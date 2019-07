Σαν σήμερα 13 Ιουλίου

Γεγονότα σαν σήμερα

1261: Ο Αυτοκράτορας Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος ανακτά την Κωνσταντινούπολη από τους Ενετούς τους οποίους και εκδιώκει από τα παράλια του Βοσπόρου.

1814: Ιδρύεται το Σώμα των Καραμπινιέρων στο Βασίλειο της Σαβοίας. Από το 1861 θα αποτελέσει το βασικό αστυνομικό σώμα της Ιταλίας.

1863: Υπογράφεται η συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία επιλέγεται ως βασιλιάς της Ελλάδας ο Γεώργιος Α’ και ορίζεται ότι οι διάδοχοι του θα πρεσβεύουν το ορθόδοξο δόγμα, ενώ η ενηλικίωσή του, για να μην επαναληφθεί ο θεσμός της Αντιβασιλείας, ορίζεται αμέσως. Με την ίδια συνθήκη ορίζεται ότι τα γεωγραφικά σύνορα του Ελληνικού Βασιλείου θα εκτείνονται με την παραχώρηση – προσάρτηση της Επτανήσου, εφόσον θα συμφωνήσουν γι’ αυτό οι Μεγάλες Δυνάμεις και θα εκφραστεί σχετική ευχή από την Ιόνιο Βουλή.

1878: Υπογράφεται η Συνθήκη του Βερολίνου: η Σερβία, το Μαυροβούνιο και η Ρουμανία ανεξαρτητοποιούνται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία.

1908: Γυναίκες αθλήτριες αγωνίζονται για πρώτη φορά στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο Λονδίνο. Σ’ αυτούς τους Ολυμπιακούς αγώνες συμμετείχαν 23 χώρες, 1.999 αθλητές και 36 αθλήτριες.

1930: Ξεκινά το 1ο Μουντιάλ στην Ουρουγουάη.

1939: Ο Φρανκ Σινάτρα κάνει το ντεμπούτο του στη δισκογραφία. Ο δημοφιλής Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός υπήρξε ένας από τους πιο αγαπητούς εκτελεστές στους κύκλους της βιομηχανίας διασκέδασης. Συχνά χαρακτηρίζεται ως ο σπουδαιότερος αμερικανός τραγουδιστής του 20ου αιώνα, αλλά και συμβολική μορφή της αμερικανικής κουλτούρας. Στο ενεργητικό του έχει περισσότερες από 1400 ηχογραφήσεις. Τιμήθηκε με το Προεδρικό Μετάλιο της Ελευθερίας από τον Ρόναλντ Ρίγκαν το 1985 και με το Χρυσό Μετάλλιο του Κογκρέσου το 1997, ενώ του απονεμήθηκαν συνολικά έντεκα βραβεία Γκράμι, μεταξύ αυτών και το βραβείο για τη συνολική προσφορά του. Ως ηθοποιός απέσπασε τοβραβείο Όσκαρ β’ ανδρικού ρόλου για την ταινία «Όσο υπάρχουν άνθρωποι», ενώ ήταν υποψήφιος για το βραβείο καλύτερου α’ ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στο δραματικό έργο «Ο άνθρωπος με το χρυσό χέρι».

1943: Το Σύνταγμα Βάλτου των ΕΟΕΑ-ΕΔΕΣ αρχίζει 8ήμερο αγώνα κατά της ιταλικής Μεραρχίας Μπρενερού στο Μακρυνόρος και της προκαλεί σοβαρές απώλειες. Η Μεραρχία αυτή κατευθυνόταν διά της Ηπείρου και Αλβανίας προς τη Σικελία, για να ενισχύσει τις εκεί δυνάμεις του άξονα.

1964: Οι Animals ανεβαίνουν στο Νο1 του αγγλικού πίνακα επιτυχιών με το τραγούδι The House Of The Rising Sun.

1972: Ο καλαθοσφαιριστής του Ηρακλή Αριστείδης Μούμογλου επιτυγχάνει 145 πόντους κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας του με τον ΒΑΟ και δημιουργεί ρεκόρ όλων των εποχών στην πρώτη κατηγορία του μπάσκετ. Ο αγώνας λήγει με σκορ 170-94.

1985: Διεξάγεται ταυτόχρονα στη Φιλαδέλφεια και το Λονδίνο το κοντσέρτο με την επωνυμία «Live Aid», που ως σκοπό έχει να συγκεντρώσει την προσοχή του παγκόσμιου πληθυσμού, αλλά και χρήματα, για τους λιμοκτονούντες κατοίκους της Αφρικής. Εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, ο Μικ Τζάγκερ, η Τίνα Τάρνερ, η Μαντόνα, ο Μπομπ Nτίλαν και ο Πολ Μακάρτεϊ. Ψυχής της εκδήλωσης είναι ο τραγουδιστής των «Boomtown Rats» Μπομπ Γκέλντοφ.

