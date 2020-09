Τα πιο σημαντικά γεγονότα, γεννήσεις και θάνατοι που έγιναν σαν σήμερα 29 Σεπτεμβρίου

Γεγονότα σαν σήμερα

480 π.Χ.: Ναυμαχία της Σαλαμίνος όπου ο συνασπισμένος στόλος των Ελλήνων θριαμβεύει επί του περσικού. – Μάχη της Ιμέρας όπου οι Έλληνες της Σικελίας νικούν τους Καρχηδονίους.



61 π.Χ.: Ο Πομπήιος εορτάζει τον τρίτο του θρίαμβο, για τις νίκες του εναντίον των πειρατών και το τέλος των Μιθριδατικών Πολέμων.

1364: Ήττα των Γάλλων από τους Άγγλους στη μάχη του Ορέ.



1650: Ο Χένρι Ρόμπινσον ανοίγει στο Λονδίνο το πρώτο καταγεγραμμένο γραφείο συνοικεσίων.

1684: Ο Φραγκίσκος Μοροζίνι καταλαμβάνει από τους Τούρκους την Πρέβεζα.

1687: Οι Τούρκοι παραδίδουν τη βομβαρδισμένη Ακρόπολη των Αθηνών στον Φραγκίσκο Μοροζίνι.



1789: Το Τμήμα Πολέμου των ΗΠΑ φτιάχνει τακτικό στρατό, που αριθμεί εκατοντάδες άντρες.

1793: Η λέξη «τένις» αναφέρεται για πρώτη φορά σε αγγλικό αθλητικό περιοδικό.

1829: Αναλαμβάνει καθήκοντα η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, γνωστή ως «Σκότλαντ Γιαρντ».

1908: Στη Λουκέρνη της Ελβετίας, διεθνής διάσκεψη απαγορεύει την απασχόληση παιδιών κάτω των 14 ετών σε νυχτερινή εργασία σε εργοστάσια.

1913: Ο γερμανός εφευρέτης του κινητήρα εσωτερικής καύσης, Ρούντολφ Ντίζελ, εξαφανίζεται με μυστηριώδη τρόπο, ενώ έχει επιβιβαστεί σε πλοίο από τη Γάνδη του Βελγίου με προορισμό τη Βρετανία. Ο θάνατός του θα επιβεβαιωθεί στις 18 Οκτωβρίου, μετά την ανεύρεση του πτώματός του.

1919: Ο Μουσταφά Κεμάλ επεκτείνει τη δραστηριότητά του μέχρι τη Σμύρνη, με στόχο την εκδίωξη των Ελλήνων από τη Μικρά Ασία.

1925: Δημοσιεύεται το Σύνταγμα που κατάρτισε η 30μελής Επιτροπή της Εθνοσυνέλευσης. Ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος διαλύει την Εθνοσυνέλευση και προκηρύσσει εκλογές.

1941: Αρχίζει η σφαγή του Μπάμπι Γιαρ: Πάνω από 30.000 Εβραίοι της Σοβιετικής Ένωσης εκτελούνται στο φαράγγι Μπάμπι Γιαρ του Κιέβου στην Ουκρανία, με διαταγή του διαβόητου Χάινριχ Χίμλερ.

1943: Εκτελούνται ομαδικώς από Τσάμηδες οι 49 πρόκριτοι της Παραμυθιάς, αφού προηγουμένως διατάχθηκαν να σκάψουν μόνοι τους τον τάφο τους.

1954: Με συνθήκη δημιουργείται το CERN, ο ευρωπαϊκός οργανισμός για την πυρηνική έρευνα. Ιδρύεται από δώδεκα ευρωπαϊκές χώρες και σήμερα αριθμεί 20 κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, η οποία είναι και ιδρυτικό μέλος.

1974: Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής αναγγέλλει την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας.

