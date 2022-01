Τα πιο σημαντικά γεγονότα, γεννήσεις και θάνατοι που έγιναν σαν σήμερα 21 Ιανουαρίου

Γεγονότα σαν σήμερα

1189: Ο Φίλιππος Αύγουστος Β’ της Γαλλίας και ο Ερρίκος Β’ της Αγγλίας ξεκινούν τη συγκέντρωση των στρατευμάτων τους για την Γ’ Σταυροφορία.

1525: Ιδρύεται στη Ζυρίχη το κίνημα των Ελβετών Αναβαπτιστών, όταν μία ομάδα πιστών βαπτίζει ο ένας τον άλλο σπάζοντας μία παράδοση χιλίων ετών ένωσης Κράτους-Εκκλησίας.

1789: Τυπώνεται στη Βοστώνη η πρώτη αμερικανική νουβέλα, με τίτλο “The Power of Sympathy: or the Triumph of Nature Founded in Truth”.

1790: Ο δρ Ζοζέφ Ινιάς Γκιγιοτέν προτείνει στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση τη χρήση της λαιμητόμου ως ανώδυνου μέσου και μέτρου ισότητας για την εκτέλεση της θανατικής ποινής.

1830: Υπογράφεται στο Λονδίνο μεταξύ Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας πρωτόκολλο με το οποίο η Ελλάδα ανακηρύσσεται ανεξάρτητο κράτος.

1878: Ο ελληνικός στρατός εισβάλλει στη τουρκοκρατούμενη Θεσσαλία υπό τις διαταγές του Αντιστράτηγου Σκαρλάτου Σούτσου.

1898: Η Ελλάδα τίθεται υπό διεθνή οικονομικό έλεγχο.



1911: Διεξάγεται για πρώτη φορά στο Μόντε Κάρλο το ράλι αυτοκινήτων της ομώνυμης πόλης.

1924: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος προαναγγέλλει δημοψήφισμα για το πολιτειακό.

1925: Το κοινοβούλιο της Αλβανίας ανακηρύσσει τη χώρα σε Δημοκρατία. Πρώτος πρόεδρος της είναι ο Αχμέτ Ζόγου.

1942: Ο αμερικανός ζωγράφος Έντουαρντ Χόπερ ολοκληρώνει τον περίφημο πίνακά του «Nighthawks».

1946: Το ΚΚΕ ζητά την αποχώρηση των Άγγλων από την Ελλάδα. Την ίδια μέρα, οι Σοβιετικοί καταγγέλλουν στον ΟΗΕ την παρατεταμένη παραμονή των αγγλικών στρατευμάτων στην Ελλάδα.

1975: Οι πρωτεργάτες του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου, μετά την ολοκλήρωση της ανάκρισης, οδηγούνται στις φυλακές Κορυδαλλού.

1976: Πραγματοποιείται η πρώτη εμπορική πτήση με επιβάτες του υπερηχητικού αεροπλάνου Concorde.

1996: Στην Ελλάδα σχηματίζεται κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Σημίτη.



Γεννήσεις σαν σήμερα

1815 – Χόρας Γουέλς, αμερικανός οδοντίατρος, πρωτοπόρος στην εφαρμογή της αναισθησίας στην Οδοντιατρική. (Θαν. 24/1/1848)

1867 – Λούντβιχ Τόμα, Γερμανός δραματουργός

1889 – Πιτιρίμ Σορόκιν, ρωσοαμερικανός κοινωνιολόγος. (Θαν. 11/2/1968)

1895 – Κριστόμπαλ Μπαλενσιάγκα, Ισπανός σχεδιαστής μόδας

1905 – Κριστιάν Ντιόρ, Γάλλος σχεδιαστής μόδας

1922 – Αριστοτέλης Σαβάλας (Telly Savalas) – Ελληνοαμερικανός ηθοποιός

1939 – Φαίδων Γεωργίτσης – Έλληνας ηθοποιός

1956 – Τζίνα Ντέιβις – Αμερικανίδα ηθοποιός

Θάνατοι σαν σήμερα

1924 – Βλαντιμίρ Λένιν, Ρώσος πολιτικός, ηγέτης της Ρωσικής Επανάστασης. (Γεν. 10/4/1870)

1943 – Κωνσταντίνος Δαβάκης, έλληνας στρατιωτικός, ήρωας της Πίνδου. (Γεν. 1897)

1950 – Τζορτζ Όργουελ, Βρετανός συγγραφέας και δημοσιογράφος

1984 – Γιάννης Σκαρίμπας, Έλληνας λογοτέχνης. (Γεν. 28/9/1893)

2006 – Ιμπραήμ Ρουγκόβα, Αλβανός πολιτικός από το Κοσσυφοπέδιο

πηγή :https://www.cretanmagazine.gr/san-simera-21-ianouariou-sto-cretanmagazine-gr/