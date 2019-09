Τα πιο σημαντικά γεγονότα, γεννήσεις και θάνατοι που έγιναν σαν σήμερα 3 Σεπτεμβρίου

Γεγονότα σαν σήμερα

401 π.Χ.: Ο βασιλιάς των Περσών Αρταξέρξης Β’ νικά τον αδελφό του και διεκδικητή του θρόνου Κύρο στη Μάχη στα Κούναξα. Στο πλευρό του Κύρου παρατάσσεται και σώμα εκ 10.000 ελλήνων μισθοφόρων, οι περίφημοι «Μύριοι», που ύμνησε ο Ξενοφών στο έργο του «Κύρου Ανάβασις».

304: Ιδρύεται το κράτος του Σαν Μαρίνο.

1783: Η Μεγάλη Βρετανία αναγνωρίζει τις ΗΠΑ ως ανεξάρτητο κράτος. Η συνθήκη τερματισμού του πολέμου της ανεξαρτησίας υπογράφεται στο Παρίσι.

1826: Στο λιμάνι του Ναυπλίου φθάνει το πρώτο ελληνικό πολεμικό πλοίο. Το «Καρτερία», είχε πλοίαρχο τον Άγγλο Φιλέλληνα Φρανκ Χέιστινγκς, ο οποίος είχε δώσει χρήματα για τη ναυπήγησή του.

1843: Ο Βασιλιάς Όθωνας, υπό τις ασφυκτικές πιέσεις του λαού που έχει συγκεντρωθεί μπροστά στα ανάκτορα, αναγκάζεται να παραχωρήσει σύνταγμα. Είναι το πρώτο Σύνταγμα του ελληνικού κράτους.

1878: Δύο ποταμόπλοια συγκρούονται στον Τάμεση, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 640 άνθρωποι.

1892: Η Νιούτον Χιθ -μετέπειτα Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ- δίνει τον πρώτο της αγώνα εναντίον της Μπλάκμπερν Ροβερς στο Εντγουντ Παρκ και χάνει με 3-4.

1895: Ξεσπά επανάσταση στην Κρήτη.

1912: Ανοίγει στην Αγγλία το πρώτο εργοστάσιο κονσερβοποιίας στον κόσμο. Εξυπηρετεί τις ανάγκες του Βασιλικού Ναυτικού.

1919: Η Ιταλία παρέχει στις γυναίκες το δικαίωμα της ψήφου.

1922: Τα τελευταία ελληνικά στρατεύματα εγκαταλείπουν τη Μικρά Ασία.

1925: Παίζεται ο πρώτος διεθνής αγώνας χάντμπολ, Αυστρία – Γερμανία 6-3 στο Χέιλ.

1929: Τα όργανα της Ασφάλειας συλλαμβάνουν ολόκληρο το προσωπικό του «Ριζοσπάστη», με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Τη χώρα κυβερνά ο Ελευθέριος Βενιζέλος.

1937: Ο Ορσον Γουέλς σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί στους «Αθλιους», την πρώτη ραδιοφωνική θεατρική μετάδοση από τη θεατρική ομάδα «Μέρκιουρι Θίατερ».

1938: Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 1940 αλλάζουν από το Τόκιο στο Ελσίνκι. Τελικά θα αναβληθούν αφού ξεσπά ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος.

1938: Ιδρύεται η Τέταρτη Διεθνής, υπό την ηγεσία του Τρότσκι.

1939: Η Βρετανία, η Γαλλία, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία κηρύσσουν τον πόλεμο κατά της Γερμανίας. Η σύρραξη λαμβάνει παγκόσμιες διαστάσεις.

1951: Επιστρέφουν στην Ελλάδα από την Κορέα 37 Έλληνες στρατιωτικοί, τραυματίες.

1958: Τίθεται σε ισχύ ο περίφημος Νόμος 4000 για την αντιμετώπιση νεαρών που αποκλίνουν από την επιθυμητή συμπεριφορά. Οι «τεντιμπόιδες» διαπομπεύονται και κουρεύονται «εν χρω» για παραδειγματισμό.

1958: Ιδρύεται το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

1971: Το Κατάρ αποκτά την ανεξαρτησία του από τη Βρετανία.

1972: Αμερικανός Μπόμπι Φίσερ νικά το Ρώσο αντίπαλό του Μπόρις Σπάσκι και ανακηρύσσεται παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκάκι.