1995: «Ουδέποτε παραιτήθηκε η χώρα μας από τις απαιτήσεις της έναντι της Γερμανίας για τις ζημιές που υπέστη κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου», δηλώνει ο έλληνας υπουργός Εξωτερικών και μετέπειτα Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κάρολος Παπούλιας, ενώ σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, το ζήτημα των γερμανικών επανορθώσεων δεν έχει κλείσει με τη συμφωνία του Λονδίνου ή άλλη συμφωνία.

1996: Η Ντόρα Μπακογιάννη ανακοινώνει τη σύμπραξή της με τον Στέφανο Μάνο και τον Γιώργο Σουφλιά, προκειμένου να υποστηρίξουν την υποψηφιότητα του τελευταίου στην προεδρία της Νέας Δημοκρατίας.

1998: Στην Αλβανία, ο Φάτος Νάνο υποβάλλει την παραίτηση του, λόγω αδυναμίας σχηματισμού νέου υπουργικού συμβουλίου, από τον κυβερνητικό συνασπισμό. Ως υποψήφιο για την πρωθυπουργία της χώρας, η προεδρία του Σοσιαλιστικού Κόμματος, προτείνει το γενικό γραμματέα, Παντελή Μάικο.

2002: Έπειτα από πολιορκία δέκα ημερών, ο Παλαιστίνιος ηγέτης Γιάσερ Αραφάτ βγαίνει από το αρχηγείο του στη Ραμάλα, χαρακτηρίζοντας «τέχνασμα» την αποχώρηση των Ισραηλινών. Μετά τις ασφυκτικές πιέσεις που άσκησαν οι ΗΠΑ, το Ισραήλ αποφάσισε να αποσύρει τις δυνάμεις του από το αρχηγείο του παλαιστίνιου ηγέτη.

Γεννήσεις σαν σήμερα

106 π.Χ. – Πομπήιος ο Μέγας, ύπατος της Ρώμης

1511 – Μιχαήλ Σερβέτος, Ισπανός ουμανιστής

1547 – Μιγκέλ ντε Θερβάντες, Ισπανός συγγραφέας

1725 – Ρόμπερτ Κλάιβ, Βρετανός στρατιωτικός και πολιτικός

1758 – Χοράσιο Νέλσον, Βρετανός ναύαρχος

1810- Ελίζαμπεθ Γκάσκελ, Βρετανίδα μυθιστοριογράφος.

1901- Ενρίκο Φέρμι, Νομπελίστας Αμερικανός φυσικός.

1901- Λάντσα ντελ Βάστο, Ιταλός φιλόσοφος και συγγραφέας,. Έργο του το βιβλίο “Τρεις μήνες με τον Γκάντι”

1904- Γκριρ Γκάρσον, Αγγλίδα ηθοποιός.

1912 – Μικελάντζελο Αντονιόνι, Ιταλός σκηνοθέτης

1913- Τρέβορ Χάουαρντ, ηθοποιός.

1913- Στάνλει Κράμερ, σκηνοθέτης.

1925- Πολ Μακ Κρίντι, Αμερικανός αεροναυπηγός, που συνδημιούργησε το πρώτο ηλιακό αεροσκάφος και το πρώτο αεροσκάφος που κινείται με ανθρώπινη ενέργεια (Gossamer Condor, 1977).

1931- Τζέιμς Κρόνιν, βραβευμένος με Νόμπελ (1980) Αμερικανός φυσικός.

1931 – Ανίτα Έκμπεργκ, Σουηδή ηθοποιός.

1935 – Τζέρι Λι Λιούις, Αμερικανός τραγουδιστής του ροκ εν ρολ και μουσικός .

1936- Σίλβιο Μπερλουσκόνι, Ιταλός μεγιστάνας των ΜΜΕ και Πρωθυπουργός .

1938- Βιμ Κοκ, Πρωθυπουργός της Ολλανδίας (1994-2002).

1942- Ζαν Λικ Ποντί, Γάλλος βιολονίστας.

1943- Λεχ Βαλέσα, βραβευμένος με Νόμπελ (1983) Πολωνός ηγέτης της Αλληλεγγύης και Πρόεδρος (1990-95).

