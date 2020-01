Τα πιο σημαντικά γεγονότα, γεννήσεις και θάνατοι που έγιναν σαν σήμερα 11 Ιανουαρίου

Γεγονότα σαν σήμερα

532: Ξεσπά στην Κωνσταντινούπολη η Στάση του Νίκα. Οι «Πράσινοι και οι Βένετοι», ωθούν το λαό σε στάση κατά του αυτοκράτορα Ιουστινιανού. Για αρκετές ημέρες η πόλη βρίσκεται στο έλεος του όχλου. O Ιουστινιανός κινητοποιεί το στρατό και η στάση τελειώνει στον Ιππόδρομο στις 18 Ιανουαρίου, όπου εγκλωβίζουν τους επαναστάτες και τους κατασφάζουν. Η καταστολή της αφήνει πίσω της 30.000 νεκρούς.

976: Ο Βασίλειος Β΄ο επονομαζόμενος και Βουλγαροκτόνος αναγορεύεται αυτοκράτορας του Βυζαντίου σε ηλικία 18 ετών, με συναυτοκράτορα τον αδερφό του Κωνσταντίνο Η’.

1055: Η Θεοδώρα αναγορεύεται αυτοκράτειρα του Βυζαντίου.

1569: Γίνεται η πρώτη κλήρωση λαχείου στην Αγγλία στον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο. Το λαχείο εξέδωσε η βασίλισσα Ελισάβετ για την ενίσχυση των δημοσίων έργων.

1693: Το ηφαίστειο της Αίτνας εκρήγνυται. Ακολουθεί ισχυρότατος σεισμός που προκαλεί το θάνατο 60.000 ανθρώπων και καταστρέφει μεγάλες περιοχές της Σικελίας και της Μάλτας.

1828: Ο Ιωάννης Καποδίστριας μεταφέρει την πρωτεύουσα της ελεύθερης Ελλάδας στην Αίγινα.

1861: Η Αλαμπάμα γίνεται η 4η πολιτεία που αποσχίζεται από τις ΗΠΑ.

1901: Οι Ρώσοι και οι Βρετανοί συμφωνούν στο θέμα της διχοτόμησης της Κίνας.

1904:Τίθενται τα θεμέλια του Μαράσλειου Εκπαιδευτήριου.

1908: Το Γκραν Κάνυον κηρύσσεται από τον πρόεδρο Θεόδωρο Ρούσβελτ Εθνικό Μνημείο.

1913: Το πρώτο σεντάν αυτοκίνητο εμφανίζεται στο 13ο ΑutoShow στη Νέα Υόρκη.

1915: Η βρετανική κυβέρνηση με επίσημη διακοίνωση προς την Ελλάδα την προσκαλεί να πολεμήσει στο πλευρό των Συμμάχων. Στη διακοίνωση αυτή γίνεται για πρώτη φορά λόγος για παραχωρήσεις εδαφών της Μικράς Ασίας στην Ελλάδα.

1916: Ο μοναδικός βουλευτής του γερμανικού Ράιχσταγκ που προσπαθεί να καταγγείλει την εξόντωση των Αρμενίων είναι ο Καρλ Λίμπκνεχτ της σοσιαλδημοκρατικής παράταξης, αργότερα ιδρυτής του γερμανικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Ζητά να ενημερωθεί το Σώμα για την εξόντωση εκατοντάδων χιλιάδων Αρμενίων από τους Τούρκους, ερώτηση που προκαλεί την άμεση διακοπή της συνεδρίασης.

1916: Γαλλικά στρατεύματα καταλαμβάνουν την Κέρκυρα. Ως δικαιολογία προβάλλεται η στρατιωτική ασφάλεια των συμμάχων από τον υποβρυχιακό πόλεμο των Γερμανών (οι οποίοι, κατά τους συμμάχους, ανεφοδιάζονταν στην Κέρκυρα) και η ανάγκη υποδοχής του σερβικού στρατού, ύστερα από την κατάρρευση του σερβικού μετώπου.

1922: Γίνεται για πρώτη φορά χρήση ινσουλίνης για τη θεραπεία του διαβήτη.

1928: Ο Ιωσήφ Στάλιν εξορίζει στην Άλμα-Άτα, μία απομακρυσμένη περιοχή της ΕΣΣΔ στη Κεντρική Ασία, τον Λέοντα Τρότσκι, έναν από τους ηγέτες της επανάστασης των Μπολσεβίκων. Ο Τρότσκι θα ζήσει εκεί για ένα χρόνο, πριν εκδιωχθεί δια παντός από τη Σοβιετική Ένωση.

1930: Ο Κωστής Παλαμάς αναλαμβάνει πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών.

1942: Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος: Η Ιαπωνία καταλαμβάνει την Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας και κηρύσσει τον πόλεμο στην Ολλανδία, εισβάλλοντας στις Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες (σημερινή Ινδονησία).

1943: Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος: Η Βρετανία και οι ΗΠΑ εγκαταλείπουν τα δικαιώματα τους στα εδάφη της Κίνας.

1944: Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος: Αγγλικά αεροσκάφη βομβαρδίζουν γερμανικούς στόχους στον Πειραιά από τις 12 το μεσημέρι και για 3 ώρες. Από το ανηλεές σφυροκόπημα η πόλη θα υποστεί τεράστιες καταστροφές και τα θύματα θα φτάσουν τις 5.500.

