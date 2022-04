Τα πιο σημαντικά γεγονότα, γεννήσεις και θάνατοι που έγιναν σαν σήμερα 13 Απριλίου

Γεγονότα σαν σήμερα

1314: Ο βασιλιάς Εδουάρδος Β’ απαγορεύει τα παιχνίδια στους δρόμους του Λονδίνου, τα οποία εκείνη την εποχή ήταν τόσο δημοφιλή ώστε να δημιουργούνται προβλήματα. Το κυρίαρχο παιχνίδι ήταν ένα είδος ποδοσφαίρου με μπάλα από κύστη γουρουνιού. Στην ουσία πρόκειται για την πρώτη απαγόρευση διεξαγωγής αγώνων ποδοσφαίρου.

1822: Οι πολιορκημένοι από τους Τούρκους στον πύργο του Ζαφειράκη στη Νάουσα πραγματοποιούν ηρωική έξοδο. 13 κορίτσια της Νάουσας, μανάδες και παιδιά, συγκεντρώνονται στη γέφυρα της Αραπίτσας και ρίχνονται στον καταρράκτη, επαναλαμβάνοντας το χορό του Ζαλόγγου.

1897: Η Λάρισα καταλαμβάνεται από τα τουρκικά στρατεύματα, κατά τη διάρκεια του σύντομου Ελληνοτουρκικού Πολέμου.

1922: Ο Δήμος Αθηναίων, με την απόφαση 3294, νοικιάζει στον Παναθηναϊκό το γήπεδο της Λ. Αλεξάνδρας «επί μίαν διετίαν και επί μηνιαίω ενοικίω δραχμών πέντε». Η μίσθωση θα λήξει το 1924 και το γήπεδο θα παραχωρηθεί στον Παναθηναϊκό με Συνταγματική Πράξη στις 21 Ιουλίου του ιδίου έτους.

1924: Σε ποσοστό 69,95% οι Έλληνες τάσσονται με δημοψήφισμα υπέρ της αβασίλευτης Δημοκρατίας.

1924: Ιδρύεται στην Αθήνα από πρόσφυγες της Κωνσταντινούπολης η Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολης (ΑΕΚ).

1936: Ο βασιλιάς Γεώργιος Β’ διορίζει πρωθυπουργό τον Ιωάννη Μεταξά, αρχηγό του Κόμματος των Ελευθεροφρόνων, ο οποίος διαθέτει στη Βουλή μόνο έξι βουλευτές.

1943: Ομαδικοί τάφοι 4.000 πολωνών πολιτών και αξιωματικών ανακαλύπτονται από τους Ναζί στο δάσος Κατίν της Ρωσίας. Οι Σοβιετικοί αρνούνται ότι ευθύνονται για τις εκτελέσεις και κατηγορούν του Γερμανούς. Τελικά, ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ θα παραδεχθεί το 1990 την ευθύνη των σοβιετικών μυστικών υπηρεσιών (NKVD) για τη σφαγή, που έγινε με διαταγή του Στάλιν το 1940.

1945: Η Βιέννη, η πρώτη ξένη πρωτεύουσα, που κατελήφθη από τον Χίτλερ, ελευθερώνεται από τον Κόκκινο Στρατό.

1964: Ο Σίντνεϊ Πουατιέ γίνεται ο πρώτος Αφροαμερικανός ηθοποιός, που βραβεύεται με Όσκαρ.

1970: Ολοκληρώνεται η δίκη της αντιστασιακής οργάνωσης «Δημοκρατική Άμυνα», η οποία εξελίχθηκε σε δριμύ «κατηγορώ» κατά της Χούντας, τόσο από τους κατηγορούμενους, όσο κι από τους μάρτυρες υπεράσπισης. Μεταξύ των καταδικασθέντων: Σάκης Καράγιωργας (ισόβια), Γ. Α. Μαγκάκης (18 χρόνια), Νίκος Κωσταντόπουλος (8 χρόνια) και Χρήστος Πρωτόπαππας (8 χρόνια).

1970: Κάτω από διεθνείς πιέσεις, η Χούντα απελευθερώνει το Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος φεύγει για το Παρίσι, όπου τον περιμένουν η Μελίνα Μερκούρη και ο Κώστας Γαβράς.

