Πώς βγαίνει το κερί από τα ρούχα

Ο πιο συχνός λεκές στα ρούχα μετά το Πάσχα , είναι από κερί και τον διαπιστώνετε κατόπιν …εορτής.

Ας δούμε με ποιον τρόπο μπορείτε να αφαιρέσετε το κερί που έπεσε στα ρούχα:

Βήμα 1ο

Καθαρίστε το ξερό κερί από το ρούχο

Βήμα 2ο

Τοποθετήστε το ύφασμα ανάμεσα σε δύο κομμάτια από ρολό κουζίνας ή απορροφητική πετσέτα και βάλτε το σίδερο στην πρίζα

Βήμα 3ο

Πιέστε με το σίδερο μέχρι να λιώσει το κερί και να απορροφηθεί από το χαρτί.

Βήμα 4ο

Μόλις καθαρίσει, σαπουνίστε τοπικά τον λεκέ και πλένετε το ρούχο στο πλυντήριο.