1974: Ιδρύεται το ΠΑΣΟΚ, με ηγέτη τον Ανδρέα Παπανδρέου. Η επίσημη παρουσίαση του νέου κόμματος έγινε στις 3 Σεπτεμβρίου 1974 στο ξενοδοχείο «Κινγκ Πάλας» της Αθήνας, παρουσία 150 ατόμων, που αποτέλεσαν τον ιδρυτικό του πυρήνα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου εμφανίστηκε καθυστερημένος στην αίθουσα της εκδήλωσης, φορώντας άσπρο πουκάμισο και φαρδιά δερμάτινη ζώνη. Διάβασε ολόκληρη τη «διακήρυξη αρχών» και στη συνέχεια τη μοίρασε στους παριστάμενους δημοσιογράφους, τυπωμένη σ’ ένα μικρό πράσινο βιβλιαράκι.

1975: Από συντριβή αεροσκάφους του Μαρόκου στα Όρη του Άτλαντα, βρίσκουν το θάνατο 188 άνθρωποι.

1978: Ο Μίμης Δομάζος φοράει τη φανέλα της ΑΕΚ.

1982: Ο Πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά Μιτεράν πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα.

1995: Ιδρύεται η αμερικανική διαδικτυακή εταιρεία για δημοπρασίες e-bay.

2000: Η Ελλάδα κατακτά την πρώτη θέση στο τουρνουά μπάσκετ «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» νικώντας στον τελικό την Ρωσία με 69-65. Πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης ανακηρύσσεται ο Δημήτρης Παπανικολάου.

2002: Πανελλήνιο μποϋκοτάζ με σύνθημα «ούτε ένα ευρώ στην αγορά» πραγματοποιείται σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ακρίβεια που παρουσιάζουν πολλά προϊόντα. Το ΙΝΚΑ με το σύνθημα: «Επειδή νοιαζόμαστε δεν δίνουμε ούτε ένα ευρώ !!! Σήμερα δεν ψωνίζουμε τίποτα» καλεί τους πολίτες να μην κάνουν καμία αγορά, ενώ προτείνει να κατεβάσουν συμβολικά για δύο λεπτά στις 10 το βράδυ τους γενικούς διακόπτες της ΔΕΗ και να μην κάνουν τηλεφωνήματα.

2002: Υπερχειλίζει ο Κηφισός καθώς σφοδρές βροχοπτώσεις πλήττουν την Αττική. Τα ορμητικά νερά παρασύρουν τα πρόχειρα φράγματα από σακιά, που είχαν τοποθετηθεί στις όχθες του.

2003: Δίνεται στην κυκλοφορία η Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρος Υμηττού. Οι οδηγοί μπορούν πλέον να διανύουν σε λιγότερο από 7 λεπτά τη διαδρομή Καισαριανή – Γλυκά Νερά.

2004: Η ομηρία εκατοντάδων παιδιών και των γονέων τους, σε σχολείο του Μπεσλάν στη Νότια Οσετία, λήγει με τραγικό τρόπο. Μετά από επέμβαση των ρωσικών δυνάμεων, οι εισβολείς πυροδοτούν εκρηκτικά και εκτελούν τουλάχιστον 300 ανθρώπους.

2006: H Εθνική ανδρών Ελλάδας κατακτά το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα μπάσκετ, χάνοντας στον τελικό από την Ισπανία με 70-47. Είχε προηγηθεί η ιστορική νίκη της Ελλάδας κατά των πανίσχυρων Αμερικανών, στον ημιτελικό.

2012: Συγκλονίζει το Πανελλήνιο το έγκλημα πάθους με θύμα έναν 52χρονο ιερέα πατέρα τριών παιδιών, σε πλάτωμα δίπλα στην εθνική οδό Πύργου-Κυπαρισσίας, στην Ηλεία. Δράστης της δολοφονίας είναι ένας 41χρονος άντρας, ο οποίος διατηρούσε ερωτική σχέση με τη σύζυγο του ιερέα. Το Μικτό Ορκωτό Κακουργιοδικείο Αιγίου καταδικάζει σε ισόβια τον 41χρονο. Την ίδια ποινή επιφυλάσσει και για τη γυναίκα του ιερέα, η οποία κρίθηκε ένοχη για ηθική αυτουργία σε ανθρωποκτονία.

2013: Το 71% των εμπόρων της Ρώμης δεν δίνει απόδειξη, δείχνουν έλεγχοι της ιταλικής οικονομικής αστυνομίας.

