Ο λόγος που οι ειδικοί συνιστούν να αποφεύγετε τον καφέ κατά τη διάρκεια του καύσωνα.

Πριν από λίγες ημέρες, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ προειδοποίησε τους κατοίκους σε Νεβάδα και Λας Βέγκας για επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες στις περιοχές τους, σύμφωνα με το αμερικανικό Newsweek. Η εν λόγω υπηρεσία, μάλιστα, κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν, μεταξύ άλλων, να αποφεύγουν την κατανάλωση καφέ και αλκοόλ, κατά τη διάρκεια του καύσωνα.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τόσο το αλκοόλ όσο και η καφεΐνη ενδέχεται να επιταχύνουν την αφυδάτωση, που παρατηρείται σε περιόδους καύσωνα.

«Οι υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας, σε συνδυασμό με την περιορισμένη ανακούφιση τη νύχτα, μπορεί να προκαλέσουν ασθένειες που σχετίζονται με τη ζέστη, ιδιαίτερα για όσους δεν διαθέτουν κλιματιστικά, παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα που εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους. […] Αποφύγετε το αλκοόλ και την καφεΐνη, καθώς ενισχύουν την αφυδάτωση, καθώς και τα γεύματα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, επειδή ανεβάζουν τη θερμοκρασία του σώματος», αναφέρει Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ.

Πώς η καφεΐνη προκαλεί προβλήματα μέσω καύσωνα

Όπως εξήγησε στο Yahoo News ο Δρ. Ντόναλντ Γκραντ, γενικός γιατρός και ανώτερος κλινικός σύμβουλος στην The Independent Pharmacy, ο καφές μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες κατά τη διάρκεια του καύσωνα, ακόμα και αν είναι παγωμένος. Ο λόγος είναι απλός:

«Η καφεΐνη μπορεί να προκαλέσει διουρητικό αποτέλεσμα, αυξάνοντας την ούρηση και μειώνοντας τα υγρά του σώματος. Αν αυτά δεν αντικατασταθούν με επαρκή ποσότητα υγρών, οι άνθρωποι κινδυνεύουν να αρρωστήσουν ή να είναι πιο ευάλωτοι σε ασθένειες που προκαλούνται από τη ζέστη. Κατά τη διάρκεια του καύσωνα πρέπει να πίνετε άφθονα υγρά, μείνετε σε δροσερούς χώρους με κλιματιστικά, αποφύγετε τον ήλιο και ελέγξτε τα αγαπημένα σας πρόσωπα και γείτονες. Μην αφήνετε μικρά παιδιά και ζώα σε αμάξια χωρίς επίβλεψη. Οι εσωτερικοί χώροι των αυτοκινήτων μπορούν να φτάσουν σε επικίνδυνες θερμοκρασίες μέσα σε λίγα λεπτά», τόνισε ο ίδιος.

Άλλα τρόφιμα που πρέπει να αποφεύγετε

Ο Δρ. Γκραντ συνιστά να αποφεύγετε το κόκκινο κρέας και τα πικάντικα φαγητά.

«Το κόκκινο κρέας είναι δύσκολο για τον οργανισμό να το χωνέψει, πράγμα που μειώνει την ενέργεια και αυξάνει τη θερμοκρασία του σώματος, κάνοντάς το πιο δύσκολο να αντέξουμε τη ζέστη. Η διαδικασία αυτή, γνωστή ως θερμογένεση, συμβαίνει όταν το σώμα παράγει θερμότητα για να βοηθήσει την πέψη», είπε ο ίδιος.

Όσο για τα πικάντικα φαγητά, ο γιατρός επισημαίνει ότι αντιτίθενται στους μηχανισμούς ψύξης του σώματος, προκαλώντας εφίδρωση και αυξάνοντας τη θερμοκρασία του σώματος.

«Η αυξημένη εφίδρωση μπορεί να οδηγήσει γρήγορα σε αφυδάτωση, επηρεάζοντας την ευεξία και αυξάνοντας τον κίνδυνο θερμοπληξίας. Αν και κάποιοι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερη αντοχή σε αυτά τα πικάντικα φαγητά, πρέπει και πάλι να αποφεύγονται, δίνοντας προτεραιότητα σε τροφές που ενυδατώνουν», προσθέτει.

Εναλλακτικές για να δροσιστείτε και να ενυδατωθείτε

Εκτός από την κατανάλωση τροφών που ενυδατώνουν, μπορείτε να αντικαταστήσετε τον παγωμένο καφέ με τα εξής ροφήματα:

Νερό : Η καλύτερη επιλογή για να παραμείνετε ενυδατωμένοι είναι το νερό. Ενώ η συνιστώμενη ποσότητα είναι από έξι έως οκτώ ποτήρια την ημέρα, ο Δρ. Γκραντ προτείνει να πίνετε 2,5-3 λίτρα υγρών την ημέρα κατά τη διάρκεια του καύσωνα, ή περίπου 10 ποτήρια.

: Η καλύτερη επιλογή για να παραμείνετε ενυδατωμένοι είναι το νερό. Ενώ η συνιστώμενη ποσότητα είναι από έξι έως οκτώ ποτήρια την ημέρα, ο Δρ. Γκραντ προτείνει να πίνετε 2,5-3 λίτρα υγρών την ημέρα κατά τη διάρκεια του καύσωνα, ή περίπου 10 ποτήρια. Γάλα : Όταν ιδρώνουμε, χάνουμε τόσο νερό όσο και αλάτι, οπότε πρέπει να τα αντικαταστήσουμε και τα δύο για να διατηρηθεί η ισορροπία. Το γάλα περιέχει μικρές ποσότητες αλατιού και λακτόζης (ένα σάκχαρο), που βοηθούν στην αντίσταση των επιπτώσεων του ιδρώτα και προάγουν την απορρόφηση του νερού στο έντερο. Επίσης, περιέχει ηλεκτρολύτες και μακροθρεπτικά συστατικά, που επιτρέπουν καλύτερη απορρόφηση και συγκράτηση του νερού.

: Όταν ιδρώνουμε, χάνουμε τόσο νερό όσο και αλάτι, οπότε πρέπει να τα αντικαταστήσουμε και τα δύο για να διατηρηθεί η ισορροπία. Το γάλα περιέχει μικρές ποσότητες αλατιού και λακτόζης (ένα σάκχαρο), που βοηθούν στην αντίσταση των επιπτώσεων του ιδρώτα και προάγουν την απορρόφηση του νερού στο έντερο. Επίσης, περιέχει ηλεκτρολύτες και μακροθρεπτικά συστατικά, που επιτρέπουν καλύτερη απορρόφηση και συγκράτηση του νερού. Νερό καρύδας: Το νερό καρύδας, το οποίο έχει αποκτήσει μεγάλη δημοτικότητα τα τελευταία 10 χρόνια, είναι εξαιρετικά ενυδατικό. Περιέχει ηλεκτρολύτες και μέταλλα, και είναι χαμηλό σε ζάχαρη και θερμίδες, βοηθώντας το σώμα να παραμείνει ενυδατωμένο.

ΠΗΓΗ: www.healthstat.gr

πηγή :https://www.giatros-in.gr/prosochi-giati-den-prepei-na-pinete-kafe-otan-echei-kafsona/