O ΕΟΔΥ ανακοίνωσε το πρόγραμμα δράσεων των ΚΟΜΥ για δωρεάν μαζικό δειγματοληπτικό έλεγχο στον γενικό πληθυσμό της Θεσσαλίας, για την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021:
-Στην Π.Ε. Τρικάλων:
08:00-10:30 ΜΑΖΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΩΗΝ ΚΛΩΤΣΟΤΗΡΑ (ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ)
08:00-11:30 ΜΑΖΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
08:00-11:30 ΜΑΖΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ΚΟΥΡΣΟΥΜ ΤΖΑΜΙ
10:00-13:30 ΜΑΖΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΥ
10:00-12:00 ΜΑΖΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΑ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΙΪΚΑ ΠΥΛΗΣ
12:00-14:00 ΜΑΖΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ (ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ)
-Στην Π.Ε. Λάρισας:
09.00-15.00 ΑΝΟΙΧΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
09:00-15:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
09:00-15:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΣΕ
09:00-14:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΛΟΓΟ/ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΙΟΣ
09:00-12:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΡΑΧΟΥΛΑ
12:00-15:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΑΝΔΡΑ
09:00-15:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑ
-Στην Π.Ε. Μαγνησίας:
09.00-13.00 ΜΑΖΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
09.00-11.30 DRIVE THROUGH ΖΑΓΟΡΑ ΠΗΛΙΟΥ
12.30-14.00 DRIVE THROUGH ΜΟΥΡΕΣΙ ΠΗΛΙΟΥ
09.00-14.00 DRIVE THROUGH ΛΕΧΩΝΙΑ
09.00-14.00 ΜΑΖΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
-Στην Π.Ε. Καρδίτσας:
12:00-15:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
08:00-11:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Δ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
11:00-14:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Δ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΞΥΝΟΝΕΡΙΟΥ
10:00-15:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΠΑΥΣΙΛΥΠΟ) ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
10:00-15:00 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕ DRIVE THROUGH ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ
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