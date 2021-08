Ορισμένα κράτη, μεταξύ των οποίων το Ισραήλ και η Γερμανία, έχουν ανακοινώσει σχέδια για τη χορήγηση τρίτης δόσης. Οι φτωχότερες χώρες ωστόσο όπως σημείωσε ο επικεφαλής του ΠΟΥ υστερούν.

W.H.O. pushed for pause on vaccine booster

Σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού, οι χώρες χαμηλού εισοδήματος μπόρεσαν να χορηγήσουν μόνο 1,5 δόσεις για κάθε 100 άτομα λόγω έλλειψης προσφοράς.

Ο Δρ Tέντρος είπε ότι πρέπει να υπάρξει αντιστροφή αυτού του φαινομένου και ότι η πλειοψηφία των εμβολίων πρέπει πλέον να φθάσει στις χώρες χαμηλού εισοδήματος.

«Κατανοώ την ανησυχία όλων των κυβερνήσεων να προστατεύσουν τους πολίτες τους από την παραλλαγή Δέλτα. Αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι οι χώρες που έχουν ήδη χρησιμοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας προσφοράς εμβολίων χρησιμοποιούν ακόμη περισσότερα», πρόσθεσε.