Το πρόγραμμα δράσεων των ΚΟΜΥ για δωρεάν μαζικό δειγματοληπτικό έλεγχο στον γενικό πληθυσμό της Θεσσαλίας, για αύριο Τετάρτη 26 Μαΐου 2021:
-Στην Π.Ε. Τρικάλων:
09:00-10:00 ΜΑΖΙΚΟΣ ΜΑΖΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΟ ΠΑΧΤΟΥΡΙ ΠΥΛΗΣ
09:00-10:30 ΜΑΖΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΩΗΝ ΚΛΩΤΣΟΤΗΡΑ (ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ)
09:00-12:30 ΜΑΖΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
10:00-13:30 ΜΑΖΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ΚΟΥΡΣΟΥΜ ΤΖΑΜΙ
10:00-13:30 ΜΑΖΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΥ
12:30-14:00 ΜΑΖΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ (ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ)
-Στην Π.Ε. Λάρισας:
09:00-15:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
09:00-15:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
09:00-15:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΣΕ
09:00-14:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ
09:00-14:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
09:00-15:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑ
-Στην Π.Ε. Μαγνησίας:
09.00-14.00 ΜΑΖΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΝΩ ΒΟΛΟΣ (ΤΟΜΥ ΙΩΛΚΟΥ)
09.00-13.00 ΜΑΖΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
09.00-11.30 DRIVE THROUGH ΖΑΓΟΡΑ ΠΗΛΙΟΥ
12.30-14.00 DRIVE THROUGH ΜΟΥΡΕΣΙ ΠΗΛΙΟΥ
09.00-14.00 ΜΑΖΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
-Στην Π.Ε. Καρδίτσας:
11:00-14:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Τ.Κ ΚΑΤΑΦΥΛΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ
10:00-15:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΠΑΥΣΙΛΥΠΟ) ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
10:00-15:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕ DRIVE THROUGH ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ
Αφήστε μια απάντηση