1943- Μοχάμετ Χαταμί, Πρόεδρος του Ιράν (1997-2005).

1949 – Γιώργος Νταλάρας, Έλληνας τραγουδιστής.

1951- Μορίν Κερντ, Αυστραλέζα ολυμπιονίκης (1986) του στίβου (στα εμπόδια).

1951- Μιτσέλ Μπατσελέτ, πρώτη γυναίκα εκλεγμένη Πρόεδρος στη Χιλή (2006-).

1952-Ρος Ντέιλι, Ιρλανδός τραγουδιστής και συνθέτης.

1956- Σεμπάστιαν Κόε, Βρετανός ολυμπιονίκης (1980, 1984 στα 1.500μ. ) του στίβου.

1957 – Σωκράτης Μάλαμας, Έλληνας τραγουδοποιός, τραγουδιστής και κιθαρίστας.

1957- Άντριου ντας Κλέι, Αμερικανός ηθοποιός.

1960 -Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Έλληνας μουσικός και ηθοποιός.

1960 – Τζένιφερ Ρας, Αμερικανίδα τραγουδίστρια που έγινε γνωστή για το επιτυχημένο της άλμπουμ “The Power Of Love” (1985)

1961 – Τομ Σάιζμορ, Αμερικανός ηθοποιός.

1964- Λες Κλέιπουλ, μπασίστας, μέλος του συγκροτήματος των Primus.

1966- Τζιλ Γουέλαν, ηθοποιός, γνωστή από την τηλεοπτική σειρά The Love Boat.

1967- Κ. Τζ. Μπάουι, μουσικός, συνθέτης.

1970- Έμιλι Λόιντ, Βρετανίδα ηθοποιός.

1971- Σιμπέλ Τουζούν, Τουρκάλα τραγουδίστρια της ποπ (“Super star”).

1973- Θανάσης Μιχαλόπουλος, πρωταθλητής Ελλάδας (1999 2001, με το Ρουμελιώτη και 2002 με τον Μπελιγράτη) του μπιτς βόλεϊ, στην Αθήνα.

1973 – Φοίβος Δεληβοριάς, τραγουδιστής και συνθέτης.

1976- Άντρι Σεφτσένκο, Ουκρανός ποδοσφαιριστής της Μίλαν και της εθνικής της χώρας του, Ευρωπαίος ποδοσφαιριστής της χρονιάς (2004).

1978- Κουρτ Νίλσεν, είδωλο της ποπ από τη Νορβηγία.

1979- Βασίλης Γωνιωτάκης, ποδοσφαιριστής (Εργοτέλης, ΠΑΝΟΜ ).

1979- Ηλίας Μποταΐτης, ποδοσφαιριστής (Πιερικός, Εθνικός Αστέρας).

1981- Αριστείδης Γαλανόπουλος, ποδοσφαιριστής από την Καλαμάτα , μέλος της ολυμπιακής ομάδας (2004) και της εθνικής ελπίδων, παίκτης του Πανιωνίου και του Απόλλωνα Καλαμαριάς .

1981- Σιαρέι Ρουτένκα, Λευκορώσος παίκτης του χάντμπολ.

1982- Αριάνα Ζολί, ηθοποιός πορνογραφικών ταινιών.

1986- Κώστας Κουκούλης, ποδοσφαιριστής (Βέροια).

1989- Μιχάλης Παυλής, ποδοσφαιριστής (ΑΕΚ).

Θάνατοι σαν σήμερα

1364- Κάρολος του Μπλουά, δούκας της Βρεττάνης, σκοτώνεται στη μάχη του Ορέ.

1530- Αντρέα ντελ Σάρτο καλλιτέχνης της Αναγεννήσεως.

1560- Γουσταύος Α Βασιλιάς της Σουηδίας (1523-60).

1619- Χανς Λίπερσεϊ εφευρέτης του τηλεσκοπίου, κηδεύεται.

1637- Λορέντσο Ρουίθ άγιος από τις Φιλιππίνες.