1990: Η ΕΣΣΔ παραδέχεται για πρώτη φορά ότι, ήταν υπεύθυνη για τη μαζική δολοφονία 4.000 Πολωνών αξιωματικών το 1940, στο Κατίν.

1992: Συγκαλείται για δεύτερη φορά το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Καραμανλή, για το θέμα της ΠΓΔΜ. Ο πρωθυπουργός, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ανακοινώνει ότι αναλαμβάνει ο ίδιος το ΥΠΕΞ, απομακρύνοντας από το Υπουργείο Εξωτερικών τον Αντώνη Σαμαρά.

1995: Στην Ουκρανία, ο Πρόεδρος, Φράνιο Κούτσμαν, δεσμεύεται στην αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι μέχρι το 2000 θα κλείσει ο πυρηνικός αντιδραστήρας του Τσερνόμπιλ.

2003: Τραγωδία στα Τέμπη. Το τραγικό δυστύχημα με απολογισμό είκοσι ένα μαθητές νεκρούς και τριάντα δύο τραυματίες σημειώνεται στην εθνική οδό Αθήνας- Θεσσαλονίκης, κοντά στο εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής, στα Τέμπη. Οι 21 μαθητές από το Λύκειο Μακροχωρίου Ημαθίας χάνουν τη ζωή τους, όταν νταλίκα διεμβολίζει το τουριστικό λεωφορείο στο οποίο επιβαίνουν.

Γεννήσεις σαν σήμερα

1519 – Αικατερίνη των Μεδίκων, βασίλισσα της Γαλλίας

1570 – Γκάι Φωκς, Άγγλος συνωμότης

1743 – Τόμας Τζέφερσον, 3ος πρόεδρος των Η.Π.Α.

1747 – Λουδοβίκος Φίλιππος Β’, δούκας της Ορλεάνης

1747 – Αρμάν-Λουί ντε Γκοντώ-Μπιρόν, Γάλλος στρατιωτικός

1769 – Τόμας Λόρενς, Άγγλος ζωγράφος

1808 – Αντόνιο Μέουτσι, ιταλός εφευρέτης. Από πολλούς θεωρείται αυτός που ανακάλυψε το τηλέφωνο. (Θαν. 18/10/1889)

1897 – Βέρνερ Φος, Γερμανός πιλότος

1899 – Άλφρεντ Μόσερ Μπατς, Αμερικανός αρχιτέκτονας και εφευρέτης του Σκραμπλ

1906 – Σάμιουελ Μπέκετ, Ιρλανδός συγγραφέας

1926 – Έλλη Λαμπέτη, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ελένης Λούκου, ηθοποιός. (Θαν. 3/9/1983)

1940 – Ζαν-Μαρί Γκυστάβ Λε Κλεζιό, Γάλλος συγγραφέας

1947 – Θάνος Μικρούτσικος, συνθέτης.

1949 – Κρίστοφερ Χίτσενς, Άγγλος δημοσιογράφος και συγγραφέας

1951 – Γιόαχιμ Στράιχ, Γερμανός ποδοσφαιριστής

1951 – Στέλιος Λογοθέτης, Έλληνας πολιτικός

1962 – Χίλελ Σλόβακ, Ισραηλινός μουσικός (Red Hot Chili Peppers και What Is This?)

1963 – Γκάρι Κίμοβιτς Κασπάροφ, Ρώσος σκακιστής

1978 – Κάρλες Πουγιόλ, Ισπανός ποδοσφαιριστής

1980 – Γιάνα Κόβα, Τσέχα πορνογραφική ηθοποιός

Θάνατοι σαν σήμερα

1695 – Ζαν ντε Λα Φονταίν, Γάλλος συγγραφέας

1936 – Κωνσταντίνος Δεμερτζής, νομομαθής, πανεπιστημιακός δάσκαλος και πολιτικός, που διατέλεσε για μικρό διάστημα και πρωθυπουργός (30 Νοεμβρίου 1935 – 13 Απριλίου 1936). (Γεν. 1876)

1966 – Κάρλο Καρά, Ιταλός ζωγράφος

1984 – Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, Έλληνας ηθοποιός

2010 – Μάνος Ξυδούς, τραγουδοποιός, μέλος των Πυξ Λαξ. (Γεν. 15/5/1953)