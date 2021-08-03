Το πρόγραμμα δράσεων των ΚΟΜΥ για δωρεάν μαζικό δειγματοληπτικό έλεγχο στον γενικό πληθυσμό της Θεσσαλίας, για την Τετάρτη 4 Αυγούστου 2021:
Στην Π.Ε. Τρικάλων:
07:00-11:00 MΑΖΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΥ
07:00-10:00 ΜΑΖΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΟΥΡΣΟΥΜ ΤΖΑΜΙ
09:00-10:00 ΜΑΖΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΝΘΟΥΣΑ
10:30-11:30 ΜΑΖΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΧΑΛΙΚΙ
12:30-13:30 ΜΑΖΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΡΑΝΙΑ
-Στην Π.Ε. Λάρισας:
07:00-12:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑ
07:00-12:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑ
07:00-12:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
07:00-12:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ
07:00-12:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΣΕ
09:00-12:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑ
09:00-12:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΥΡΓΕΤΟΣ
-Στην Π.Ε. Μαγνησίας:
07:00-12:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΝΩ ΒΟΛΟΣ – ΤΟΜΥ ΙΩΛΚΟΥ
07:00-12:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΠΗ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΑΣΥΛΟ
07:00-12:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ DRIVE THROUGH ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
07:00-12:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
-Στη Σκιάθο:
09:00-16:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΛΙΜΑΝΙ ΣΚΙΑΘΟΥ
Στην Π.Ε. Τρικάλων:
07:00-11:00 MΑΖΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΥ
07:00-10:00 ΜΑΖΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΟΥΡΣΟΥΜ ΤΖΑΜΙ
09:00-10:00 ΜΑΖΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΝΘΟΥΣΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
10:30-11:30 ΜΑΖΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΧΑΛΙΚΙ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
12:30-13:30 ΜΑΖΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΡΑΝΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
-Στην Π.Ε. Καρδίτσας:
08:00-12:00 MΑΖΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
07:00-12:00 MΑΖΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΠΑΥΣΙΛΥΠΟ) ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
08:00-12:00 DRIVE THROUGH ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ
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