1703- Σαρλ ντε Σεν Εβρεμόν Γάλλος στρατιωτικός.

1804- Μάικλ Χίλεγκας πρώτος Υπουργός Οικονομικών στις ΗΠΑ.

1833-Φερδινάνδος Ζ΄ Αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, βασιλιάς της Ισπανίας (1813- 33).

1860-Τσάπεν Άαρον Χάρις Αμερικανός οδοντίατρος, εκ των ιδρυτών της οδοντιατρικής ως επαγγέλματος, συνιδρυτής της πρώτης οδοντιατρικής επιθεώρησης στον κόσμο, της American Journal of Dental Science (1849).

1889-Λουί Φεντέρμπ Κυβερνήτης της Σενεγάλης (1854-61, 1863-65).

1902 – Εμίλ Ζολά, ο σημαντικότερος συγγραφέας της γαλλικής νατουραλιστικής σχολής κι ένας από τους μεγαλύτερους κριτικούς τέχνης. Συντάκτης του «Κατηγορώ». (Γεν. 2/4/1840)

1902- Ουίλιαμ Τοπάζ μακ Γκονάγκαλι, Ιρλανδός ποιητής.

1908- Ματσάντο ντε Άσις, Βραζιλιάνος συγγραφέας.

1913 – Ρούντολφ Ντίζελ, γερμανός μηχανικός, εφευρέτης της μηχανής εσωτερικής καύσης που πήρε το όνομά του. (Γεν. 18/3/1858)

1914-Ζαν Μπουίν, Γάλλος μαραθωνοδρόμος, αργυρός ολυμπιονίκης (1912), σκοτώνεται σε μάχη.

1925-Λεόν Μπουρζουά βραβευμένος με Νόμπελ (1920) Γάλλος Πρωθυπουργός (1895-96).

1927 – Βίλεμ Εϊντχόφεν, ολλανδός γιατρός, που ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα το 1903 και τιμήθηκε με Νόμπελ Ιατρικής το 1924. (Γεν. 21/5/1860)

1929-Γιάννης Ψυχάρης Έλληνας γλωσσολόγος, φιλόλογος και λογοτέχνης.

1929-Βασίλειος Γ΄ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.

1929-Γκίτζι Τανάκα Γιαπωνέζος Πρωθυπουργός (1927-29).

1937-Ρέι Γιούρι Αμερικανός 10 φορές χρυσός ολυμπιονίκης του άλματος (1900, 1904, 1906, 1908), ο πιο πετυχημένος ολυμπιονίκης όλων των εποχών, με 10 χρυσά μετάλλια συνολικά.

1940- Εντουάρ Κλαπαρέντ, 67, Ελβετός ψυχολόγος.

1942-Έσθερ Αντολφίν, αδερφή του Σίγκμουντ Φρόιντ, σε στρατόπεδο συγκέντρωσης.

1952-Σωτήρης Σκίπης ποιητής.

1955- Λ. Λ. Θέρστον Αμερικανός ψυχολόγος, από τους θεμελιωτές της ψυχομετρίας.

1956-Αναστάσιο Σομόζα ο Πρεσβύτερος Πρόεδρος της Νικαράγουας (1937-47, 1950-56), υποκύπτει στα τραύματά του, έπειτα από δολοφονική επίθεση (22/9/1956).

1962- Κνουτ Κρίστενσεν Πρωθυπουργός της Δανίας (1945-47).

1967- Λέοναρντ Κόουλμπρουκ Άγγλος ερευνητής που ανέπτυξε το πρώτο φάρμακο των σουλφαμιδών, το Prontosil.

1970- Έντουαρντ Χόρτον Αμερικανός ηθοποιός.

1976- Γεώργιος Ανδριώτης φιλόλογος και καθηγητής ΑΠΘ, γεννημένος στην Ίμβρο.

1979- Φρανσίσκο Μασίας Νγκουέμα πρώτος Πρόεδρος της Ισημερινής Γουινέας (1968-79), εκτελείται για προδοσία ένα μήνα μετά την ανατροπή του σε πραξικόπημα (3/8/1979).

