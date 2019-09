Πόσο Γκρέτα Είμαστε ;

Έκπληκτοι έως σοκαρισμένοι είδαμε και ακούσαμε την 16χρονη ακτιβίστρια ΓΚΡΕΤΑ ΤΟΥΝΜΠΕΡΓΚ να πυροβολεί με πύρινο λόγο και να λέει ξεκάθαρα αυτό που ξορκίζουμε όλοι οι γονείς: ,,ΜΟΥ ΚΛΕΨΑΤΕ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΟΥ ΗΛΙΚΙΑ,,

Μετά το μούδιασμα αρχίζει η επεξεργασία των λεγομένων της ,η ανάλυση των μηνυμάτων και φυσικά η επικοινωνιακή σπέκουλα .Και αυτό γιατί δεν είμαστε δα και συνηθισμένοι να μας τα λένε ωμά. Το Political correct κυριαρχεί στα Μίντια και σε κάθε λογής Forums.Ο ωμός ,σαρκαστικός και δεικτικός λόγος ενοχλεί .Έτσι χανόμαστε στη μετάφραση, στην ανάλυση και ως έγκριτοι ψυχαναλυτές και φυσιογνωμιστές ασχολούμαστε με τον τρόπο, το ύφος και την υπερβολή του λόγου της 16χρονης και λιγότερο με την ουσία του.

Είναι αλήθεια ότι το περίεργο έως εκνευριστικό και ολίγο υποκριτικό ύφος προσέγγιζε την υπερβολή. Όμως μας ταρακούνησε, μας άγγιξε και μιλήσαμε γι΄αυτό. Και όλα αυτά από ένα κορίτσι που πάσχει από μια μορφή αυτισμού(Σύνδρομο Ασπεγκερ) να διακατέχεται από καταναγκαστική διαταραχή και υπερκινητικότητα. Ένα κορίτσι που στα 8 της χρόνια σε ένα μάθημα προβλήθηκε ένα ντοκιμαντέρ για την υπερθέρμανση του Πλανήτη, κεραυνοβολήθηκε και αισθάνθηκε από εκεί και πέρα την ανάγκη να κάνει κάτι γι αυτό. Άδραξε το κατά πολλούς δαιμονοποιημένο κινητό, το τάμπλετ, τον υπολογιστή της και οργάνωσε μία Σχολική απεργία(!!!!)για το κλίμα μπροστά στο Σουηδικό Κοινοβούλιο, και συνεχίζει….με το # Friday for Future.

Μπορεί όλα αυτά να είναι ένα μεγάλο δημιούργημα επικοινωνιακό του κάθε,,Ιγκαρ Ρεντζόχ(Σουηδός επικοινωνιολόγος στον οποίο ανήκει η διαδικτυακή start up ,,We don’t have time και το ίδρυμα στο οποίο σύμβουλος είναι και η Γκρέτα) μπορεί να είναι παραπλάνηση και μια καλοστημένη απάτη για τον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης από τα πραγματικά προβλήματα και την ουσία ….Μπορεί ακόμα και το ίδιο το οικογενειακό περιβάλλον με τον σκηνοθέτη Παππού και την τραγουδίστρια όπερας Μητέρα( η οποία συμμετείχε στην Γιουροβίζιον εκπροσωπώντας την Σουηδία )να προώθησε και να οργάνωσε τον ακτιβιστικό της χαρακτήρα με κάθε απώτερο σκοπό

Όμως κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι είναι μια Φωνή διαμαρτυρίας, μια κραυγή από το μέλλον ένα μήνυμα από το αύριο. Το περιβάλλον γνωρίζουμε ότι το δανειστήκαμε από τα παιδιά μας και δεν το κληρονομήσαμε από τους γονείς μας .Έτσι δημιουργούνται συγκρίσεις και συνειρμοί . Πόσο ΓΚΡΕΤΑ έχει ο καθένας μέσα του? Πόσο θα ήθελε να είναι και να βγεί δημοσίως με στεντόρεια φωνή και να φωνάξει ,,είμαστε στην αρχή μιας μαζικής εξαφάνισης και το μόνο για το οποίο μπορείτε να μιλήσετε είναι για τα χρήματα και τα παραμύθια της αιώνιας οικονομικής ανάπτυξης Πώς τολμάτε?,,

Αλήθεια είμαστε ευαισθητοποιημένοι στο περιβαλλοντικά προβλήματα όσο πρέπει? Πόσο συμμετέχει ο καθένας μας από τον καθημερινό του μικρόκοσμο στην αλλαγή που πρέπει να έρθει για ένα καθαρό αύριο? Πόσο ενημερωμένοι είμαστε για να αλλάξουμε την περιβαλλοντική μας συνείδηση? Είμαι σίγουρος ότι στο άμεσο μέλλον θα μας ξαναπασχολήσει η 16χρονη γιατί ανακηρύσσεται σε σύμβολο παγκόσμιου ακτιβισμού. Είμαι σίγουρος ότι και άλλα 16χρονα,δικά μας, της γειτονιάς μας, της δικής μας κοινότητας θα μας προκαλέσουν ,,Μας εγκαταλείψατε όμως οι νέοι αρχίζουν να κατανοούν την προδοσία σας. Εάν εσείς αποφασίσετε να μας εγκαταλείψετε δεν θα σας το συγχωρήσουμε ποτέ ,,Αυτή θα είναι η Νεολαία που η κοινωνία και ο νέος Κόσμος αξίζει, η Νεολαία που θέλουμε!!

ΛΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΧΕΙΡ.ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ, ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