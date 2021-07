Επίθεση στην θηριοδαμαστή της πραγματοποίησε μια αρκούδα κατά τη διάρκεια παράστασης τσίρκου στη Ρωσία.

Τη στιγμή της επίθεσης, αυτόπτες μάρτυρες της οποίας ήταν και δεκάδες παιδιά, κατέγραψε σε βίντεο ένας από τους θεατές.

Στο βίντεο φαίνεται η αρκούδα την οποία είχαν ντύσει με ένα καπέλο και ένα ροζ φουλάρι, να επιτίθεται στην θηριοδαμαστή και αρχικά να την αρπάζει από το πόδι.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε παράσταση του Harlequin Travelling Circus το περασμένο Σάββατο στην πόλη Μπερεζόφσκι.

Όπως φαίνεται, μάλιστα, δεν υπήρχε κανένα προστατευτικό μέτρο ανάμεσα στην αρκούδα και τους θεατές.

Οι θηριοδαμαστές του ζώου, δε, έκριναν ότι παρά την επίθεση η παράσταση μπορούσε να συνεχιστεί με αποτέλεσμα να υπάρξει και δεύτερη επίθεση της αρκούδας.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν, μάλιστα, ότι υπήρξε και τρίτο περιστατικό κατά τη διάρκεια της ίδιας παράστασης.

Όσο για την θηριοδαμαστή φέρεται να τραυματίστηκε, ευτυχώς, ελαφρά.

Εκπρόσωπος του τσίρκου υποστήριξε, πάντως, ότι δεν επρόκειτο για επίθεση αποδίδοντας την αντίδραση του ζώου στο γεγονός ότι αυτή είναι η περίοδος κατά την οποία οι αρκούδες ζευγαρώνουν.

Οι ρωσικές αρχές από την πλευρά τους ερευνούν το περιστατικό κυρίως για να διαπιστώσουν αν παραβιάστηκαν τα μέτρα ασφαλείας.