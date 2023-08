Πώς θα ξέρετε αν το παιδί σας είναι έτοιμο για κινητό τηλέφωνο

Πριν από περίπου ένα χρόνο, όταν η κόρη μου Kavya ήταν 11 ετών, άρχισε να ζητά από τον σύζυγό μου και εμένα ένα νέο παιχνίδι. Συγκεκριμένα, ήθελε τηλέφωνο. Ένα smartphone. Ένα κινητό με τα όλα του: γραπτά μηνύματα, συνομιλία μέσω βίντεο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όλο τον κόσμο στα χέρια της.

Δεν μπορούσα να την κατηγορήσω που ζήτησε κινητό. Το τηλέφωνό μου είναι σίγουρα το αγαπημένο μου παιχνίδι. Μπορώ να περάσω ατελείωτες ώρες σε αυτό, να φτιάξω λίστες υποχρεώσεων, να παίξω ανόητα παιχνίδια, να παρακολουθήσω τους φίλους και την οικογένειά μου και να είμαι ενημερωμένη για τα πάντα. (Κάνω doomscrolling -ακούσιο σκρολάρισμα, χωρίς στην πραγματικότητα να παρακολουθώ ο,τι εμφανίζεται στην οθόνη μου) ενώ μπορώ να παρακολουθώ βίντεο του TikTok μέχρι να τελειώσει η μπαταρία. (Ναι αλήθεια.)

Γι’ αυτό, όταν μου ζήτησε ξανά τηλέφωνο πρόσφατα, το απέφυγα. Κάνει μαθήματα αποστάσεως μέσω του υπολογιστή της, διαβάζει ατελείωτα βιβλία στο iPad της, συνομιλεί με τους φίλους της μέσω FaceTime ή messenger. Για ποιο λόγο ακριβώς χρειάζεται ένα τηλέφωνο;

Για να με πείσει, της ζήτησα να μου γράψει τους λόγους που θέλει το κινητό τηλέφωνο, θεωρώντας ότι θα κέρδιζα λίγο χρόνο ενώ παράλληλα θα την έκανα να σκεφτεί εκ νέου την απόφασή της αυτή.

Αν και είναι κόρη δύο συγγραφέων, δεν ξέρω γιατί εξεπλάγην όταν, διάβασα τις σκέψεις της. Το βασικό της επιχείρημα:

«Αν υποθέσουμε ότι είχα τηλέφωνο, θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω το GPS για να μάθω πού βρίσκομαι αν χαθώ. Με αυτόν τον τρόπο, δεν θα χρειαστεί να με αφήνετε εσείς στο μάθημα κιθάρας. Θα μπορούσα επίσης να πάω στη βιβλιοθήκη όσο εσείς εργάζεστε. Εάν το έκανα αυτό, τότε θα μπορούσα να διαβάζω πραγματικά βιβλία και να περνάω ΛΙΓΟΤΕΡΟ χρόνο στην οθόνης. Επίσης, δεν θα σας ενοχλούσα όταν θα δουλεύατε με το να σας ζητάω συνεχώς να με πάτε στη βιβλιοθήκη». —Kavya, 12 ετών

Και δεν έχει άδικο. Οι λόγοι που έγραψε, ήταν λογικοί. Υπάρχουν γονείς που δίνουν κινητό τηλέφωνο στα παιδιά τους για να επικοινωνούν και να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες. Ελευθερία, με πολλούς τρόπους. Γι’ αυτό και είμαστε όλοι εθισμένοι στα τηλέφωνά μας.

Αλλά ακόμη και έτσι, ως γονιός ξέρω ότι θα πρέπει να κουβεντιάσουμε πολλές ώρες για αυτό το θέμα. Έτσι αποφάσισα να ρωτήσω κάποιους ειδικούς για να με κατευθύνουν.