1985- Άθως Δημουλάς λογοτέχνης.

1986- Μπιλ Σάνκλι, Βρετανός ποδοσφαιριστής, θρύλος της Λίβερπουλ, ο οποίος πήρε την Λίβερπουλ από την δεύτερη κατηγορία και την μετέτρεψε σε μία από τις πιο δυνατές ομάδες της Ευρώπης .

1987- Χένρι Φορντ ο Δεύτερος Πρόεδρος της εταιρείας Φορντ.

1988- Άλκη Κυριακίδου-Νέστορος Ελληνίδα συγγραφέας.

1988-Τσαρλς Άνταμς κομίστας («Οικογένεια Άνταμς»).

1992-Πολ Τζαμπάρα ηθοποιός και τραγουδιστής, από AIDS.

1993-Γκάισλαμ Γουάιν πρωθυπουργός της Λαχόρης στο Πακιστάν, δολοφονείται.

1994-Σεμπ Χασνί Αλγερινός τραγουδιστής, δολοφονείται.

1994-Μεχμέτ Τοπάκ, Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης, δολοφονείται.

1995- Θίρον Ράντολφ Αμερικανός γιατρός, θεμελιωτής της περιβαλλοντικής ιατρικής.

1995-Αλέξης Μπίστικας σκηνοθέτης, από AIDS («Το Χάραμα»).

1996-Τσούσακο Έντο Γιαπωνέζος μυθιστοριογράφος που είχε προταθεί για Νόμπελ.

1996-Πάβελ Σουταμπλάτοφ οργανωτής της δολοφονίας (1940) του Τρότσκι, κηδεύεται.

1997-Ρόι Λιχτενστάιν ζωγράφος της ποπ αρτ.

1999-Γκουστάβο Λεΐγκ Γκουθμάν εκ των αρχηγών της χούντας Πινοσέτ στη Χιλή (1973-74).

2001- Νγκουγέν Βαν Τιε Αρχηγός Κράτους στο Νότιο Βιετνάμ (1965-75).

2003-Νίκος Παπακυριαζής α΄ πρόεδρος του ΠΕΣΥ Κεντρικής Μακεδονίας, μέλος του ΠΑΣΟΚ, ευρωβουλευτής (1984-89), υπέκυψε έπειτα από σοβαρό τραυματισμό του σε τροχαίο.

2003-Γουέσλι Τατλ Αμερικανός τραγουδιστής της κάντρι. Έγινε γνωστός για τις επιτυχίες του “With Tears in My Eyes,” “I Wish I Had Never Met Sunshine και “Tho’ I Tried».

2003- Ηρακλής Κλάγκας παλιός μπασκετμπολίστας του ΠΑΟΚ, προπονητής και επί δεκαπέντε έτη πρόεδρος της Ένωσης Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλονίκης.

2004- Kρίστερ Πέτερσον μικροαπατεώνας, ο μοναδικός ύποπτος, ο οποίος δικάστηκε για τη δολοφονία του Σουηδού πρωθυπουργού, Oύλοφ Πάλμε το 1986, αφήνοντας την υπόθεση ανοικτή. Καταδικάστηκε το 1989 για τη δολοφονία, αλλά στη συνέχεια κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους, αθωώθηκε.

2004- Γιάννης Λίππας Έλληνας παλαίμαχος κομμουνιστής.

2004- Ρίτσαρντ Σενκτ Γάλλος μοτοσικλετιστής, σκοτώνεται στη διάρκεια αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

2006- Αντώνης Ταβάνης Έλληνας γλύπτης που ζούσε και δημιουργούσε στο Πήλιο, από εμβολή.

2007- Γκιούλα Ζιβότσκι Ούγγρος ολυμπιονίκης (1960, 1964, 1968) στη σφυροβολία.

2009 – Σπεράντζα Βρανά, Ελληνίδα ηθοποιός.