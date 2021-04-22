Η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με τους Δήμους και τον ΕΟΔΥ ανακοινώνει το πρόγραμμα δράσεων των ΚΟΜΥ για δωρεάν μαζικό δειγματοληπτικό έλεγχο στον γενικό πληθυσμό της Θεσσαλίας, για αύριο Παρασκευή 23 Απριλίου 2021:
-Στην Π.Ε. Τρικάλων:
09:00-11:30 ΜΑΖΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΥ
09:00-11:00 ΜΑΖΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΛΗΣ (ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ)
10:00-13:00 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
11:00-15:00 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
12:30-14:30 ΜΑΖΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ΚΟΥΡΣΟΥΜ ΤΖΑΜΙ
ΑΠΟΓΕΥΜΑ:
17:30-19:30 ΜΑΖΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ (ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ)
-Στην Π.Ε. Λάρισας:
10:00-16:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑ
10:00-14:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΝΕΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΟΔΟΣ ΖΗΛΟΥ ΛΑΡΙΣΑ
10:00-14:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΣΕ ΛΑΡΙΣΑ
10:00-14:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΤΕΡΨΙΘΕΑ
10:00-14:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΓΙΑ
10:00-12:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΔΑΜΑΣΙ
12:00-14:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΣΟΧΩΡΙ
14:00-16:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΜΟΥΡΙ
10:00-12:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙ
12:00-14:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΡΑΙΤΩΡΙ
14:00-16:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΑΓΟΥΛΑ
10:00-12:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ
12:00-14:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΟΙΛΑΔΑ
14:00-16:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΑΝΔΡΑ
10:00-11:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΑ
11:00-13:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΡΑΧΟΥΛΑ
13:00-15:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ
-Στην Π.Ε. Μαγνησίας:
09.00-12.00 ΜΑΖΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΝΩ ΒΟΛΟΣ (ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ 7η ΤΟΜΥ ΙΩΛΚΟΥ)
09.00-14.00 DRIVE THROUGH ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΟΛΟΥ
09.00-14.00 DRIVE THROUGH ΑΛΜΥΡΟΣ (ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ Κ.Υ. ΑΛΜΥΡΟΎ)
-Στην Π.Ε. Τρικάλων:
09:00-11:30 ΜΑΖΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΥ
09:00-11:00 ΜΑΖΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΛΗΣ (ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ)
10:00-13:00 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
11:00-15:00 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
12:30-14:30 ΜΑΖΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ΚΟΥΡΣΟΥΜ ΤΖΑΜΙ
ΑΠΟΓΕΥΜΑ:
17:30-19:30 ΜΑΖΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ (ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ)
-Στην Π.Ε. Καρδίτσας:
10:00-14:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Τ.Κ. ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ
10:00-15:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
10:00-15:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΛΑΜΑ
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