Γεννήσεις σαν σήμερα

1568 – Αντριάνο Μπανκιέρι, Ιταλός συνθέτης

1875 – Φέρντιναντ Πόρσε, αυστριακός κατασκευαστής αυτοκινήτων, ιδρυτής της φερώνυμης αυτοκινητοβιομηχανίας και σχεδιαστής του θρυλικού Σκαραβαίου. (Θαν. 30/1/1951)

1905 – Καρλ Ντέιβιντ Άντερσον, Αμερικανός φυσικός, τιμημένος με βραβείο Νόμπελ το 1936 για την ανακάλυψη του ποζιτρονίου

1926 – Ειρήνη Παππά, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ειρήνης Λελέκου, ηθοποιός.

1928 – Γκαστόν Τορν, Λουξεμβούργιος πολιτικός, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1981-1985)

1942 – Αλ Τζάρντιν, Αμερικανός μουσικός, μέλος του συγκροτήματος Beach Boys

1947 – Μάριο Ντράγκι, Ιταλός οικονομολόγος και τραπεζικός, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

1948 – Φώτης Κουβέλης, Έλληνας πολιτικός

1953 – Ζαν-Πιερ Ζενέ, Γάλλος σκηνοθέτης του κινηματογράφου

1955 – Στιβ Τζόουνς, Άγγλος μουσικός (Sex Pistols)

1976 – Νίκος Δεληγιάννης, Έλληνας υδατοσφαιριστής, 4ος (2004) ολυμπιονίκης

1978 – Κώστας Καραφώτης, Έλληνας τραγουδιστής

1979 – Τίφανι Τσάπμαν, Αγγλίδα ηθοποιός

1986 – Σον Γουάιτ, Αμερικανός Ολυμπιονίκης του σνόουμπορντ

1988 – Ζερόμ Μπόατενγκ, Γερμανός ποδοσφαιριστής

Θάνατοι σαν σήμερα

1420 – Ροβέρτος Στιούαρτ, δούκας του Άλμπανι

1658 – Όλιβερ Κρόμγουελ Άγγλος πολιτικός, Λόρδος Προστάτης της Αγγλίας

1954 – Μαρίκα Κοτοπούλη, διακεκριμένη ελληνίδα ηθοποιός. (Γεν. 3/5/1887)

1970 – Άλαν Γουίλσον, Αμερικανός μουσικός, μέλος του συγκροτήματος Canned Heat. πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών, στην – καταραμένη για τους ροκ σταρ – ηλικία των 27 ετών

1983 – Έλλη Λαμπέτη, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ελένης Λούκου, ελληνίδα ηθοποιός. (Γεν. 13/4/1926)

1983 – Αλέκος Πατσιφάς, δημιουργός της δισκογραφικής εταιρείας «Λύρα»

1985 – Τζόνι Μαρκς Αμερικανός τραγουδοποιός, που έγραψε μερικά από τα δημοφιλέστερα χριστουγεννιάτικα τραγούδια, όπως «Rudolph, the Red-Nosed Reindeer» και «Rockin’ Around the Christmas Tree»

1989 – Γκαετάνο Σιρέα, Ιταλός ποδοσφαιριστής, ένας από τους μεγαλύτερους λίμπερο όλων των εποχών, σκοτώνεται σε τροχαίο στην Πολωνία, στα 36 του χρόνια.

1991 – Φρανκ Κάπρα Αμερικανός σκηνοθέτης.

1994 – Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας, Έλληνας ζωγράφος.

2003 – Ηλίας Πετρόπουλος, έλληνας λαογράφος. («Το εγχειρίδιο του καλού κλέφτη») (Γεν. 26/6/1928)

2007 – Στιβ Φόσετ Αμερικανός εκατομμυριούχος, ο πρώτος άνθρωπος που έκανε το γύρο του κόσμου μόνος του με αερόστατο χωρίς στάση. Το αεροσκάφος που πιλοτάριζε ο ίδιος χάθηκε στη Σιέρα Νεβάδα. Η σορός του βρέθηκε έναν χρόνο αργότερα.

2007 – Κάρτερ Άλμπρεχτ Αμερικανός κιμπορντίστας, μέλος του συγκροτήματος Edie Brickell & New Bohemians, σκοτώνεται από πυροβολισμούς γείτονά του, ο οποίος τον πέρασε για εισβολέα

2012 – Μάικλ Κλαρκ Ντάνκαν, Αμερικανός ηθοποιός

πηγή :https://www.cretanmagazine.gr/san-simera-3-septemvriou-sto-cretanmagazine-gr/