1946: Ο Εμβέρ Χότζα κηρύσσει τη Λαϊκή Δημοκρατία της Αλβανίας και αυτοαναγορεύεται πρόεδρος.

1962: Πάνω από 3.000 άνθρωποι σκοτώνονται από καθίζηση εδάφους, που προκαλεί χιονοστιβάδα στο βουνό Χουασκαράν στις Άνδεις του Περού.

1963: Ανοίγει η πρώτη ντισκοτέκ. Βρίσκεται στο Λος Άντζελες και ονομάζεται «Whisky A Go-Go».

1979: Ο Γιάγκος Πεσμαζόγλου αποχωρεί από την ΕΔΗΚ και ιδρύει το Κόμμα του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού (ΚΟΔΗΣΟ).

1989: Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής κάνει την ιστορική δήλωση ότι «η χώρα έχει μεταβληθεί σε απέραντο φρενοκομείο».

2007: Αρχίζει και στην Ελλάδα η διανομή του πρώτου εμβολίου κατά του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Την ίδια μέρα η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος απαγορεύει την τέλεση γάμων και βαπτίσεων σε ιδιωτικά παρεκκλήσια και υπαίθριους χώρους.

2010: Δολοφονείται ο κύπριος επιχειρηματίας Άντης (Ανδρέας) Χατζηκωστής, διευθυντής του εκδοτικού συγκροτήματος ΔΙΑΣ, στον οποίο ανήκει το κυπριακό τηλεοπτικό κανάλι ΣΙΓΜΑ και η εφημερίδα Σημερινή.

Γεννήσεις σαν σήμερα

347 – Θεοδόσιος ο Μέγας, ο τελευταίος αυτοκράτορας της ενιαίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. (Θαν. 17/1/395)

1803 – Εκτόρ Μπερλιόζ, Γάλλος συνθέτης.

1815 – Τζον ΜακΝτόναλντ, πρώτος πρωθυπουργός του Καναδά.

1853 – Γεώργιος Ιακωβίδης, έλληνας ζωγράφος, από τους πιο χαρακτηριστικούς εκπροσώπους της «Σχολής του Μονάχου». (Θαν. 13/12/1932)

1885 – Άλις Πολ, Αμερικανίδα φεμινίστρια, υπέρμαχος των δικαιωμάτων της γυναίκας.

1906 – Άλμπερτ Χόφμαν, Ελβετός χημικός που ανακάλυψε το LSD και την παραισθησιογόνο δράση του.

1910 – Νίκος Καββαδίας, Έλληνας ποιητής. (Θαν. 10/2/1975)

1918 – Αλεξάντερ Σολζενίτσιν (Alexander Solzhenitsyn), Ρώσος συγγραφέας που το 1970 τιμήθηκε με το Νομπέλ Λογοτεχνίας.

1923 – Ο Γρηγόρης Φαράκος γεννιέται στο Ναύπλιο

1930 – Ροντ Τέιλορ, Αυστραλός ηθοποιός και σταρ του Χόλιγουντ.

1934 – Ζαν Κρετιέν, πρωθυπουργός του Καναδά.

1946 – Τζον Πάιπερ, Αμερικανός ιεροκληρυκας, συγγραφέας και εκκλησιαστικός ηγέτης.

1953 – Κώστας Σκανδαλίδης, πολιτικός του ΠΑΣΟΚ

Θάνατοι σαν σήμερα

314 – Πάπας Μιλτιάδης

705 – Πάπας Ιωάννης ΣΤ΄

1055 – Κωνσταντίνος Θ’, αυτοκράτορας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

1494 – Ντομένικο Γκιρλαντάιο, Ιταλός ζωγράφος της πρώιμης αναγέννησης

1801 – Ντομένικο Τσιμαρόζα, Ιταλός συνθέτης

1923 – Ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος Α΄ των Ελλήνων πεθαίνει στο Παλέρμο της Σικελίας.

1928 – Τόμας Χάρντι, συγγραφέας.

1951 – Γρηγόριος Ξενόπουλος, Έλληνας συγγραφέας και δημιουργός της «Διάπλασης των Παίδων».

1952 – Μπεν Κρίνσοου, παίκτης του γκολφ.

1958 – Έτνα Πέρβιανς, σταρ του βωβού κινηματογράφου και συχνά συμπρωταγωνίστρια του Τσάρλι Τσάπλιν

1966 – Αλμπέρτο Τζιακομέτι, Ιταλός γλύπτης

1968 – «Πάντι» Ντρίσκολ, Αμερικανός παίκτης του ράγκμπι

1992 – Χουάν Ζιλμπέρτο Φούνες, ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, στην Αργεντινή στα 28 του χρόνια από καρδιακή προσβολή

2006 – Μάρκους Λέφελ, Γερμανός μουσικός, γνωστός από το γερμανικό trance συγκρότημα «Jam and Spoon» τραγούδι «Right in the night» (1994), από καρδιακή προσβολή.

2008 – Έντμουντ Χίλαρι, νεοζηλανδός εξερευνητής και ορειβάτης, ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε την ψηλότερη κορυφή του κόσμου στα Ιμαλάια, στις 29 Μαΐου 1953. (Γεν. 20/7/1919)

2015 – Ανίτα Έκμπεργκ, σουηδή ηθοποιός. (Γεν. 29/9/1931)

2015 – Μπάμπης Γκολές, τραγουδιστής, από τους κυριότερους εκπροσώπους της αναβίωσης του ρεμπέτικου. (Γεν. 1947)