Γνωρίστε τα παιδιά σας

Ενώ υπάρχει ηλικιακό όριο που μπορεί να σας βοηθήσει, υπάρχουν μερικά χαρακτηριστικά στο παιδί σας που μπορούν να σας πείσουν. Αν είναι υπεύθυνα και δεν αμελούν τις υποχρεώσεις τους -διάβασμα, εργασίες, εξωσχολικές δραστηριότητες κ.λ.π.- τότε μπορείτε να σκεφτείτε το ενδεχόμενο να αποκτήσουν το δικό τους τηλέφωνο. Ενώ μια μελέτη της Pew λέει ότι έως και το 95% των εφήβων σήμερα έχουν πρόσβαση σε ένα smartphone, αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε έφηβος είναι έτοιμος να αναλάβει αυτή την ευθύνη με ωριμότητα.

«Τα παιδιά μπορούν να δείξουν ότι είναι έτοιμα με το πόσο υπεύθυνα είναι στην καθημερινότητά τους», λέει η Jean Twenge, Ph.D., μαμά τριών παιδιών, καθηγήτρια ψυχολογίας στο κρατικό πανεπιστήμιο του Σαν Ντιέγκο.

Αρχίστε από τα μικρά

Εάν πιστεύετε ότι το παιδί σας δεν είναι αρκετά έτοιμο για αυτή την ευθύνη και όλα όσα συνοδεύουν ένα smartphone, υπάρχουν μικρά βήματα που μπορείτε να κάνετε ως οικογένεια για να εισαγάγετε την τεχνολογία σιγά-σιγά στη ζωή τους.

«Για παράδειγμα αρχίστε με ένα smart watch. Τα περισσότερα από αυτά προσφέρουν βασικές δυνατότητες τηλεφώνου, κειμένου και GPS», λέει η Δρ. Twenge.

Θέστε κανόνες

Μόλις αποφασίσετε ότι το παιδί σας είναι έτοιμο να δεχτεί τις ευθύνες και τις προκλήσεις που συνεπάγονται με την απόκτηση ενός smartphone, ήρθε η ώρα να συζητήσετε σοβαρά μαζί του σχετικά με τους κανόνες και τις προσδοκίες σας. Κάθε παιδί και κάθε οικογένεια είναι διαφορετική και από αυτό θα εξαρτηθούν και οι κανόνες που θα βάλετε. Αναπτύξτε και διατυπώστε βασικούς κανόνες σχετικά με τη χρήση του τηλεφώνου του παιδιού σας, λαμβάνοντας υπόψη πράγματα όπως τα χρονικά όρια, καθώς και κανόνες σχετικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλες εφαρμογές. Στη συνέχεια, γράψτε τα σε ένα χαρτί.

«Σας ενθαρρύνω πραγματικά να ετοιμάσετε ένα είδος συμβολαίου για να δείτε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και να βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας θα ακολουθήσει αυτούς τους κανόνες», λέει η Julianna Miner, μαμά δύο παιδιών και συγγραφέας του Raising a Screen-Smart Kid: Embrace the Good and Avoid the Bad in the Digital Age.

Τόσο η Δρ. Twenge όσο και η Miner λένε ότι ένας αυστηρός κανόνας είναι εκείνος που δεν θα επιτρέπει τη χρήση τηλεφώνων πριν τον ύπνο—και αυτό ισχύει και για τους μεγάλους. «Ο χρόνος ύπνου —ειδικά για τα μικρότερα παιδιά— πρέπει να διατηρηθεί. Τα τηλέφωνα είναι ο λόγος που τα παιδιά δεν κοιμούνται καλά το βράδυ», λέει η Δρ Twenge.

Πέρα από αυτό, λέει, τα λογικά όρια χρόνου και χρήσης και η δημιουργία χώρων και στιγμών χωρίς τηλέφωνο, όπως οικογενειακά δείπνα ή έξοδοι θα πρέπει να υπάρχουν μέσα στην καθημερινότητα. Ως γονείς, να μην φοβάστε να επανεξετάσετε και να επεξεργαστείτε ξανά τους κανόνες που έχετε θέσει για το παιδί σας καθώς μεγαλώνει ή αν συναντήσετε πρόβλημα. Τα παιδιά μεγαλώνουν και αλλάζουν, γι’ αυτό και οι κανόνες πρέπει να μεγαλώνουν και να αλλάζουν μαζί τους.

