθρωπος του κόσμου», σύμφωνα με το βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες, στον ύπνο της σε γηροκομείο της Ολλανδίας

2006 – Ναγκίμπ Μαχφούζ, Αιγύπτιος νομπελίστας συγγραφέας

2006- Κεντ Άντερσον, 64, Σουηδός παγκόσμιος πρωταθλητής της μοτοσικλέτας (1973 και 1974) στα 125cc

2006 – Γκλεν Φορντ, 90, Αμερικανός ηθοποιός («Τζίλντα»)

2007 – Μαρία Μπονέλου, 67, Ελληνίδα ηθοποιός, σύζυγος του Σωτήρη Μουστάκα

2013 – Σέιμους Χίνι, ιρλανδός ποιητής, βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1995. (Γεν. 13/4/1939)