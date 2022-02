Ένα από τα πολλά «ατού» της Κέρκυρας, είναι και οι πανέμορφες παραλίες της. Οι περισσότερες είναι γνωστές στους ντόπιος και στους ταξιδιώτες, υπάρχει όμως και η Ροβινιά! Μια κρυφή παραλία, την οποία όσοι επισκέπτονται αυτόματα χαρακτηρίζουν ως την ωραιότερη του νησιού!

Η Ροβινιά βρίσκεται στην περιοχή της Παλαιοκαστρίτσας και είναι προσβάσιμη κυρίως από τη θάλασσα αλλά και από την ξηρά μέσω ενός μικρού μονοπατιού με σκαλιά. Ο άγνωστος αυτός παράδεισος δεν έχει ακόμα ανακαλυφθεί από πολλούς, για αυτό και συχνά η παραλία δεν είναι πολύσχναστη.