1988: Ο Ολυμπιακός αποκτά τον διάσημο ούγγρο ποδοσφαιριστή Λάγιος Ντέταρι. Ο δήμαρχος Πειραιά Ανδρέας Ανδριανόπουλος διοργανώνει φιέστα στην πλατεία Κοραή για την υποδοχή του.

1996: Επισημοποιήθηκε το διαζύγιο του πριγκιπικού βασιλικού ζεύγους του Ηνωμένου Βασιλείου Κάρολου και Νταϊάνα.

2010: Σταματά η υποστήριξη του Windows XP Service Pack 2.

2011: Τρεις βομβιστικές επιθέσεις στη Βομβάη αφήνουν 26 νεκρούς και 130 τραυματίες.

Γεννήσεις σαν σήμερα

1527 – Τζων Ντη, Άγγλος μαθηματικός και επιστήμονας

1841 – Ότο Βάγκνερ, Αυστριακός αρχιτέκτονας

1889 – Λουίζα Μαουντμπάττεν, βασίλισσα της Σουηδίας

1894 – Γκαβρίλο Πρίντσιπ, βοσνιοσέρβος φοιτητής, που άναψε τη θρυαλλίδα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, με τη δολοφονία του αυστριακού αρχιδούκα Φραγκίσκου Φερδινάνδου στο Σαράγεβο. (Θαν. 28/4/1918)

1916 – Δέσπω Διαμαντίδου, Ελληνίδα ηθοποιός. (Θαν. 18/2/2004)

1918 – Αλμπέρτο Ασκάρι, Ιταλός οδηγός αγώνων

1927 – Σιμόν Βέιλ, Γαλλίδα πολιτικός

1934 – Ουόλε Σογίνκα, Νιγηριανός συγγραφέας

1940 – Πάτρικ Στιούαρτ, Άγγλος ηθοποιός

1942 – Χάρισον Φορντ, Αμερικανός ηθοποιός

1944 – Έρνο Ρούμπικ, Ούγγρος αρχιτέκτονας και εφευρέτης του Κύβου του Ρούμπικ

1950 – Μα Γινγκ-Τζέου, Ταϊβανέζος πολιτικός

1961 – Στέλιος Μανωλάς, Έλληνας ποδοσφαιριστής και προπονητής

1972 – Σιν Γουάλτμαν, Αμερικανός παλαιστής

1973 – Μαριάντα Πιερίδη, Κύπρια τραγουδίστρια

1978 – Πρόδρομος Νικολαΐδης, Έλληνας καλαθοσφαιριστής

1989 – Χαράλαμπος Γιαννόπουλος, Έλληνας καλαθοσφαιριστής

Θάνατοι σαν σήμερα

574 – Πάπας Ιωάννης Γ΄

939 – Πάπας Λέων Ζ΄

1705 – Τίτος Όουτς, Άγγλος προτεστάντης συνωμότης

1793 – Ζαν Πολ Μαρά, Γάλλος ιατρός και πολιτικός

1921 – Γκάμπριελ Λίπμαν, Γάλλος φυσικός και εφευρέτης

1951 – Άρνολντ Σένμπεργκ, αυστριακός συνθέτης, «πατέρας» του Δωδεκαφθογγισμού. (Γεν. 13/9/1874)

1954 – Φρίντα Κάλο, μεξικανή ζωγράφος, σύζυγος του επίσης ζωγράφου Ντιέγκο Ριβέρα. (Γεν. 6/7/1907)

1965 – Φώτης Κόντογλου, αγιογράφος και λογοτέχνης από τις Κυδωνιές (Αϊβαλί) της Μικράς Ασίας. (Γεν. 8/11/1895)

1968 – Ηλίας Τσιριμώκος, Έλληνας πολιτικός

1968 – Αθανασία Μουστάκα, Ελληνίδα ηθοποιός

1974 – Πάτρικ Μπλάκετ, Άγγλος φυσικός

1980 – Σερέτσε Χάμα, πρόεδρος της Μποτσουάνας

1983 – Γκαμπριέλ Ρουά, Καναδός συγγραφέας

1998 – Κωνσταντίνος Κόλλιας, Έλληνας δικαστικός και πολιτικός

2002 – Γιουσούφ Καρς, Αρμένιος φωτογράφος

2006 – Ρεντ Μπάτονς, Αμερικανός ηθοποιός

2007 – Μάικλ Ρέαρντον, Αμερικανός αναρριχητής

