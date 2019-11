Τα πιο σημαντικά γεγονότα, γεννήσεις και θάνατοι που έγιναν σαν σήμερα 29 Νοεμβρίου

Γεγονότα σαν σήμερα

1812: Τελειώνει στη Ρωσία η μάχη της Μπερεζίνα, που ξεκίνησε στις 26 του μήνα, με πανωλεθρία των γάλλων εισβολέων του Ναπολέοντα.

1822: Ο Στάικος Σταϊκόπουλος κυριεύει το Παλαμήδι του Ναυπλίου και υψώνει τη Γαλανόλευκη. Την ίδια μέρα, οι Έλληνες επαναστάτες, υπό τους Νικηταρά, Τσόκρη και Χατζηχρήστο, νικούν τον Δελή Αχμέτ μπέη στην Κορτέσα Κορινθίας.

1826: Ο Γάλλος φιλέλληνας Φαβιέρος, επικεφαλής 480 ανδρών, σπάει την πολιορκία της Ακρόπολης των Αθηνών από τον Κιουταχή κι εφοδιάζει τους πολιορκημένους με πυρίτιδα για έναν ολόκληρο μήνα.

1830: «Νοεμβριανή Εξέγερση»: Οι Πολωνοί εξεγείρονται κατά των Ρώσων κατακτητών.

1899: Ο Ελβετός επιχειρηματίας Χανς Γκάμπερ και άλλα 11 άτομα ιδρύουν την ποδοσφαιρική ομάδα της Μπαρτσελόνα.

1906: Ιδρύεται η αυτοκινητοβιομηχανία Lancia από τον ραλίστα και μηχανικό Βιτσέντσο Λάντσια.

1907: Ο πρίγκιπας Γεώργιος παντρεύεται την πριγκίπισσα Μαρία Βοναπάρτη με θρησκευτικό γάμο στο μητροπολιτικό ναό Αθηνών.

1908: Κατά τη γενική συνέλευση των μελών του, καταρτίζεται το πρώτο καταστατικό του Ηρακλή Θεσσαλονίκης, που είναι από τα πρώτα ελληνικά αθλητικά σωματεία. Φέρει την ονομασία «Οθωμανικός Ελληνικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης: Ο Ηρακλής».

1912: Αρχίζει οι στρατιωτικές επιχειρήσεις για την κατάληψη των Ιωαννίνων, κατά τη διάρκεια του Α’ Βαλκανικού Πολέμου.

1918: Η Σερβία προσαρτά το Μαυροβούνιο.

1929: Στην Ελλάδα ξεσπούν επεισόδια μεταξύ φοιτητών και χωροφυλακής, εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων του Υπουργείου Παιδείας και της Συγκλήτου για τις εξετάσεις.

1932: Καταπλέουν στον Πειραιά τα νέα αντιτορπιλικά «Ύδρα» και «Κουντουριώτης». Την ίδια μέρα, η Σοβιετική Ένωση υπογράφει σύμφωνο μη επίθεσης με τη Γαλλία.

1934: Ο βασιλιάς της Αγγλίας Γεώργιος Ε’ παντρεύεται την πριγκίπισσα της Ελλάδας Μαρίνα.

1944: Η Αλβανία απελευθερώνεται από τις δυνάμεις του Άξονα.

1963: Οι Beatles κυκλοφορούν την επιτυχία τους «I Want to Hold Your Hand». Οι προπωλήσεις φθάνουν το 1.000.000.

1964: Πνίγεται στο αίμα ο επίσημος εορτασμός στο Γοργοπόταμο για την ανατίναξη της ομώνυμης γέφυρας από αντιστασιακούς το 1942. Έκρηξη στο χώρο της εκδήλωσης προκαλεί τον θάνατο 13 ανθρώπων και τον τραυματισμό 45.

1967: Συμφωνία Πιπινέλη – Τσαγλαγιαγκίλ για την απόσυρση της Ελληνικής Μεραρχίας από την Κύπρο, μετά τα γεγονότα στη Κοφίνου.

1975: Οι Queen ανεβαίνουν στο Νο1 του αγγλικού πίνακα επιτυχιών με το τραγούδι Bohemian Rhapsody.

1975: Ο Μπιλ Γκέιτς και ο Πολ Άλεν ονομάζουν τη νέα εταιρία που ίδρυσαν Microsoft (Microcomputer Software).

2009: Ο Αντώνης Σαμαράς εκλέγεται από τον πρώτο γύρο των εσωκομματικών εκλογών νέος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, με ποσοστό 50,6% επικρατώντας της Ντόρας Μπακογιάννη που έλαβε 39,72% και του Παναγιώτη Ψωμιάδη που έλαβε 10,22%. Στις κάλπες προσήλθαν 782.136 ψηφοφόροι.

Γεννήσεις σαν σήμερα

1338 – Λάιονελ της Αμβέρσας, δούκας του Κλάρενς

1797 – Γκαετάνο Ντονιτσέτι, Ιταλός συνθέτης

1803 – Κρίστιαν Ντόπλερ, Αυστριακός φυσικός και μαθηματικός

1832 – Λουίζα Μέι Άλκοτ, Αμερικανίδα συγγραφέας

1882 – Ανρί Φαμπρ, γάλλος αεροπόρος, εφευρέτης του υδροπλάνου. (Θαν. 30/6/1984)

1898 – Κλάιβ Στέιπλς Λιούις, Βρετανός συγγραφέας

1915 – Γιουτζίν Πόλεϊ, αμερικανός μηχανικός, εφευρέτης του ασύρματου τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης. (Θαν. 20/5/2012)

1925 – Ερνστ Χάπελ, αυστριακός ποδοσφαιριστής και προπονητής ποδοσφαίρου. (Θαν. 14/11/1992)

1976 – Μιχάλης Κακιούζης, διεθνής μπασκετμπολίστας, αρχηγός της εθνικής Ελλάδος

1978 – Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, Έλληνας τερματοφύλακας

Θάνατοι σαν σήμερα

1643 – Κλαούντιο Μοντεβέρντι, Ιταλός μουσικοσυνθέτης

1694 – Μαρτσέλο Μαλπίγκι, Ιταλός ιατρός

1924 – Τζιάκομο Πουτσίνι, ιταλός συνθέτης. («Τόσκα») (Γεν. 22/12/1858)

1939 – Φίλιπ Σάιντεμαν, Γερμανός πολιτικός, που διετέλεσε και καγκελάριος

1981 – Νάταλι Γουντ, Αμερικανίδα ηθοποιός

1986 – Κάρι Γκραντ, Βρετανός ηθοποιός. (Γεν. 18/1/1904)

2001 – Τζορτζ Χάρρισον, Βρετανός τραγουδιστής, μέλος του συγκροτήματος Beatles. (Γεν. 25/2/1943)

πηγή :https://www.cretanmagazine.gr/san-simera-29-noemvriou-sto-cretanmagazine-gr/